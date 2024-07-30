Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка

В России предложено заблокировать отечественный сервис Boosty, являющийся аналогом американского Patreon (заблокирован в России). Он позволяет собирать пожертвования и является хорошим подспорьем для всех российских блогеров, которых лишили монетизации на YouTube. Инициатор блокировки – глава общественной организации «Армия защитников Отечества».

Блогеров оставляют без денег

С подачи общественной организации «Армия защитников Отечества» и ее руководителя Ивана Отраковского российские блогеры могут остаться без солидной части своего заработка. Отраковский обратился в Генпрокуратуру и попутно в Следственный Комитет с предложением о блокировке сервиса подписок Boosty. Первым на это обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным Mash, свое предложение Отраковский обосновал тем, что ранее Boosty заблокировал несколько профилей военных корреспондентов блогеров. Это, по его мнению, весомый повод, чтобы принудительно отлучить от популярного сервиса всех российских блогеров по всей стране.

В качестве примера автор прошения о блокировке привел профили Станислава Васильева, более известного как «Ай, как просто», GRPZDC, Кирилла Федорова и ряда других. Отраковский также предлагает завести уголовные дела на владельцев сервиса.

К Отраковскому не замедлила присоединиться глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Она заявила Mash, что намерена в самом скором времени обратиться «в правоохранительные органы» (в какие именно – она не уточнила), чтобы «площадку проверили».

Причем здесь блогеры

Boosty позволяет получать пожертвования в обмен на какой-либо контент. Он был создан в мае 2019 г. российским холдингом VK, на тот момент известным как Mail.Ru Group. Сейчас он через дочернюю компанию CEBC принадлежит My.Games – бывшему игровому подразделению VK, от которого холдинг избавился в сентябре 2022 г., и которое в конце 2022 г. поспешило уйти из России. Сейчас My.Games позиционирует себя как международная компания в сфере разработки видеоигр для различных платформ.

Boosty стал очень популярным среди российских блогеров. Весной 2022 г. американский интернет-гигант Google отключил им монетизацию на YouTube, а в начале августа 2022 г. российский Роскомнадзор заблокировал в стране сервис подписок Patreon, суверенным аналогом которого и является Boosty. Boosty дает российским блогерам возможность дополнительного заработка. Теперь и над этим сервисом нависла угроза блокировки.

Все и сразу

Одновременно с информацией о просьбе Ивана Отраковского о блокировке Boosty в Сеть утекли сведения о возможной скорой смене владельца этого сервиса. Эти сведения официальные и размещены на сайте My.Games.

Согласно предоставленным данным, My.Games собирается продать Boosty кипрскому бизнесмену Павлу Харанеке (Pavel Kharaneka), основателю Broadsmart Group. Новому владельцу будет передана дочерняя компания CEBC вместе с ее сервисами DonationAlerts и Boosty. После закрытия сделки эти активы войдут в состав бизнес-структуры Харанеки.

Стороны намерены закрыть сделку до конца III квартала 2024 г., который завершится 30 сентября 2024 г. Сумма сделки к моменту выхода материала не раскрывалась. На сайте My.Games указано, что продажа CEBC и ее активов Харанеке позволит компании «полностью сосредоточиться на своем приоритетном бизнесе: разработке и издании игр».

«В 2023 г. мы начали процесс реструктуризации, в результате которого неигровые разработки и издательский бизнес My.Games были отделены и переданы под управление CEBC, – прокомментировала сделку Елена Григорян, генеральный директор My.Games. – Мы начали переговоры о продаже этих активов в марте 2024 г. и рады сообщить, что они завершены. Этот шаг подтверждает приверженность компании сосредоточению всех своих ресурсов на основном бизнесе, а именно создании исключительных игровых впечатлений для игроков по всему миру».

Напомним также, что российские власти намерены дополнительно зарегулировать деятельность российских блогеров. В конце июля 2024 г. CNews писал, что на рассмотрении в Госдуме находится поправка к действующему законодательству, обязывающая блогеров с 10 тыс. подписчиков и более сообщать о себе в Роскомнадзор.