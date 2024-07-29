В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями

Госдума приняла законопроекты о легализации майнинга и использовании цифровой валюты во внешнеэкономической деятельности. Физические лица смогут заниматься майнингом только при соблюдении лимитов на электроэнергию. Отчуждать полученную в результате майнинга цифровую валюту можно будет только с помощью иностранной информационной инфраструктуры.

Что такое майнинг и майнинг-пул

Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта, связанные с регулированием криптовалюты. Оба разработаны группой парламентариев во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым.

Первый из них представляет собой поправки в Закон «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» (ЦФА) и другие законодательные акты, Закон «О ЦФА» был принят в 2020 г., но вопросы регулирования криптовалют законодатели тогда решили отложить на будущее. Поправки в закон «О ЦФА», касающиеся майнинга, были разработаны в 2022 г., но с тех пор текст данного законопроекта несколько раз менялся.

В нынешней версии законопроекта вводится понятие «майнинга цифровой валюты». Это деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических средств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую, в том числе, технологию распределенного реестра (блокчейн), имеющих целью выпуск цифровой валюты и получение лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), вознаграждения в цифровой валюте на подтверждение записей в информационной системе.

Фото: FreePik Госдума приняла законопроекты о легализации майнинга и использовании цифровой валюты во внешнеэкономической деятельности

Под «майнинг-пулом» понимается объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцам (участники майнинг-пула) и применяемых для целей майнинга, в результате которого осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между владельцами указанных вычислительных устройств.

Под оператором майнинговой инфраструктуры понимается лицо, оказывающее услуги по предоставлению объектов для размещения вычислительных устройств, программно-аппаратных средств, используемых для майнинга, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение) или предоставление в пользование указанных вычислительных устройств, программно-аппаратных средств.

При каких условиях майнинг считается российским

Под организацией обращения в России цифровой валюты понимается оказание на территории России услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому.

Хотя бы одной из сторон указанных сделок или операций должно являться: юридическое лицо, личным законом которого является российское право; филиал или представительство международной организации или иностранного юридического лица; компания или другое корпоративное образование, обладающее гражданской правоспособностью, созданной на территории России; физическое лицо, фактически находящее в России не менее в 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Также если оказание упомянутых выше услуг происходит с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, то такая деятельность тоже будет считаться организацией обращения в России цифровой валюты.

Действующий в Законе «О ЦФА» запрет для российских резидентов принимать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за передаваемые ими товары и оказываемые услуги не будет распространяться на результаты выпуска цифровой валюты и на получение лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула).

В России запрещается реклама и предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты. Также в России запрещается организация обращения цифровой валюты, исключая описанную предлагаемым законопроектом деятельность по майнингу.

Кто сможет заниматься майнингом

Майнингом цифровой валюты смогут заниматься российские юридические лица и индивидуальные предприниматели с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Аналогичным образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть операторами майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр данных операторов.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут заниматься майнингом без включения в специальный реестр, но с соблюдением лимитов на потребляемую электроэнергию, которые установит Правительство. Физические лица - индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, чьими руководителями, владельцами и бенефициарами являются лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти или умышленные преступления средней тяжести и особ тяжкие преступления, не смогут заниматься майнингом цифровой валюты.

Правительство по согласованию с Центробанком, вправе установить дополнительные требования к лицам, занимающимся майнингом, а также к операторами майнинговой инфраструктуры.

Также Правительство будет вправе установить требования к майнинг-пулам и запретит осуществлять майнинг на отдельных территориях или в отдельных субъектах федерации. Реестры лиц, занимающихся майнингом, и операторов майнинговой инфраструктуры будет вести Минцифры.

Контроль за соблюдением требований к майнинг-пулу, операторам майнинговой инфраструктуры и лицам, которым запрещено заниматься майнингом, будет осуществлять Роскомнадзор.

Минцифры будет принимать решение об отказе во включении в соответствующие реестры и исключения из них. Основанием для исключения из реестра может быть неоднократное нарушение соответствующим лицом в течение одного года требований Закона «О противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) и изданных в рамках него нормативных актов. Правительство, по согласованию с ЦБ, может установить дополнительные требования для исключения лиц из указанных реестров.

Что можно делать с полученной в результате майнинга цифровой валютой

Цифровая валюта, выпущенная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществляющим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней будут использоваться объекты информационной инфраструктуры, не отнесенные данным законом к объектам российской информационной инфраструктуры (исключая сетевые адреса и комплексы программно-аппаратных средств операторов связи). Такого рода сделки с цифровой валюты должны осуществляться лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), от своего имени, за свой счет и в своих интересах.

Правительство установит уполномоченный орган, которому необходимо будет направлять отчеты о сделках с цифровой валютой. Форма отчетности также будет установлена Правительством. Полученную информацию уполномоченный орган будет предоставлять в Росфинмониторинг и в Центробанк (ЦБ). Также уполномоченный орган будет вправе запрашивать информацию у кредитных организаций по сделкам с цифровой валютой, если по таким сделкам через данные кредитные организации осуществлялись расчет лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты.

Лицо, осуществляющее майнинг, в том числе в рамках майнинг-пула, будет обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска цифровой валюты в результате майнинга, в уполномоченный Правительством орган. В том числе должны быть предоставлена информация об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула. Полученная информация будет передана уполномоченным органом в ЦБ.

У уполномоченного органа будет возможность установить запрет или ограничения на осуществление сделок с цифровой валютой. Уникальная последовательность символов, предназначенных для учета операций с цифровой валютой (адрес-идентификатор), предоставляется Росфинмониторингу, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Федеральной налоговой службе (ФНС) и Росимуществу по их запросам. Порядок предоставления будет установлен Правительством.

