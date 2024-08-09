В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами

Проект создания системы управления элеватором, маслоэкстракционным заводом и жировым комбинатом, реализуемый холдингом «Русагро», получил грантовую поддержку от РФРИТ в размере 200 млн руб. Разработчиком решения является компания «Индасофт».

Грант на создание ПО для управления элеватором и комбикормовым заводом

Проект «Управление элеватором, маслоэкстракционным заводом и жировым комбинатом» получил статус особозначимого (ОЗП) в рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Пищевая промышленность». Об этом было сообщено в ходе демодня ИЦК, связанных с агропромышленным комплексом (АПК).

Проект реализует «Жировой комбинат», входящий в холдинг «Русагро». Прежнее название проекта - «Управление комбикормовым заводом и элеватором». Разработчиком продукта является компания «Индасофт». Проект должен быть завершен к ноябрю 2026 г. Стоимость его реализации составляет 250 млн руб., в том числе РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий) выделил на эти цели грант в размере 200 млн руб.

Задачей проекта является автоматизация элеваторов: замена устаревшей системы управления производством; получение независимости от вендора; снижение стоимости обслуживания ПО; увеличение стабильности и надежности системы за счет использования новейших разработок и автоматизации, создание механизмов интеграции системы управления с уровнем ERP (учетная система) и EAM ТоИР (технологическое обслуживание и ремонт), позволяющих организовать передачу данных на уровень учетных систем; объединение работы системы на основании рецептов; автоматический набор маршрутов; привяза сырьевой продукции к определенным емкостям.

Image by stockgiu on Freepik Проект создания системы управления элеватором, маслоэкстракционным заводом и жировым комбинатом, реализуемый холдингом « Русагро », получил грантовую поддержку в 200 млн рублей

Также должно быть реализовано управление местами хранения: сезонная модель (построение оптимального годового плана по загрузке мощностей элеваторов и маслоэкстракционных заводов, их оборачиваемости при минимизации совокупных логистических затрат); операционная поддержка принятия решения по распределению потоков сырья (зерно, масличные) между площадками приема, хранения , переработки в размере транспортных единиц поставки; оптимальное использование собственного и наемного транспорта.

Функциональные возможности создаваемого продукта

Областью автоматизации проекта являются: производственные процессы (BI, ERP); управление ресурсами предприятия; управление производством (диспетчеризация производства, производственный учет, управление оборудованием, ЛИМС (лабораторно-информационная система, энергоменеджмент, производственный анализ, MES+); управление технологическими процессами (АСТУЭ - автоматизированная система технологического учета электроэнергии, АСМСО, АСУТП - автоматизированная система учета технологических процессов, АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии).

Базовыми сервисами продукта станут: управление уведомлениями; управление потоковыми вычислениями; управление производством предоставления данных; управление базой данных временных рядом; управление производством; ручной ввод данных; информационная платформа.

Прикладными сервисами станут: контроль норм технических режимов, классификация простоев; управление технологическими картами и спецификациями; управление партиями и прослеживаемость; управление производственными заданиями и операциями; внтурипроизводственный контроль качества; контроль качества управления лабораторией; внутрилабораторный контроль качества; контроль качества сбора данных с оборудованием; календарное планирование; интеграция с ФГИС Росакредиатция, «Меркурий».

В системе будет присутствовать универсальный веб-клиент и сервис уведомлений (SMS, email). Также система будет поддерживать: разработку рекомендательных систем на основе данных с помощью искусственного интеллекта; сквозное календарное планирование производственных цепочек; оперативный контроль за технологическим процессом и состоянием оборудования; генеалогия и прослеживаемость готовой продукции; прослеживаемость данных, принимаемых к учету; производственная отчетность на основе валидированных данных; технологический мониторинг и диспетчеризация (производство, энергетика, качество); сбор, гарантированная доставка, долгосрочное хранение и обработка данных.

Основными эффектами от внедрения единой платформы управления производством станут: снижение себестоимости за счет повышения эффективности производственных процессов до 2%; снижение НЗП (незавершенное производство) до 17%; стабилизация показатели качества, снижение числа незапланированных рециклов до 10%; снижение незапланированных простоев до 15%; снижение неидентифицированных потерь в 2-3 раза.

Автоматизация пищевых перерабатывающих производств и экологический мониторинг

Дорожная карта «Новое индустриальное ПО» (НИПО), разработанная госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию, содержит еще ряд проектов по направлению ИЦК «Пищевая промышленность». Один из них - это внедрение отраслевой платформы автоматизации пищевых перерабатывающих производств ISF (inteligent System Food). Проектом занимается «Фрагармя», расчетный совокупный экономический эффект от внедрения составляет 94,6 млн руб.

Другой проект - цифровая платформа для экологического мониторинга и управления. Им занимается «АО «Азот» . По результатам реализации проекта в онлайн-режиме на санитарно-защитной зоне будет контролироваться 14 показателей, число результатов измерений на санитарно-защитной зоне со стационарных постов мониторинга в онлайн-режиме составит 907 тыс., доля непрерывно контроли жующих веществ от общего объема веществ составит 97%, а доля автоматизированных bcnjxybrjй выбросов к общему количеству источников - 83%.

Модернизация грибного производства

Также в ходе демодня ИЦК АПК было представлено решение для комплексной модернизации действующего грибного комбината от компании «Итера» (бывшая «Сити-фермер»). Данный проект был реализован на базе НПО «Биогрин». Как рассказал гендиректор НПО «Биогрин» Владимир Кузнецов, в процессе модернизации вместо производимого проблемного моно-штамма гриба появилась целая ассортиментная матрица грибной экзотики, востребованная в ритейле. При этом производительность комбината увеличилась на 25-30%, а брак сократился на 8-10%.