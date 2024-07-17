ЦБ России объяснил, как убрать свои данные из базы данных о мошеннических операциях

Российские граждане и компании могут обжаловать ошибочное включение своих реквизитов в базу данных (БД) о мошеннических операциях. В Центральном банке (Центробанк) России пояснили, что для того, чтобы физическому или юридическому лицу обжаловать включение реквизитов в БД, необходимо обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого они являются.

Новые правила исключения сведений

Россияне и компании с 26 июля получат возможность обжаловать включение своих данных в базу о мошенниках. Об этом в конце июля 2024 г. сообщил на своем сайте Центробанк России.

Специалисты Банка России утвердили порядок исключения этой информации из БД «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».

Составление финансовым регулятором этой базы подразумевает, что все кредитные организации в стране обязаны передавать Банку России идентификаторы подозрительных операций. Речь идет, в том числе о данных, связанных с получателем денежных средств. Эти сведения необходимы российским банкам, чтобы предотвращать дальнейшие зачисления на счета мошенников.

Государственная Дума Утвержден порядок исключения сведений из базы данных ЦБ о мошеннических операциях

В Центробанке сообщили, что порядок подачи заявления об исключении сведений из базы данных в Банк России разработан в связи с изменениями в федеральный закон «О национальной платежной системе», которые совершенствуют механизм противодействия переводам денег на счета злоумышленников. Граждане и компании в случае ошибочного попадания своих реквизитов в БД смогут оперативно оспорить это. Чтобы физическому или юридическому лицу обжаловать включение реквизитов в БД, необходимо обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого они являются. При отсутствии основания для отказа в передаче заявления в Центробанк, банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня. Вторым способом обжалования является направление заявления в финансовый регулятор страны через интернет-приемную.

Независимо от способа обращения в заявлении необходимо обязательно указать следующие данные: фамилию, имя и отчество (при наличии); серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность; полные и сокращенные (при наличии) названия банков, от которых гражданин узнал о включении сведений в БД Центробанка России, и (или) их банковские идентификационные коды; номера банковских счетов, и (или) платежных карт, и (или) электронных кошельков; номер телефона (при наличии). Дополнительно пользователи могут указать в заявлении ИНН, СНИЛС, а также даты заключения договоров об оказании услуг сотовой связи. Кроме того, если российский банк полагает, что сведения о его клиенте включены в БД необоснованно, то он вправе самостоятельно, без участия клиента, направить в Центробанк мотивированное заявление. Главный финансовый регулятор страны в течение 15 рабочих дней рассмотрит заявление и примет решение о целесообразности исключения реквизитов из БД.

CNews сообщал, что Центробанк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться российские банки. После обновления их число увеличилось до шести. В соответствии с одним из новых критериев регулятора, приостанавливаться должны будут переводы на те счета, через которые до этого уже проводились мошеннические операции.

Как формируется база данных Центробанка

Центробанк России формирует БД «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников. Информацию обо всех случаях и попытках таких переводов денег, в том числе тех, по которым клиенты заявили свое несогласие с их совершением, банки передают в Центробанк России.

Следует отметить, что реквизиты получателя денег по операциям без добровольного согласия клиента попадают в БД регулятора в результате дополнительной проверки, которая проводится, в том числе в рамках взаимодействия с банками. Кроме того, в БД главного финансового регулятора страны могут поступать сведения от Министерства внутренних дел (МВД) России.

В случае если сведения о гражданине или его компании попали в БД Банка России, то банки и другие участники информационного обмена с регулятором вправе приостановить использование его электронного средства платежа (платежные карты, онлайн-банкинг и др.) до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы. В случае, когда сведения поступили в БД регулятора от МВД, приостановка использования электронного средства платежа является обязательной.