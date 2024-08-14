В России изобрели «самозаряжающийся пауэрбанк»

Студенты МАИ разработали устройство для подзарядки смартфона в условиях отсутствия электросети. Пауэрбанк использует несколько способов добывать энергию. Он способен даже «перехватывать» ее у радиовышек.



Изобретение студентов

Студенты института «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» МАИ создали устройство для подзарядки телефона в экстренных ситуациях, сообщила пресс-служба вуза на его сайте.

Такой пауэрбанк будет полезен тем, кто часто не имеет доступа к средствам подзарядки, — туристам, альпинистам, военным, рабочим и специалистам, чья деятельность проходит вдали от цивилизации. «Устройство всегда будет готово к работе и в критический момент может спасти жизнь своему владельцу», — говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта, старшего преподавателя МАИ Василия Егорова, подобного решения еще нет на рынке. Закончить работу над прототипом устройства и начать его коммерциализацию планируется весной 2025 г.

МАИ Изобретение студентов МАИ может спасти жизнь в экстренной ситуации, когда обычные способы зарядить телефон недоступны.

МАИ был создан в 1930 г. на базе аэромеханического факультета МВТУ им. Баумана, как указано на его сайте. Сначала это было Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ) с самолетостроительным, моторостроительным и воздухоплавательным отделениями, а в августе 1930 г. ВАМУ переименовали в Московский авиационный институт. Вуз ведет научные исследования, в том числе в области информационно-телекоммуникационных систем, радиотехнических систем, новых материалов и производственных технологий.

Способы зарядки

Разработка студентов МАИ представляет из себя модульное устройство, которое имеет сразу несколько альтернативных способов зарядки — от солнечной панели, старых батареек, «высасывая» их до нуля, вибрации, разницы температур, потока жидкости и даже «перехвата» энергии радиовышек.

Все модули компактны и могут использоваться попеременно в зависимости от конкретной ситуации. Чтобы набрать заряд, которого хватит для звонка с телефона, изобретению понадобится несколько часов.

Модуль сбора энергии радиоволн будет эффективен, если поблизости находится вышка сотовой связи, объяснил Егоров. Есть модуль с элементом Пельтье, который вырабатывает электроэнергию за счет разницы температур, если положить устройство около костра или на горячий камень. Еще один модуль позволяет копить энергию от вибрации по принципу колебания магнитов возле катушек индуктивности, например, при обычной ходьбе.

«Солнечная панель на пауэрбанке — это известное решение, однако в некоторых критических ситуациях зарядка от солнца может быть недоступна — к примеру, если человек оказался заблокирован в помещении или заблудился ночью», — сказал Егоров. С новым устройством, даже если вы забыли зарядить пауэрбанк, он никогда не будет абсолютно пустым, добавил он.

«Вечная» работа смартфонов возможна?

Производители смартфонов на базе Android для обеспечения «бесконечной» работы аккумуляторов идут другим путем. В марте 2024 г. CNews писал, что они выпускать элементы питания емкостью около 6000 мАч, размеры которых сопоставимы с батареями на 5000 мАч и меньше.

Вероятно, что будущие iPhone тоже получат более емкие батареи. Для сравнения, в большом iPhone 15 Pro Max стоит АКБ емкостью 4441 мАч.

А Realme в августе 2024 г. представил инновационную технологию «самой быстрой» в мире зарядки. Так, аккумулятор realme GT 3 емкостью 4600 мАч заряжается на 20% за 80 секунд, а для полной зарядки смартфона требуется всего девять минут и 30 секунд.