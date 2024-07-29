Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

ИБ-компания Qrator Labs с сотнями миллионов чистой прибыли хочет отнять патент на технологию киберслежки у совсем молодой компании Andmaxlab, открытой два года назад и имеющей чистую прибыль в почти в 120 раз меньше. Назревает крупный патентный спор.

Старички против новичков

Российская ИБ-компания Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак и владеет сервисами мониторинга и диагностики интернет-трафика, вступила в патентный спор с другой российской компании из сферы информационной безопасности. Как пишет «Коммерсант», ее оппонентом стала пока еще небольшая фирма Andmaxlab, которая в настоящее время не в силах сравниться с соперником ни длительности присутствия на рынке, ни по объемам выручки и чистой прибыли.

Предметом спора стал патент на изобретение «Способ диагностики маршрутов трафика заданных информационных ресурсов в сети Интернет», который в настоящее время принадлежит Andmaxlab (ООО «Андмакс») и выдан в июле 2023 г. на имя генерального директора компании Андрея Кобцева, пишет издание. Компания ООО «Эйч-эль-эль» (юрлицо Qrator Labs), обратилась в коллегию Палаты по патентным спорам с намерением обжаловать этот патент. Рассмотрение заявления Qrator Labs состоится 29 июля 2024 г., спустя ровно год после выдачи патента.

О чем спорят

Прения компаний заключаются в том, у них обеих есть технологии, выполняющие одни и те же функции. так, согласно веб-сайту Andmaxlab, своим клиентам эта компания предлагает ПО для аккумулирования данных о топологии сети (bgp-watcher) и нахождения аномалий в маршрутизации трафика (bgp-siem). У Qrator Labs есть аналогичная по функциональным возможностям платформа Qrator.Radar.

Kelly Sikkema / Unsplash Предмет спора - технологии контроля трафика

Генеральный директор Qrator Labs Дмитрий Ткачев подтвердил «Коммерсанту», что Qrator Labs обратилась с заявлением об аннулировании патента Andmaxlab. Он также подчеркнул, что непосредственно перед подачей заявления представители Andmaxlab связывались с Qrator Labs, но не раскрыл, зачем именно.

«Мы детально проанализировали патент силами наших технических специалистов и привлеченных экспертов-патентоведов и пришли к мнению, что он не обладает технической новизной – патентная формула основывается на технических решениях, известных и используемых в отрасли задолго до выдачи патента», – заявил изданию Дмитрий Ткачев.

Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор и совладелец Andmaxlab Андрей Кобцев, его компания «обращала внимание Qrator Labs на существование патента, что было воспринято как претензия». Он отдельно подчеркнул, что «компания предлагала патентному поверенному, нанятому Qrator Labs, заключение лицензионного договора, если им он необходим». «Мы не планируем препятствовать их рыночной активности», – добавил Кобцев, отметив в то же время, что не согласен с доводом Ткачева об отсутствии новизны в патенте.

Как сообщила изданию юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень, степень успешности признания патента недействительным из-за отсутствия новизны, на чем в данном случае настаивает Qrator Labs, «зависит от того, насколько результат информационного поиска заявителя демонстрирует наличие близких аналогов и сходных существенных признаков в решениях, ранее запатентованных или существующих в конкретной индустрии».

Сравнить несравнимое

Qrator Labs работает в российской ИТ-сфере с января 2011 г. и имеет уставный капитал 24 млн руб. По итогам 2023 г. компания получила выручку в размере 1,5 млрд руб. при чистой прибыли 344 млн руб.

Тем временем Andmaxlab была основана на 11 лет позже, в мае 2022 г. Уставный капитал компании – 100 тыс. руб. 2023 г. Andmaxlab завершила с выручкой 9,5 млн руб., а ее чистая прибыль составила 2,9 млн руб., то есть она в 118,6 раза меньше в сравнении с результатом Qrator Labs.

При этом спустя всего три месяца после регистрации своего патента, в октябре 2023 г., компания Andmaxlab заключила договор на предоставление неисключительной лицензии на свою технологию. Лицензионный договор зарегистрирован официально через Роспатент, и второй стороной в нем выступает входящая в группу компаний «Гарда»» фирма «ТехАгрос», которая занимается разработкой комплексов для анализа и блокировки трафика.

Однако если за рубежом практика, когда небольшая компания предлагает лицензию на свой продукт крупным игрокам рынка вполне характерна для отрасли, то в России – это лишь частный случай. Такое мнение высказал изданию глава отдела стратегического развития и исследований интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского» Сергей Васильев.