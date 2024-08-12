Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения

Cisco хочет уволить 4000 человек на фоне очень слабых продаж сетевого оборудования. Это уже вторая волна увольнений в компании за 2024 г., и первая была не менее масштабной. Cisco хочет сосредоточиться на кибербезопасности и искусственном интеллекте в надежде, что эти сферы позволят ей остаться на плаву.

Пора искать новую работу

Компания Cisco, один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования, столкнулся с масштабными трудностями. Как пишет Reuters, она намерена в самом скором будущем уволить 4000 человек, что станет следствием резкого падения продаж ее «железа» по всему миру.

Сама Cisco пока не объявляла об этих планах – аналитики Reuters сообщили о них со ссылкой на собственные источники. Но появление этой информации в Сети не замедлило отразиться на ее финансах – сразу после публикации Reuters акции Cisco просели в цене на 1%.

Ожидается, что Cisco сообщит о сокращениях в ближайшие дни в рамках публикации своего отчета за II квартал 2024 г. (1 апреля – 30 июня), являющийся для Cisco IV кварталом финансового 2024 г. Так же поступила и Intel – главный в мире производитель процессоров с архитектурой х86. За несколько дней до выхода ее финансового отчета появилась информация о ее желании уволить около 17 тыс. человек или 15% своего персонала, и в день публикации документа она подтвердилась, после чего акции Intel обвалились приблизительно на 25%.

Между первой и второй

Нельзя исключать, что 1-процентное колебание цены акций Cisco может оказаться лишь началом. В случае Intel крах ценных бумаг обусловлен массовостью увольнений, а в случае Cisco свою роль может сыграть тот факт, что для нее это уже вторая волна массовых увольнений в 2024 г.

Cisco Дела у Cisco идут не лучшим образом. Возможно, не стоило уходить из России

Первая волна состоялась в феврале 2024 г. Как сообщал CNews, масштабы были аналогичными – работа тогда лишились тоже приблизительно 4000 человек. На тот момент это составило 5% ее штата.

Точное количество своих сотрудников Cisco пока не раскрывает. Последние имеющиеся данные датированы июлем 2023 г. – на тот момент на компанию работали в общей сложности 84,9 тыс. человек. Неизвестно, входят ли в это число работники ее российского подразделения – компания объявила о своем уходе из России в марте 2022 г., начала предпринимать активные действия для этого в июне 2022 г., а в конце июня 2023 г. закрыла свой российский офис. В декабре 2023 г. ее российское юрлицо было ликвидировано.

Что не так с Cisco

После ухода из России дела у Cisco идут не лучшим образом. Компания продемонстрировала на примере России, что может удаленно блокировать свое оборудование, которое ее клиенты покупали за свои деньги, зачастую немалые.

Неизвестно, сыграл ли этот факт свою роль в сложившейся ситуации, но в последние месяцы продажи сетевого оборудования Cisco оставляют желать лучшего. В конце 2023 г. ее выручка просела на 6% год к году, а также было зафиксировано сокращение чистой прибыли. Выручка именно от продаж сетевого «железа» оказалась даже ниже не самых оптимистичных прогнозов аналитиков.

Руководство компании в начале 2024 г. говорило, что ее серверный бизнес почти полностью поглощен облачными сервисами. «Мы также по-прежнему наблюдаем слабый спрос со стороны наших клиентов в сфере телекоммуникаций и кабельного телевидения», – сказал тогда генеральный директор Cisco Systems Чак Роббинс (Chuck Robbins).

Судя по всему, к середине 2024 г. ситуация никак не улучшилась.

Попытка остаться на плаву

Понимая, что основной бизнес компании если и не идет ко дну, то как минимум демонстрирует стагнацию, руководство Cisco приняло решение о поиске новых способов заработка, в том числе и в совершенно новых для компании сферах. В этом плане ее в первую очередь привлекает кибербезопасность – возможно, потому, что весь мир погряз в кибератаках, число и интенсивность которых с каждым разом лишь растут.

Cisco уже давно интересуется информационной безопасностью. В 2023 г. она купила сразу четыре ИБ-компании: Armorblox (создает одноименную платформу обнаружения угроз), Oort (занимается управлением идентификацией), а также Valtix и Lightspin, занимающиеся облачной безопасностью.

Более того, в 2022 финансовом году Cisco официально сменила название своего основного бизнеса по коммутации и маршрутизации. Если раньше это были «Инфраструктурные платформы», то теперь это «Безопасные, гибкие сети».

В марте 2024 г. Cisco купила ИБ-компанию Splunk, о сделке по приобретению которой стало известно в сентябре 2023 г. Она потратила на нее $28 млрд, что стало крупнейшей сделкой по поглощению за всю историю Cisco.

Наряду с кибербезопасностью Cisco очень интересуется искусственным интеллектом. Так, в июне 2024 г. она основала фонд с бюджетом $1 млрд для инвестиций в различные ИИ-стартапы. Среди которых – Mistral AI, Cohere, Scale AI и ряд других.