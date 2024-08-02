Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков

Автоматизированный участок литейного производства по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей запустили в России. Инвестиции превысили 100 млн руб. Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год.

Запуск производства

В России запустили автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Об этом в начале августа 2024 г. сообщил Фонда развития промышленности (ФРП) (координируется «ВЭБ.РФ» по поручению Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России).

В Набережных Челнах «НПО «Ростар» запустил автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. По данным ФРП, инвестиции в проект превысили 100 млн руб. Из которых 57,4 млн руб. в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия», которые предоставил федеральный ФРП, а 24,6 млн руб. - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Благодаря закупке за счет средств ФРП технологического оборудования компания перестроила участок по выпуску комплектующих с полуручного на автоматизированный формат. Это позволит снизить себестоимость выпускаемых изделий почти на треть, заместить часть импорта и повысить уровень локализации производимых в России грузовиков. Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год.

В рамках проекта налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовых автомобилей – различных типов кронштейнов, а также башмаков и накладок рессор.

По оценкам ФРП, доля импортных автокомпонентов в России в виде подвески и рулевого управления в сегменте грузового транспорта составляет порядка 80%. За счет увеличения объема производства предприятие планирует нарастить долю с 14% до 20%, заместив зарубежные аналоги.

Со слов генерального директора ООО «НПО «Ростар» Сергея Ключникова, благодаря запуску автоматизированного литейного участка удалось заменить покупное сырье (отливки) на собственное. Кроме того, большая часть материалов и сырья, используемых при производстве автокомпонентов – «Сделано в России». Локализация продукции составляет 85%.

Автоматизация производственных процессов в автопромышленности

Внедрение автоматизации в автомобилестроении создало уникальную возможность для автомобильных заводов, особенно в производственных процессах. Вот три способа, которыми автомобильные компании используют автоматизацию в производстве.

Например, автоматизированная система вставки заглушек в пол автомобиля, созданная FANUC для General Motors, значительно упростила часть процесса сборки автомобиля. Благодаря этому процессу была снята огромная часть нагрузки с рабочих, что помогло сократить сроки производства.

Более быстрое время производства - это лишь одно из многих преимуществ, которые автоматизация может дать процессам сборочной линии. В дополнительные преимущества входят и другие процессы в производстве.

Повышенная точность и согласованность - роботизированная технология может выполнять задачи с точностью, которая намного превосходит человеческие возможности. Эта точность гарантирует, что каждое транспортное средство будет построено в точном соответствии со спецификациями, что снижает вероятность ошибок и повышает общее качество.

Frprf Автоматизация производственных процессов в автопромышленности

Увеличение скорости производства - роботы могут работать круглосуточно, не уставая, что может значительно повысить производительность. И поскольку они работают быстрее и эффективнее, чем люди, они достигают более высокой производительности за меньшее время.

Повышение безопасности - автоматизация устраняет необходимость в человеческих работниках для выполнения потенциально опасных задач. Принимая на себя эти задачи, риск получения травм на рабочем месте сводится к минимуму.

Экономия средств - хотя первоначальная настройка роботизированных систем может быть существенной, долгосрочная экономия значительна. Более низкие затраты на рабочую силу, меньше ошибок, меньше отходов - каждый из этих факторов способствует снижению производственных затрат.

Масштабируемость и гибкость - роботизированные системы обладают высокой степенью адаптации. Их можно перепрограммировать для выполнения различных задач, что дает автомобильным заводам гибкость для адаптации к меняющимся производственным потребностям.

Государственное учреждение и институт развития ФРП

ФРП создан в 2014 г. по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития России.

ФРП предлагает льготные условия финансирования проектов, направленных на выпуск импортозамещающей, высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, локализацию производства комплектующих и автокомпонентов в России, лизинг производственного оборудования, станкостроение, цифровизацию действующих производств, выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) продукции гражданского или двойного назначения, маркировку товаров и повышение производительности труда.

Для реализации новых промышленных проектов ФРП предоставляет целевые займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд руб. (в рамках основных программ финансирования), стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. ФРП также совместно финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн руб., с региональными фондами развития промышленности (РФРП) в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).

В рамках программы «Проекта развития» льготное заемное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, внедрение программных и технологических решений (цифровизацию) для оптимизации производственных процессов. Сумма займа должна быть от 100 млн. до 1 млрд руб. Общий бюджет проекта от 125 млн руб. Срок займа менее или равен пяти годам. Процентная ставка: 5% базовая ставка; 3% при банковской гарантии, а также гарантии «ВЭБ.РФ», Федеральной корпорации по развитию Малого и Среднего Предпринимательства (МСП) или региональных гарантийных организаций (РГО); 3% при покупке российского оборудования или отечественного программного обеспечения (ПО) ( к примеру, для цифровизации) на сумму более или равной 50% от суммы займа.

Требования к проектам от ФРП, объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства. Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника в течение срока действия договора займа должен составлять не менее 5% для проектов по повышению уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должна составлять более или равной 20% от общего бюджета проекта.

По данным ФРП, в проекте должна быть подача заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Не менее одной заявки в рамках проекта в виде изобретения, промышленного образца, заявления о государственной регистрации лекарственного препарата/медицинского изделия. Исключая заявления на повторную регистрацию по истечении срока действия, выданного ранее. Программы для электронных вычислительных машин, базы данных (БД), полезной модели, топологии интегральных микросхем, товарного знака или знака обслуживания. Следует учитывать тот факт, что требования к регистрации РИД не применяются для проектов по программе «Проекты развития», направленных на технологическое перевооружение и модернизацию судоремонтных предприятий, а также повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий для производства продукции гражданского и (или) двойного назначения.

ФРП проводит экспресс-оценку заявки на заем в течение одного дня после заполнения онлайн-формы в личном кабинете. Экспресс-оценка дает ответ: подходит ли ваш проект под базовые критерии ФРП или нет. В случае положительного ответа специалисты фонда попросят загрузить документы для анализа вашего проекта. Скорость прохождения заявки зависит от готовности документов по проекту. Ответы на несколько вопросов позволят оценить, какие из ключевых документов у заемщика готовы, сколько понадобится времени на подготовку недостающих документов, а также понять, что еще влияет на сроки прохождения заявки.

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