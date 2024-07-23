На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад

«Ачимгаз», одна из газодобывающих компаний в Ямало-Ненецком автономном округе, завершила проект по оснащению своего главного административного здания медиафасадом. Проект был реализован системным интегратором Open Vision и выполнен за полтора месяца.



Как выбирали решение

«Ачимгаз», газодобывающая компания, ведущая освоение участка 1А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, обратилась в Open Vision с целью повышения визуальной узнаваемости компании.

В рамках проекта инженеры Open Vision предложили три варианта оформления фасада: LED-подсветку, видеомэппинг и медиафасад. В результате было решено установить медиафасад, который обладает преимуществами среди других вариантов оснащения. Этот вариант пропускает свет и воздух, поэтому подходит для размещения поверх окон здания и сохраняет естественную освещенность в офисном помещении. На выбор также повлияли повышенная прочность решения и устойчивость к суровым климатическим условиям, которые свойственны местности, где расположен офис.

«Ачимгаз» теперь может демонстрировать свой уникальный контент на новом медиафасаде

«АО «Ачимгаз» всегда стремится к инновациям и технологическим достижениям. Оснащение административного здания медиафасадом демонстрирует нашу приверженность к передовым технологиям и желанию следовать современным мультимедийным трендам», — комментирует Роман Петрович Скрынников, начальник службы информационно-управляющих систем «Ачимгаз».

Медиафасад, установленный на здании, имеет размеры 8х12 метров и разрешение 512х768 пикселей. Конструкция включает 96 кабинетов и обеспечивает идеальную видимость с дистанции более 15 метров при угле обзора до 120 градусов. Модули экрана пропускают естественный свет в помещения, благодаря чему сотрудники офиса не испытывают дискомфорта.

Реализация проекта

Первым делом было подготовлено место размещения экрана — сняты 90м2 фасадной плитки, собрана и тщательно протестирована металлоконструкция, которая состоит из 28 кронштейнов, 21 горизонтальных и 27 вертикальных направляющих.

Следующий этап монтажа — это прокладка слаботочных и силовых линий. Близость газа и силовой линии требовали высочайшей точности работы и строгого соблюдения всех мер безопасности. Но несмотря на сложности этот этап работ был успешно завершен за 28 дней.

Для успешной реализации проекта установили источник бесперебойного питания Delta Ultron серии HPH. «Выбранное решение может работать даже в сильные морозы. Но в первый раз экран нельзя запускать при таких низких температурах, а случайное выключение экрана после запуска могло привести к невозможности его работы до весны, — комментирует Александр Игоревич Пономарев, ведущий инженер по мультимедийному оборудованию Open Vision, — Поэтому было принято решение установить ИБП в контейнере на крыше здания. Подключение происходило по витой паре FTP 4 общей протяженностью 240 метров».

Далее были осуществлены монтаж кабинетов светодиодного экрана и расключение медиафасада. Световой день в это время года в регионе короткий, весь процесс проходил в условиях стойкого мороза и сильного ветра. При этом монтажные работы с хрупким экраном велись на большой высоте. Несмотря на эти сложности, этот этап проекта был завершен за 13 дней.

Последним этапом были совершены запуск и пусконаладка экрана и источников сигнала. С момента поступления необходимых материалов на объект до запуска экрана прошло всего 1,5 месяца.

«На протяжении всего проекта мы сталкивались с различными проблемами, такими как сильные морозы, ветры и монтажные работы на высоте с большим и хрупким экраном. Установка медиафасада усложнялась ограниченным временем работы на объекте из-за короткого светового дня, а также серьезным обеспечением безопасности из-за близости газа и силовых линий. Тем не менее, это нас не испугало, а заказчик получил качественное решение, на котором он может безостановочно демонстрировать свой уникальный контент», — говорит Александр Игоревич Исаков, руководитель проектного отдела Open Vision.

Компания «Ачимгаз» теперь может демонстрировать свой уникальный контент на новом медиафасаде, повышая узнаваемость компании и привлекая внимание не только местных жителей, но и гостей региона.

Как происходил монтаж — смотрите в видео.