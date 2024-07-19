В России резко вырос спрос на китайские флагманские смартфоны

МТС проанализировала продажи смартфонов на российском рынке и в собственной розничной сети. По итогам первого полугодия аналитики компании зафиксировали высокий интерес россиян к китайским флагманам.

Смена курса

В МТС выяснили, какие топовые смартфоны китайских компаний чаще всего берут россияне и в чем их преимущество по сравнению с премиальными аналогами других зарубежных брендов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам первого полугодия 2024 г. аналитики компании зафиксировали высокий интерес россиян к китайским флагманам. С января по июнь 2024 г. продажи китайских смартфонов дороже 50 тыс. руб. в розничной сети МТС выросли в 3,5 раза в штуках и в деньгах.

Продажи китайских флагманских смартфонов в МТС опережают показатели продаж на всем российском рынке. По сравнению с первым полугодием 2023 г. в России продажи китайских устройств дороже 50 тыс. руб. увеличились в 2 раза в штуках и в деньгах до 185 тыс. устройств на сумму 13,5 млрд руб.

«Спрос на китайские смартфоны активно растет, и сейчас это главный тренд на рынке. Например, доля продаж китайских смартфонов в России составляет уже 81% в штуках. Особое внимание стоит уделить флагманам – за последний год их количество кратно увеличилось. Китайские флагманы более доступные для потребителей по сравнению с аналогами от производителей из других стран, имеют такие же высокие характеристики и даже свои уникальные функции. Со своей стороны, мы увеличили маркетинговую активность в части продаж флагманов, дистрибуцию в розничных магазинах, а также регулярно внедряем актуальные предложения совместные с продуктами экосистемы МТС, что в результате позволило нам значительно нарастить продажи в этом сегменте», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Mts HONOR Magic6 Pro 512 ГБ

Самыми популярными флагманами в МТС по итогам первого полугодия стали HONOR Magic6 Pro 512 ГБ за 110 тыс. руб., Xiaomi Redmi Note 13 Plus 512 ГБ за 57 тыс. руб., Huawei Pura70 256 ГБ за 70 тыс. руб., на которые пришлось около 50% продаж в штуках. В денежном выражении лидирует HONOR Magic6 Pro 512 ГБ.

Самый высокий интерес к флагманам зафиксирован в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Набережные Челны и Краснодар.

Рынок в России

Согласно данным «Марвел-Дистрибуции», опубликованных 18 июля 2024 г., по итогам января - июня 2024 г. самой популярной маркой смартфонов у российских покупателей стала Redmi с долей 22,9%. На втором месте находится Tecno с 15,6%, а замыкает тройку Realme с 11,5%. Четвертая позиция досталась Infinix, которая контролирует 11% сегмента. Доля южнокорейской компании Samsung, оказавшейся на пятом месте, составляет 10,4%. Все прочие поставщики вместе взятые удерживают 28,6% рынка. Американская корпорация Apple продолжает лидировать в денежном выражении с долей на уровне 34,5%. На втором месте в этом рейтинге располагается Samsung с 16,4%. Таким образом, две эти компании контролируют более половины российского рынка смартфонов в денежном выражении. Замыкает тройку Redmi, которая удерживает 13,3%, а далее идут Tecno с 7,6% и Infinix с 5,5%. Суммарная доля всех прочих игроков составляет 22,7%.

Согласно данным компании МТС, россияне в течение первой половины 2024 года приобрели 14,1 млн смартфонов на общую сумму свыше 342 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. продажи в штуках увеличились на 10%, в деньгах — на 24%. Бренды из Китая продолжают укреплять положение на рынке России. С января по июнь 2024 г. поставщики из Китая реализовали в России 11,4 млн аппаратов на сумму 168 млрд руб. Рост по отношению к предыдущему году составил 16% в штуках и 21% в денежном выражении. Доля продаж смартфонов китайских марок в общем объеме российского рынка составила 81% в натуральном выражении и 49% - в денежном выражении.

Согласно данным российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо», по предварительным данным за 6 месяцев они оказались на 24% выше в денежном выражении и на 8% в штучном по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В первом полугодии 2024 г. россияне купили 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном выражении вошли Xiaomi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung. Лидерами по продажам в денежном выражении в первом полугодии 2024 г. стали Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix. Доля китайских смартфонов в первом полугодии в штуках составила 80,5%, а в денежном выражении – 48,7% и осталась примерно на уровне 2023 г. Кроме того, наблюдается положительная динамика в продажах складных и раскладных смартфонов – в денежном выражении они выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Со слов руководителя департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Иксановой Екатерины, продажи смартфонов на российском рынке демонстрируют уверенный рост. Одним из важных драйверов продаж стало наличие у ряда моделей искусственного интеллекта (ИИ). Например, покупатели могут ознакомиться со всеми ИИ-возможностями смартфонов серии Galaxy в специальных брендированных зонах магазинов. Кроме того, положительную динамику демонстрируют и китайские вендоры, что говорит о том, что россияне активно интересуются гаджетами из Китайской Народной Республики. Иксанова добавила и то, что следует отметить и рост продаж в денежном выражении складных и раскладных смартфонов – подобные гаджеты перестали быть чем-то необычным на рынке в России. Потребители поняли, что это – удобный формфактор устройства, на котором можно выполнять множество различных задач, начиная от просмотра фильмов и заканчивая фото- и видеосъемкой.