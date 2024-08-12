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CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Самым интересным ИТ-проектам года на CNews FORUM в ноябре 2024 г. будет присуждена награда CNews AWARDS.

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2024, который пройдет 7 ноября 2024 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Импортозамещение года»; «Технология года/ Российские технологии» и «Цифровая безопасность».

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

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Уникальность награды CNews AWARDS в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1800 гостей мероприятия.

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На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

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Награду «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud, входящей в Холдинг Т1

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

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Награду «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования, компания Р7

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

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Награду «Цифровое рабочее пространство: решение года» получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис»

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2021 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

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Награду «Переход на налоговый мониторинг: проект года» получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2024 можно уже сейчас.

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

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Награду «CRM-система года» получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт»

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2024 г. будет организована в семнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2024 примут более 1800 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2024 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел. +7 (495) 500-00-36, меню 9, доб. 400, 401, 402, 403, 404; е-mail: forum@cnews.ru.

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