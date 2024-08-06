В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей

Yadro готовится к масштабным инвестициям в собственное производство. Планируемый размер вложений – как минимум 10 млрд руб. Деньги должны пойти, в том числе, на развитие производства базовых станций для российских сетей сотовой связи, которые сейчас состоят, по большей части, из шведских, китайских и финских базовых станций

Нужно больше российских базовых станций

Компания Yadro, крупный российский производитель серверов и систем хранения данных, намерена инвестировать не менее 10 млрд руб. в развитие собственного производственного комплекса «Ядро фаб Дубна» в Подмосковье. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Yadro.

«Ядро фаб Дубна» – это самый новый завод Yadro на 6 августа 2024 г. Он открылся в 2023 г.

По словам собеседника издания, столь крупные вложения – это ответ Yadro на рост спроса на ее продукцию, а также следствие стремления «расширить портфель продуктов» и «освоить новые производственные технологии». Деньги будут направлены не только на модернизацию, но еще и на расширение производства.

Правительство Республики Крым В перспективе нескольких лет в России может появиться очень крупное производство отечественных базовых станций

Сейчас на своем заводе в Дубне (север Московской области) реализовала полный цикл производства вычислительной техники, включающий в себя, помимо прочего, тестовую зону, поверхностный монтаж печатных плат и конвейерную сборку. На этом же заводе собираются и планшетные компьютеры Kvadra – дочернего бренда Yadro, о которых CNews неоднократно писал. Их продажи начались в апреле 2024 г.

Звонить по отечественному

Как именно Yadro намерена распорядиться инвестициями, и что именно подразумевает под расширением производства и освоением новых производственных технологий, собеседник «Ведомостей» не уточнил. Но «Ядро фаб Дубна» вполне может заняться массовым выпуском базовых станций для российских сотовых сетей, которые сейчас почти полностью состоят из станций покинувших Россию финской Nokia и шведской Ericsson, а также ряда китайских поставщиков, один из которых тоже прекратил поставки своих базовых станций в Россию. Лишь в последние годы операторы начали постепенно переходить на базовые станции российских вендоров, но процесс этот совершенно не быстрый и пока совсем не массовый.

На то, что Yadro рассматривает возможность запуска крупного производства базовых станций, указал лично гендиректор Yadro Алексей Шелобков. В конце 2023 г. он говорил о планах компании во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) приступить к пилотному выпуску базовых станций именно на «Ядро фаб Дубна». Масштабный выпуск, по словам Шелобкова, будет налажен в 2027-2028 гг. Он также добавил, что Yadro работает над собственными базовыми станциями для сотовых сетей четвертого поколения – в сумме над ними трудятся более 1500 специалистов в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Тогда же Шелобков заявил о намерении влить в развитие производства приблизительно 30 млрд руб. Входят ли в них те 10 млрд руб., о которых говорит собеседник «Ведомостей, неизвестно.

Все сходится

Представители Yadro к моменту выпуска материала не подтверждали, но и не опровергали информацию, что деньги на развитие «Ядро фаб Дубна» пойдут именно на организацию производства базовых станций. Но на то, что этот бизнес очень интересует Yadro, указывает целый ряд фактов.

Так, в IV квартале 2022 г., когда операторы связи начали массово заключать сквозные контракты на внедрение в свои сети отечественных базовых станций, Yadro была одним из ключевых участников этого процесса. В итоге операторы подписали несколько таких договоров на более чем 100 млрд руб., по условиям которых вендоры должны будут отгрузить им 75 тыс. отечественных базовых станций до 2030 г. Операторы уже начали тестировать отечественное оборудование в своих сетях.

Также у Yadro, как сообщал CNews есть 3,5 млрд субсидий на разработку базовых станций на базе российских компонентов для сотовых сетей второго, четвертого и пятого поколений. базовых станций для сетей третьего поколения (3G) это не коснулось. Эти деньги компания получила в августе 2023 г.

Денег может и не хватить

Опрошенные «Ведомостями» эксперты разошлись во мнениях, хватит ли Yadro 10 млрд руб. на создание производства базовых станций. Собеседник издания в неназванном операторе связи полагает, что этого совершенно недостаточно, и приводит в пример китайскую Huawei, крупного вендора базовых станций в масштабах всего мира. По его словам, компания ежегодно вкладывает в исследования и разработку сумму, эквивалентную 2,17 трлн руб.

В то же время источник «Ведомостей» в неназванной российской ИT-компании уверен, что 10 млрд руб. – сумма, достаточная для запуска нового продуктового направления.

«Большие средства уходят только на создание производственной площадки, это и корпуса, и подстанции, и коммуникации, и дороги с подъездами, инфраструктура, – заявил CNews главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков. – Однако, если говорить именно о расширении производства, 10 млрд (рублей – прим. CNews) это очень существенный бюджет. Это может быть кратное увеличение производственных мощностей пайки, сборки, задел для серьёзной локализации перспективных разработок и технологий. К примеру, такие инвестиции позволят создать производство крупногабаритных печатных плат 6-7 класса точности для ИT-оборудования, обеспечить выпуск широкой номенклатуры электронных модулей и компонентов».

Без внешнего капитала. Или все же с ним

К моменту выпуска материала источники миллиардов рублей, которые Yadro планирует потратить на усовершенствование своего завода, были неизвестны. Не исключено, что компания обойдется собственными средствами, но пока что сохраняется вероятность привлечения внешних инвесторов – собеседник «Ведомостей» не стал проливать свет на будущие денежные потоки.

Как сильно преобразится завод, и в какие сроки – в настоящее время неизвестно. Вполне вероятно, что компании придется нанять новых специалистов в дополнение к имеющимся, коих сейчас насчитывается около 650. Суммарная площадь фабрики в Дубне – 43 тыс. кв. метров, объем выпускаемой продукции – 1 млн единиц в год.