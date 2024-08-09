Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак

Выпустивший еще в 2014 г. мобильное приложение PayQR разработчик подал в арбитражный суд иск к Сбербанку почти на 3 млрд руб. Он отстаивает свои интеллектуальные права на обозначение сервиса по оплате кодом.

Конфликт интересов

В арбитражный суд Москвы поступил иск ООО ФИТ, разработчика сервиса бесконтактной оплаты PayQR, к Сбербанку на 2,9 млрд руб. Заседание по делу назначено на 11 октября 2024 г. Спор возник по поводу интеллектуальных прав на обозначения «Плати QR» и SberPay QR, выяснил «Коммерсант». Гендиректор ФИТ Глеб Марков допускает возможность заключения мирового соглашения.

Мобильное приложение PayQR, которое предоставляет универсальный и быстрый инструмент для оплаты покупок в оффлайне и онлайне, вышло на российский рынок в 2014 г.

Знаки обслуживания на программный комплекс PayQR ФИТ зарегистрировала в Роспатенте в 2016 г. с приоритетом от сентября 2014 г. Кроме того, в 2014–2017 гг. компания зарегистрировала ряд ПО «Сервис PayQR» для оплаты товары с помощью мобильного телефона, и еще несколько патентов.

Сбербанк Сбербанку придется защищать в суде свое право на обозначения «Плати QR» и SberPay QR









В 2016 г. ФИТ обсуждал со Сбербанком проект совместного развитие рынка бесконтактных мобильных платежей, но сторонам договориться не удалось. Сбербанк запустил свой сервис оплаты по QR-кодам летом 2019 г.

ООО ФИТ с 2021 г. направляло претензии Сбербанку об устранении нарушений ее исключительных прав на знак PayQR. С частью требований банк сначала соглашался. Он убирал, например, элемент «payqr» из адреса веб-страниц на своем сайте.

В 2023 г. Сбербанк пытался оспорить правовую охрану знаков ФИТ в Роспатенте, но потом отозвал свои возражения. На досудебную претензию ФИТ от 2023 г. о выплате компенсации банк не ответил.

Доказательства сходства

Успех иска будет зависит от того, как суд оценит степень сходства знаков спорящих сторон. ООО ФИТ собрал весомые, по мнению юристов, доказательства. Среди них — социологическое исследование «Левада-центра» (признан иноагентом), которое показало, что от 32% до 44% респондентов путают знаки ФИТ с обозначениями Сбербанка. Истец приводит также заключение доктора филологических наук, признавшего, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами. Сходство обозначений «до степени смешения» подтвердил и патентный поверенный из Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности, а искусствоведческая экспертиза пришла к выводу, что Сбербанк использует похожие дизайнерские решения для спорных знаков.

По мнению юриста практики разрешения споров Patentus Ильи Лоханина, тот факт, что банк ранее частично удовлетворял претензии компании, «усиливает позицию истца».

Но есть «но». Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али считает важным, что обозначения истца зарегистрированы не просто в словесной форме, а вместе с логотипами. Кроме того, в некоторых обозначениях ответчика имеется общеизвестный элемент Sber, что суд может расценить как индивидуализирующую особенность, не позволяющую смешать спорные знаки, добавил юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Расчет размера компенсации

Расчет компенсации основан на среднем размере роялти (лицензионных платежей) в таких отраслях, как интернет-бизнес, финуслуги и ИT-решения,— 13,3% от выручки.

Исходя из числа пользователей сервиса Сбербанка «Плати QR», количества операций и доходов банка от этой системы, эксперт оценил стоимость права за использование знаков в 1,45 млрд руб. Сумма иска составила 2,9 млрд руб., так как ст. 1515 Гражданского кодекса России позволяет правообладателю требовать с нарушителя вдвое больше.

По данным CNews, полученным от Сбербанка в начале июля 2024 г., оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии) с января по май 2024 г. превысил 1,6 млрд руб. Семейство SberPay включает четыре платежных сервиса бесконтактной оплаты: в интернете без ввода данных карты, по QR-коду Сбербанка, смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. В России установлено более 2 млн универсальных терминалов Сбербанка, принимающих оплату со SberPay.