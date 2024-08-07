Власти продлят льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники

Решение о продлении льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности может быть закреплено законодательно в ближайшее время. Действующая льгота позволяет производителям электроники платить только 3%, тогда как ИТ-компаниям нулевую ставку подняли до 5%.



Планируются изменения в Налоговом кодексе

Решение продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности уже принято на самом высоком уровне, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. «Рассчитываем, что Минфин внесет соответствующие поправки в осеннюю корректировку Налогового кодекса», — сказал он.

Льгота была введена в июле 2022 г. и предусматривала пониженные ставки по налогу на прибыль: в федеральный бюджет — 3%, в региональные — 0%. Чтобы получать меры поддержки, необходимо попасть в реестр организаций, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности, который формирует Минпромторг.

В случае их отмены ставка для радиоэлектронных предприятий поднимется в 2025 г. до 25%. Планируется ли сохранить или увеличить размер льготной ставки по налогу на прибыль, пока не уточняется.

Важное для отрасли решение

Представители индустрии считаю продление налоговых льгот важным, особенно на фоне планов по импортозамещению и в ситуации высоких кредитных ставок.

Freeрik Производители электроники получат продление льготной ставки по налогу на прибыль

Отмена льгот станет «в условиях санкций и необходимости активного импортозамещения будет крайне болезненной для отрасли: выживут не все», считает вице-президент по развитию бизнеса и связям с органами власти GS Group Сергей Долгопольский.

«Продление налоговых льгот, особенно на фоне высоких ставок по кредитам, необходимым нашим компаниям для закупки комплектующих, обеспечит стабильность и предсказуемость условий для предприятий. Это, в свою очередь, позволит им планировать долгосрочные инвестиции и стратегические инициативы», – сказала гендиректор Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») Светлана Легостаева.

Введенная в 2022 г. льгота должна была, по оценкам Минпромторга, сохранить в отрасли порядка 16 млрд руб. ежегодно.

Налоговые льготы для ИТ и электроники

В 2022 г. были снижены также тарифы страховых взносов с 30% до 7,6%. Мера касалась разработчиков и производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ) и электронной продукции.

Как писал CNews в июле 2023 г., Минпромторг планировал расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы, и включить в него производителей материалов для изготовления печатных плат, производителей оборудования и аппаратуры, которые применяются в изготовлении полупроводниковых пластин, слитков и устройств, а также электронных интегральных схем.

Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) просила у Минпромторга включить в перечень радиоэлектронной продукции контрактное производство, чтобы контрактники тоже могли претендовать на меры поддержки. В сентябре 2023 г. стало известно, что от министерства на эту просьбу получен отказ.

Для ИТ-отрасли с весны 2022 г. размер налоговой ставки был нулевым, что являлось мерой ее поддержки в свете западных санкций. Летом 2024 г. Совет Федерации принял законопроект Минфина о повышении налога на прибыль для ИТ-компаний до 5% до конца 2030 г.