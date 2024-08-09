Крупнейший производитель микросхем в мире облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных

TSMC не смогла превратить американских инженеров и строителей в рабов. Она привыкла, что в ее стране все работают сутками и не сопротивляются, и подумала, что в США будет так же. Как результат, сотрудники увольняются, потому что совершенно не хотят строить ее завод в Аризоне днями напролет. Компания испытала культурный шок и пытается понять, как управлять свободолюбивыми людьми, не желающими посвящать всю свою жизнь одной лишь работе.

Рабов на Западе нет

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем с долей рынка более 50%, оказалась не в состоянии заставить американских специалистов строить свой новый завод в штате Аризона днями напролет. Как пишет портал Tom’s Hardware, она пыталась навязать им привычные ей стандарты работы – в странах Азии нормой являются многочасовые переработки и работы по выходным, а в случае TSMC – еще и постоянные угрозы увольнения за малейшие провинности.

Компания решила, что раз «построила» своих азиатских работников, то сможет «построить» и американских, а те взамен построят ей новый завод, который будет выпускать 5-нанометровые микросхемы. Но план провалился почти сразу – американцы моментально показали, что рабов из них не сделать, и начали жаловаться во все инстанции за нарушение условий труда. Многие стали еще и увольняться.

ASML Потомки тех, кто владел рабами, сами становиться подневольными не хотят

Закономерный итог такого отношения к людям – строительство завода в срок оказалось несбыточной мечтой. TSMC решила возвести после переговоров с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), прошедших весной 2020 г., и, по плану, завершиться этот процесс должен был в 2024 г. Теперь же сроки перенесены минимум на 2025 г., и нет гарантии, что не будет еще одного их сдвига, или еще нескольких.

Работать некому

Тот факт, что тайваньские методы управления персоналом не будут работать в Новом свете, дошел до сознания руководства TSMC далеко не сразу. Первые сигналы о том, что восточные практики не работают на Западе, TSMC стала получать еще в 2021 г., когда разом уволилась большая группа американских специалистов, не пожелавших мириться с деспотией тайваньских управленцев. Жалобы на их методы работы поступали и в 2023 г., и в 2024 г.

Как итог, теперь компания стоит перед не самым приятным для нее фактом – квалифицированные специалисты, занятые в строительстве ее аризонского завода, увольняются один за другим, количество пробелов в штатном расписании увеличивается, а темпы найма новых работников пока уступают темпам увольнения имеющихся.

TSMC изо всех сил пытается заполнить эти вакансии. К августу 2024 г. ситуация настолько усугубилась, что если раньше переброска сотрудников из Тайваня в США была редким явлением, то теперь такие сотрудники – едва ли не единственная надежда TSMC. По данным Tom’s Hardware, азиатский персонал компании сейчас составляет едва ли не половину из 2200 человек, строящих ее завод в Аризоне.

Зачем все это было нужно

Инициатива по строительству фабрики на американской земле принадлежит вовсе не TSMC, а администрации Трампа. Бывший американский Президент ставил перед собой цель по сокращению зависимости своей страны от импорта различной техники и даже грезил о переносе производства техники Apple из Китая, Индии и других стран непосредственно в США.

Также Трамп хотел обезопасить США от возможных последствий растущей напряженности между Китаем и Тайванем. TSMC уже заявила, что при помощи нидерландской ASML (крупнейший в мире поставщик оборудования для производства микросхем) в случае военного конфликта Тайваня с КНР превратит свой местный завод в непригодные к дальнейшему использованию останки.

К слову, США тоже говорили, что нужно взорвать TSMC, если Китай объединится с Тайванем. Как сообщал CNews, эту мысль в конце 2023 г. открыто озвучил бывший американский высокопоставленный чиновник Элбридж Колби (Elbridge Colby).

Чем все закончится

Пока нет информации, почему TSMC не заморозит проект по строительству фабрики в Аризоне, оказавшийся для нее столь проблемным. Все условия сделки с предыдущим правительством США не разглашаются, но, по информации издания The New York Times, TSMC выделила на этот проект $65 млрд и попутно получила $6,6 млрд в виде гранта непосредственно от властей США.

Новый завод TSMC в Аризоне – это источник 6000 новых рабочих мест. Всего к возведению планируются три завода в Фениксе (штат Аризона).

Похоже, TSMC пока еще не утратила надежду, что строить завод и затем работать на нем будут преимущественно местные жители, а не тайваньские мигранты. У нее для этого есть целый план – на фоне роста спроса на инженеров в США местные колледжи и вузы увеличили набор на соответствующие специальности, а TSMC ходит вокруг них в надежде заполучить выпускников и заманивает студентов стажировками, исследовательскими проектами и ярмарками вакансий.

Наряду с этим TSMC сотрудничает с колледжами и технически ориентированными средними школами в рамках строительства в них чистых помещений, сердца производства полупроводников, чтобы дать студентам возможность познакомиться процессом превращения обычного кремния в процессоры, модули памяти и пр.

Не оставляет TSMC и надежду приучить непокорных и свободолюбивых американцев, прекрасно осведомленных о своих правах, к азиатскому стилю управления компанией. Она направляет их в Тайвань, чтобы там они воочию увидели, как работают ее местные сотрудники. Пока нет данных, насколько эффективным окажется этот метод, но у TSMC есть запасной план – она проводит для своих тайваньских управленцев тренинги по коммуникациям, чтобы научить их работать с американскими сотрудниками.