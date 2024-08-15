«Софтлайн» получил контроль над крупной ИТ-«дочкой» Газпромбанка

«Софтлайн» получила контроль над ОМЗ-ИТ – ИТ-компанией, «дочкой» Газпромбанка. Она занимается разработкой решений для цифровизации промышленных предприятий. Цель «Софтлайн» – в расширении своего присутствия в промышленном секторе России.

Почти полный контроль

Российская ГК «Софтлайн» сообщила CNews о переходе в ее собственность контрольной доли в компании «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с группой «ОМЗ Перспективные Технологии» (ОМЗ ПТ). ОМЗ-ИТ – это дочернее ИТ-предприятие Газпромбанка, созданное с целью разработки решений для цифровизации различных отечественных производств. Как сообщили CNews в «Софтлайн», цель сделки – это «расширение присутствия на рынке решений для цифровой трансформации промышленного сектора за счет формирования индустриального кластера программных продуктов и решений».

Размер приобретенной доли в «Софтлайн» не раскрыли, но редакция CNews выяснила, что она составляет 60%. Это указано в сервисе «Контур.Фокус» и выписке из ЕГРЮЛ.

ОМЗ-ИТ основана в Санкт-Петербурге в апреле 2004 г. С июля 2024 г. ее уставный капитал составляет около 507,3 тыс. руб., а пост ее гендиректора с сентября 2023 г. занимает Роман Кувшинов. Основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности у компании девять.

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Также в «Софтлайн» не сообщили сумму, в которую ей обошлись 60% компании ОМЗ-ИТ. Планы относительно потенциального приобретения более крупной доли в компании, в том числе и всех оставшихся 40%, в «Софтлайн» к моменту выхода материала тоже не раскрывали. Редакция CNews направила запрос в «Софтлайн» и ожидает ответа.

Кто владелец

К моменту выхода материала 60% ОМЗ-ИТ были в руках компании ООО «Софтлайн Проекты», дочерней компании «Софтлайн». 40% удерживал Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Перспективные технологии». Основной владелец этого фонда – Газпромбанк.

Как сообщили CNews представители «Софтлайн», имеющиеся у ОМЗ-ИТ наработки лягут в основу «нового индустриального кластера продуктов для управления промышленными предприятиями на всех этапах их жизненного цикла». Этот кластер будет сформирован на базе разработчика ПО SL Soft, который входит в «Софтлайн».

«Дальнейшее развитие кластера предполагает консолидацию рынка импортонезависимых решений в области управления и эксплуатации промышленных активов», – сообщили CNews в «Софтлайн».

Что контролирует «Софтлайн»

Активы ОМЗ-ИТ, о которых упомянули в «Софтлайн» – это довольно внушительный список различного программного обеспечения, выполняющего широкий спектр задач. Весь софт компании нацелен на автоматизацию ключевых процессов и задач промышленных предприятий, отметили в «Софтлайн».

В перечень разработок ОМЗ-ИТ, помимо прочего, входят цифровые информационные модели предприятий, оборудования и систем, а также ПО для управления проектами капитального строительства. Помимо этого, у нее есть софт для проектно-технического документооборота и управления 3D-моделями

Как сообщили CNews в «Софтлайн», к настоящему времени все продукты ОМЗ-ИТ нашли свое применение в «крупнейших российских корпорациях в промышленности, строительстве, энергетической, нефтехимической и других отраслях».

Выгодное ли приобретение

Компания «Софтлайн Проекты», новый владелец 60% в ОМЗ-ИТ, на 100% принадлежит ЗАО «Софтлайн Интернейшнл». По итогам 2023 г. ее чистая прибыль достигла 1,7 млрд руб. при суммарной выручке 12,7 млрд руб.

В сравнении с «Софтлайн Проектами» достижения ОМЗ-ИТ в разы менее выдающиеся. 2023 г. компания завершила с чистой прибылью 7,8 млн руб., и она составила менее 10% от ее выручки, которая по итогам года остановилась на отметке 96,1 млн руб.

Но при этом ОМЗ-ИТ удерживает 95,84% компании ООО «Бимейстер Холдинг», 100-процентного владельца компаний ООО «Бимейстер Инжениринг» (Bimeister) и ООО «Академия Бимейстер». На это обратил внимание «Коммерсант».

2023 г. оказался для «Бимейстер Холдинга» очень успешным. Выручка – 1,2 млрд руб., чистая прибыль – 568,4 млн руб. то есть почти половина от выручки.

По словам источника издания на ИТ-рынке, контроль над Bimeister важен для «Софтлайн». Эта компания «занимается высокотехнологичным проектированием, востребованным в разных отраслях промышленности», утверждает источник издания.