Этим же законопроектом вносятся изменения в 115-ФЗ. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу по его запросу информацию о совершаемых ими операциях с цифровой валютой, выпущенной в результате майнинга, в установленном Правительством порядке. Также Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем.

Отключения электричества недобросовестным майнерам

В Закон «Об электроэнергии» вносится норма, что в случае нарушения потребителем электрической энергии запрета Правительства на осуществление майнинга на определенной территории, по решению суда в отношению принадлежащих указанному лице энергопринимающих устройств будет осуществляться изменение параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение указанных энергопринимающих устройств в указанных случаях возврату не подлежит.

В случае принятия Правительством решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты, в том числе участвовать в майнинг-пулах, в отдельных субъектах федерации, в отношении расположенных на этих территориях энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, вводится полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии. Правительством могут быть установлены особенности учета сведений о технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, их максимальной мощности и прогнозном потреблении ими электрической энергии и мощности при разработке документов перспективного развития электроэнергетики.

В Закон «Об особенностях функционирования электроэнергии» вносится норма о том, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству3у или купле-продаже электрической энергии.

Экспериментальные правовые режимы для цифровой валюты

Параллельно Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Данный документ первоначально был внесен в Госдуму в 2023 г, но затем несколько раз претерпевал изменения. Речь идет об изменениях в Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (258-ФЗ), принятый в 2020 г., и ряд других законов.

Так, согласно поправкам в Закон «О Центральном банке», ЦБ будет выполнять функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Нормативные акты ЦБ, утверждающие программы ЭПР в сфере цифровых инноваций, не будут подлежать государственной регистрации. Решения об установлении ЭПР в сфере цифровых инноваций и утверждение программы ЭПР подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином

ЦБ будет осуществлять взаимодействие с инициаторами, претендентами, организациями предпринимательского сообщества и субъектами ЭПР в сфере цифровых инноваций посредством сайта Центробанка в сети интернет, в том числе путем предоставления таким лицам доступа к личному кабинету.

Использование цифровой валюты во внешнеторговой деятельности

В Закон «О валютном регулировании» (173-ФЗ) вносится норма, согласно которой в области валютного законодательства может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от предусмотренного данным законом регулирования. Программа ЭПР в сфере цифровых инноваций может изменять или исключать действий положений ФЗ-173 на период действий ЭПР в отношении субъектов такого экспериментального правового режима в части осуществления операций с цифровыми валютами, в том числе использования цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Также нормы 173-ФЗ могут быть исключены в части использования цифровой валюты в качестве валютной ценности, прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой, прав и обязанностей органов и агентов валютного контроля.

Закон «О ЦФА» будет дополнен нормой о том, что в области законодательства, регулирующего отношения, возникающие при обороте, в том числе майнинге, цифровой валюты в России, может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положения данного закона.

Положения программы ЭПР в сфере цифровых инноваций могут исключать или изменять действие ряда положений данного закона в отношении сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через уполномоченную организацию. Уполномоченная организация будет определена в программе ЭПР в сфере цифровых инноваций, она будет обеспечивать заключение сделок с цифровой валютой между участниками ЭПР в сфере цифровых инноваций.

Требования к программам экспериментальных правовых режимов и их мониторингу

Вводятся изменения и в 258-ФЗ. Сейчас данный закон запрещает введение специальное регулирование в отношении правоотношений, возникающих при осуществлении деятельности, связанной с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и государства, в том числе при защите государственной тайны, обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры России, а также в связи с возможным введением в оборот товаров, работ и услуг, оборот которых ограничен или запрещен. Теперь данная норма дополняется запретом на введение специального регулирования при наличии высоких рисков стабильности финансового рынка и экономической безопасности России.

Программа ЭПР в сфере цифровых инноваций должна будет содержать оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, разглашения сведений, составляющих банковскую, страховую и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной или иной информации, отнесенной к информации ограниченного доступа, нарушения требований, предъявляемых к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

Также программа должна будет содержать ограничения объема отдельных финансовых операций и общего объема финансовых операций, осуществляемых в рамках такого ЭПР, включая объем привлекаемых денежных средств, количества лиц, в отношении которых могут осуществляться эти финансовые операции в течение срок действия ЭПР. В программе должны быть определены виды финансовых операций, осуществляемых в рамках такого ЭПР, виды и перечни активов, категории лиц, с которыми могут осуществляться такие финансовые операции.

Статус субъекта экспериментального правового режима будет прекращаться при совершении этим субъектов в рамках реализации ЭПР нарушения законодательства о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, разглашения сведений, составляющих банковскую, страховую и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной и иной информации, отнесенной законом к информации ограниченного доступа, нарушения требований, предъявляемых к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

Функции мониторинга экспериментальных правовых режимов относятся к компетенции Минэкономразвития. В случае выявления данным ведомством рисков, которые могут повлечь за собой причинение вреда интересам государства, ущерб обороне, безопасности государства, стабильности финансового рынка и экономической безопасности России, нарушений надежного и устойчивого функционирования критической информационной инфраструктуры, угроз безопасности персональных данных и компьютерных инцидентов, повлекших за собой неправомерную передачу персональных данных, Минэкономразвития передает информацию об этом в ФСБ в течение 10 рабочих дней.

В случае выявления в рамках мониторинг ЭПР в сфере цифровых инноваций рисков легализации доходов, полученных преступным путем, Минэкономразвития передает данную информацию в Росфинмониторинг в течение 10 рабочих дней.