На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео

Компания Geely начала применять человекоподобных роботов при производстве электромобилей премиум-класса. Человекоподобный робот, который может использоваться в секторе умного производства и логистики, выполняя достаточно сложные задачи. Разработчиком новых роботов для Geely выступает компания UBTech Robotics.

Внедрение роботов в производство

Китайская компания Zeekr начала тестирование человекоподобных роботов в автомобильном производстве. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило интернет-издание Cnevpost. Новая китайская марка является собственностью автоконцерна Geely.

В тестировании участвуют сразу три компании: разработчик андроидов китайская компания UBTech Robotics, концерн Geely и фирма Miracle Automation Engineering. Geely разрабатывает сценарии возможного применения роботов в своем производстве в автомобилестроительной сфере, а Miracle Automation Engineering как поставщик софта обеспечивает сбор данных о производственной линии для обучения андроидов и собственно сам процесс обучения.

Новые роботы Walker S Lite появились на заводе Zeekr, дочерней компании Geely, в начале июля 2024 г. По словам производителя, Walker S Lite - новый легкий человекоподобный робот, который может использоваться в секторе умного производства и логистики, выполняя сложные задачи.

Youtube На производстве Geely уже работают человекоподобные роботы

Согласно пресс-релизу Geely, робот Walker S Lite сочетает в себе функции имитационного обучения, визуального распознавания и управления точными движениями всего тела для автономной навигации и передвижения под нагрузкой на различных сборочных линиях. Walker S Lite может использоваться для совместной работы с автоматизированными управляемыми транспортными средствами (AGV). Человекоподобный робот оснащен высокопроизводительными сервоприводами и шестимерными датчиками силы, благодаря чему способен переносить грузы весом в 15 кг.

Премиальное подразделение китайской компании, а также одноименная серия электромобилей данной торговой марки Zeekr - не единственное производство, экспериментирующая с роботами-гуманоидами на производствах. Ранее робот Walker S был заказан автопроизводителем Nio, чтобы пройти обучение на заводе по производству транспортных средств на новых источниках энергии. На заводе Nio Walker S использовал свои возможности захвата и передачи изображений в реальном времени для участия в проверке качества дверных замков, ремней безопасности, крышек фар. Кроме того, его использовали, чтобы наносить логотипы на готовые авто.

По информации Cnevpost, в начале лета этого года робот-гуманоид Walker S также появился на одном из заводов концерна Dongfeng. В этом случае компания UBTech Robotics рассказала о применении андроида чуть более подробно: со временем его научат некоторым сборочным операциям (уже в ближайшее время он сможет заливать технические жидкости), а позже и контролю качества на отдельных производственных участках. Помимо этих производителей UBTech Robotics рассчитывает на партнерство еще и с FAW-Volkswagen.

Запрет на поставки электромобилей в Россию

Компания Geely ввела запрет для своих китайских дилеров на отгрузку автомобилей российским посредникам. Новые правила уже вступили в силу через десять дней после анонса - 30 июня 2024 г. В настоящее время Zeekr – это самая успешная электромобильная марка в России. Если в 2023 г. компания закончила на первом месте с результатом 3,7 тыс. авто, то за первые пять месяцев этого года, компания Geely продала уже 4 тыс. электромобилей, чему помог выход седана Zeekr 007.

«Официальных поставок Zeekr в Россию не было и не будет: для компании важнее европейский рынок, и токсичность, связанная с поставками в Россию, им не нужна. Юрлица и так не могли возить Zeekr в Россию, все поставки шли только через физических лиц», - сказал руководитель компании Premium Collection (холдинг «Планета Авто») Вячеслав Вердыш.

Робот Walker S Lite на производстве

В компании Westmotors рассказали белорусскому каналу Onliner Auto, что им тоже пришло уведомление от китайских партнеров. С 1 июля этого года покупка и доставка электрокаров премиального бренда в Беларусь по параллельному импорту станет невозможной. Представитель Westmotors сообщил о том, что пока у него нет понимания того, как будут развиваться события далее, не исключив, что все это - пиар-ход.

Производитель робота

Ubtech Robotics - высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками, производством, а также продвижением и популяризацией роботов по всему миру. В 2019 г. выступает первой компанией в Китае, которая занимается коммерциализацией роботов-гуманоидов, выходя за пределы из исследовательского учреждения и сделав роботов доступным для обычных людей.

Youtube Робот Walker S Lite

Гуманоидные роботы больше не являются исключительно сферой фантастики. Вскоре они могут стать повсеместной реальностью, преобразуя широкий спектр отраслей и рынков и принося чрезвычайно прибыльные доходы. Поскольку технический прогресс резко открыл эту возможность, компания Ubtech Robotics глубоко изучила рынок человекоподобных роботов, изучив его ключевые движущие силы, отраслевые сегменты и выявила новые возможности в разработке, а также предстоящие задачи для Ubtech Robotics.

Среди разработок компании: серия роботов-гуманоидов уровня Alpha для потребительского рынка, вездеходный робот для мониторинга безопасности Atris, образовательные решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), интеллектуальный коммерческий сервис облачной платформы Cruzr, решения для совместного видения (визуализации) и другие продукты.

Повышение производительности

Основной мотивацией для разработки гуманоидных роботов является решение проблем глобальной нехватки рабочей силы и производительности, с которыми многие страны и секторы столкнутся в предстоящие десятилетия. Согласно анализу Roland Berger, численность трудоспособного населения Европы сократится на 10% в период с настоящего момента по 2050 г. В то же время спрос на ручной труд будет расти из-за регионализации цепочек поставок, постоянной инфляции и ограниченного роста производительности.

Гуманоидные роботы могли бы заполнить часть этого пробела, повысив производительность, улучшив качество продукции и органично взаимодействуя с работниками-людьми. Они также могли бы произвести революцию во множестве отраслей, создавая новые ценностные предложения и бизнес-модели в процессе. Например, роботы могли бы выполнять задачи, которые слишком опасны, повторяются или сложны для людей. Они также могли бы предоставлять услуги, такие как уход, личная помощь и образование, которые требуют взаимодействия, подобного человеческому.

В амбициозном сценарии аналитиков Roland Berger, универсально используемые гуманоидные роботы будут быстро внедряться с 2024 до 2030 г. Если отрасль будет масштабироваться соответствующим образом, то уже 50 млн роботов к 2050 г. могли бы приносить годовой доход в размере $1,5 трлн. Однако этот сценарий в значительной степени зависит от технологического прогресса и нормативной среды вокруг гуманоидных роботов. В настоящее время большинство таких роботов все еще находятся на стадии прототипа и сталкиваются с рядом дополнительных проблем: такие проблемы, как высокая стоимость разработки, техническая сложность и нормативная неопределенность, должны быть решены, прежде чем отрасль сможет по-настоящему взлететь.

В настоящее время различные компании-производители внедряют и анализ влияния политических рисков на внешнеторговые договора предприятия. Для учета и страхования от политических рисков, рекомендуется применять наценку на выставляемые коммерческие предложения на оборудование, а также предусматривать существенные условия контрактов, которые помогут сократить или минимизировать политические риски.