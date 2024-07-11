Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине

Больше десяти столичных интернет-провайдеров обратились с исками к региональным «Россетям». Они не согласны с повышением тарифов за размещение кабелей на опорах передач с 2024 г. и с введением расчета не за опору, а за каждый, размещенный на ней кабель.



Иски к московским «Россетям»

Более 10 столичных интернет-провайдеров обратились с исками к электросетевой компании «Россети Московский регион» (входит в холдинг «ФСК-Россети») с требованием вернуть на уровень 2023 г. расценки за размещение оптоволоконных кабелей на опорах электросетей, выяснили «Ведомости».

Как пояснил президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко, «Россети» в московском регионе увеличили с января 2024 г. плату с 81 руб. за опору в месяц до 97 руб., но уже не за опору, а за подвес одного провода на опоре воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ. За размещение на опоре мощностью 6–20 кВ оператор теперь должен заплатить 124 руб. за провод вместо 103 руб. за опору. «При этом на опоре у каждого оператора может быть от двух до шести проводов», — сказал Галушко.

Регулированием тарифов на подвесы линий связи на электроопорах занимается ФАС. Туда в июне 2024 г. АМОР, ООО «Группа Мослайн», ООО «Битрейс телеком», ВНЕТ и др. также отправили обращение по спорному вопросу.

Провайдеры угрожают ростом цен для жителей

В обращении «Битрейс телекома» в ФАС говорится, что с января 2024 г. энергетики увеличили расценки на подвес кабелей на опоры энергосетей почти на 20%. Этот рост превышает уровень инфляции, подчеркнул директор «Битрейс телекома» Алексей Калачев. Оплата не за опору, а за каждый кабель на опоре, еще выше поднимет расходы операторов.

За нововведение придется расплачиваться жителям частной застройки за пределами МКД, внутри которой распределительные электросети обычно проведены через коллекторы.

В частном секторе стоимость доступа в интернет и так дороже территорий с многоквартирными домами внутри МКД, так как там нужно каждый дом отдельно подключить к распределительному узлу, то есть до каждого дома протянуть оптический кабель, как сказал генеральный директор «Группы Мослайн» Алексей Панкратов. Он привел такие цены: для жителей МКД в среднем доступ в интернет составляет 500–700 руб. в месяц, а в частном секторе вдвое больше — 1–1,5 тыс. руб. Еще на тысячу рублей она поднимется при отдельной оплате за провода на опорах.

Действия энергосетевых компаний Калачев назвал погоней за сверхприбылью. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отметил, что выручка сетевых компаний ряда регионов от предоставления услуг размещения линий связи на опорах сопоставима с доходами от основной деятельности, поэтому вопросы тарифного регулирования нуждаются в проработке на уровне нормативной базы.

Логика «Россети»

Представители «Россети Московский регион» ссылаются на приказ ФАС России от 18 мая 2023 г., определяющий порядок расчета платы за размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). На основании этого приказа «Россети» полагают, что ставка должна считаться по формуле, в которой за единицу измерения берется соприкосновение провода с подвесом на опоре, причем соприкосновений может быть столько, сколько проводов на опоре, объяснила советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина.

В приказе говорится, что по конкретной формуле высчитывается только точка доступа к инфраструктуре с размещенными на ней узлами крепления, на которых могут находиться как несколько проводов, так и сопутствующие элементы сети (муфты, шкафы, отводы), уточнила юрист. Но четкого определения того, что такое «точка доступа», нигде в законодательстве не приводится, поэтому стороны трактуют ее по-разному.

Глушко утверждает, что в письме ФАС от 8 июня 2023 г. понятие «точка доступа к инфраструктуре» определено как «крепление линейной арматуры, организованной для размещения оптического кабеля и иных элементов сетей электросвязи», а по приказу Минэнерго от 15 апреля 2022 г., если ответвительный провод размещается отдельно, таких проводов на креплении не может быть более двух. Таким образом, устанавливать единицу тарификации услуги за «один/каждый провод» нельзя, уверен Галушко.

Перспективы разбирательства

Панкратов, гендиректор одного из истцов, надеется, что в спор операторов и «Россетей» вмешается государство, как это было в ситуации вокруг недискриминационного доступа операторов в многоквартирные дома. Имеется в виду принятый в марте 2024 г. во втором чтении Госдумой закон, предполагающий безвозмездное размещение операторами связи своего оборудования.

Суд, скорее всего, будет ориентироваться на методические рекомендации ФАС, а аргументы по возвращению тарифов за опору не будут приняты во внимание, но шанс добиться снижения тарифов у операторов есть, считает Павлухина. Она привела в пример решение ФАС в 2020 г. признать «Орелоблэнерго» нарушившей закон о защите конкуренции тем, что удерживала монопольно высокие цены на услуги по предоставлению опор для размещения линий связи на территории Орловской области.