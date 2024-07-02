Власти увеличили господдержку на строительство зарядных станций для электромобилей в России

Правительство усиливает меры стимулирования создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Инвесторы смогут получить дополнительную поддержку от государства. Власти решили поддержать затратный этап присоединения к электросетям и увеличить субсидии на это до 60% от затрат.



Стимул для инвесторов

Инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную поддержку от государства. В госпрограмму «Развитие энергетики» внесены необходимые для этого поправки. Постановление Правительства о внесении изменений от 29 июня 2024 г. №886 опубликовано на сайте government.ru.

Суть изменений заключается в увеличении поддержки на этапе присоединения к электросетям, который является затратным этапом таких проектов, как говорится в сообщении властей.

Размер субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям может достигать теперь 60% затрат на реализацию указанного этапа проекта, но не более 900 тыс. руб. По более ранней версии документа госпомощь не могла превышать 30%. Максимально возможная сумма субсидии осталась на прежнем уровне.

«Дорожная карта» для электромобилей

Создание инфраструктуры для электромобилей предусмотрено утвержденной Правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, указано на правительственном сайте. «Дорожная карта» предполагает, что к 2030 г. доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%.

Официальный сайт Правительства Москвы На подключение зарядных станций для электромобилей к электросетям увеличили субсидирование

К этому времени в России должно быть запущено не менее 72 тыс. зарядных станций. Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в 2022 г. В 2024 г. в нем участвует 65 регионов страны.

Концепцию по развитию электротранспорта в августе 2021 г. разработали и приняли Минэкономразвития, Минпромторг и Минэнерго. В 2022 г. в России планировалось ввести в эксплуатацию около 1,2 тыс. медленных и 528 быстрых ЭЗС, а в 2023 г. около 2,2 тыс. медленных и 970 быстрых зарядок.

Для сравнения — по данным Российского топливного союза, которые приводили «Ведомости», в марте 2023 г. всего автозаправочных станций в стране действовало порядка 23 –24 тыс.

Зарядок не хватает

По данным «Автостат», на апрель 2024 г. количество быстрых ЭЗС в России составило порядка 1,15 тыс. единиц. Практически все они введены в эксплуатацию в рамках реализуемой правительством инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» и специальной программы субсидирования, действующей с 2022 г.

Инвесторы осторожно подходят к реализации таких проектов. По оценкам экспертов, зарядная инфраструктура начинает окупаться, когда доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка. Препятствиям являются также нехватка мощностей и земельный фактор. Удобнее всего, чтобы станция находилась на паркинге или во дворе рядом с домом. Но сейчас установку ЭЗС в таких местах требуется согласовывать на собраниях собственников жилья и с энергоснабжающей организацией (РСО).

В июле 2023 г. агентство писало, что что на каждую зарядную станцию в России приходится около семи электромобилей. За два года до этого показатель составлял 13 штук. Если сравнивать с другими странами, показатель этот и сейчас не высокий. Например, в Китае на одну зарядную станцию приходится 4,5 электромобиля, а в Турции – около трех.