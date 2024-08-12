Поднят в воздух самый большой в мире гражданский БПЛА. Видео

Китай провел успешные испытания крупнейшего в стране двухмоторного беспилотного самолета для коммерческих перевозок. Испытания проходили в аэропорту авиации общего назначения Фэнмин в городе Цзыгун.

Успешные испытания

Китай провел успешные испытания крупнейшего в стране двухмоторного беспилотного самолета для коммерческих перевозок. Об этом в середине августа 2024 г. сообщило Центральное телевидение Китая.

Крупногабаритный двухмоторный беспилотный транспортный самолет, разработанный государственной компанией Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, провел первые летные испытания в аэропорту авиации общего назначения Фэнмин в городе Цзыгун (провинция Сычуань), которые были признаны успешными. Испытания длились около 20 минут.

Новый тип грузового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), построенный компанией Sichuan Tengden Technology (ранее известная как Tengoen Technology), имеет размах крыльев 16,1 м, высоту 4,6 м, грузовой отсек площадью 12 кубических метров и коммерческую грузоподъемность 2 тонны. Этот самолет стал самым крупным беспилотным транспортным самолетом китайского производства, немного больше самого популярного в мире легкого самолета - четырехместного Cessna 172.

Youtube В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотник

Производители в мире тестируют все большую полезную нагрузку, а транспортные компании планируют создание пилотируемых и беспилотных воздушных такси, поскольку Китай ослабляет ограничения воздушного пространства и предоставляет стимулы для развития экономики низких высот. Авиационный регулятор страны прогнозирует развитие отрасли на $279 млрд к 2030 г., что в четыре раза больше, чем в 2023 г.

Китай уже начал осуществлять коммерческую доставку грузов с помощью беспилотников. По информации Reuters, грузовые беспилотники обещают сократить время доставки и снизить транспортные расходы, а также расширить возможности доставки в места, где нет обычных авиационных средств, например, на крыши в густонаселенных городах. Они также могут перевозить людей на такси. В докладе, опубликованном в этом году китайским правительством, правительство впервые назвало низковысотную экономику новым двигателем роста, а вертикальную мобильность - новой производительной силой в таких областях, как пассажирские и грузовые перевозки.

Классификация дронов

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) трудно классифицировать, так как они имеют очень разные характеристики. Это разнообразие происходит от обилия конфигураций и компонентов БПЛА. Производители пока не ограничены никакими стандартами. В результате сегодня отсутствуют требования со стороны авиационных регуляторов о том, как БПЛА должен быть оснащен.

Youtube Двухмоторный беспилотный транспортный самолет

Беспилотники напоминают вертолет с 4 лопастями. Они отличаются габаритами, функциональностью, дальностью полетов, уровнем автономности и другими характеристиками. Условно все дроны можно поделить на 4 группы: микро - такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время нахождения в воздухе – 60 минут. Высота полета – 1 км; мини - вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в воздухе достигает 5 часов. Высота полета варьируется от 3 до 5 км; миди - БЛА весом до 1 тонны, рассчитаны на 15 часов полета.

Тестовые испытания

Такие БПЛА поднимаются на высоту до 10 км; тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны аппараты для дальних полетов продолжительностью более суток. Могут перемещаться на высоте 20 км.

Запрет экспорта гражданских дронов для военных целей

Министерство коммерции Китая объявило о введении ограничений на экспорт БПЛА и некоторых компонентов, которые используются при их производстве. Речь идет о гражданских дронах, которые могут применяться и в военных целях.

Новые экспортные ограничения распространяются на продукцию двойного назначения. Это, в частности, БПЛА с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, некоторые инфракрасные приборы и прочее. По информации Министерства коммерции Китая, такая продукция не должна применяться для распространения оружия массового поражения, для поддержания террористической деятельности или в военных целях.

Министерство коммерции Китая совместно с другими ведомствами тщательно изучило мнения и предложения различных заинтересованных сторон, провело оценку действующих мер в соответствии с положениями закона об экспортном контроле и приняло решение о внесении изменений. Усиление экспортных ограничений, как утверждается, необходимо для более эффективной защиты национальной безопасности и интересов Китая и выполнения международных обязательств.

Правительство Китая видит растущие риски использования гражданских дронов в военных целях. Говорится, что власти страны поддерживают прогресс, но выступают против незаконного использования общедоступных БПЛА в немирных целя. Ситуацию прокомментировала китайская компания DJI, один из лидеров глобального рынка беспилотников.