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Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом

Первую в мире олимпиаду по искусственному интеллекту для школьников выиграли россияне. Медали нашей команде пришлось получать под флагом Центрального университета, а не под государственным флагом России.

Победа российской команды

На первой в истории Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила с 9 по 14 августа 2024 г. в Болгарии, российская сборная оставила позади команды из 39 стран, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале, в посте, созданном при помощи ИИ.

Сборная России в составе Никиты Курлаева, Андрея Грицаева, Андрея Громыко и Анастасии Гайнуллиной завоевала золотые медали в научном туре конкурса, получила серебро в практическом этапе и стала первой по сумме баллов за оба этапа, говорится в сообщении министерства. Однако на сайте олимпиады российская сборная названа командой «Летово». Национальный флаг России не был допущен к соревнованиям, а «Летово» — это название московской школы, учащиеся и выпускники которой принимали участи в конкурсе и получили медали.

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ТГ Минцифры
Российская команда победителей

В сообщении Правительства России, тоже в Telegram, российских школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Вы доказали себе и всему миру, что Россия в надежных руках будущего поколения, готового решать самые сложные задачи и открывать новые горизонты в сфере технологий».

Минцифры также пожелало россиянам победы на следующей олимпиаде по ИИ в Китае.

Подготовкой нашей сборной занимался Центральный университет. Это первый в России, как указано на сатйте «Т-Банка», вуз на основе STEM‑модели (science, technology, engineering, mathematics), созданный при поддержке крупнейших российских компаний: «Тинькофф», Positive Technologies, VK, МТС и др.

Как проходили соревнования

Научный тур включал три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ. Для их решения требовались навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения. Сборная России в этом туре набрала абсолютное большинство конкурсных баллов.

На практическом этапе команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и др.

В финале помимо сборной России приняли участие школьники из Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и др.

Другие успехи россиян в ИТ-соревнованиях

На международной олимпиаде 2023 г. по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники тоже блеснули — они получили четыре золотые медали из четырех возможных. В 2021 г. и в 2022 г. у нас было по три золотые и по одной серебряной медали.

В 2023 г. нашей команде тоже пришлось выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг России не был допущен на соревнования. Победителями стали Гимран Абдуллин, лицей-интернат № 2, г. Казань; Иван Пискарев, школа № 2086, г. Москва; Валерий Родионов, Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ, г. Казань; Антон Степанов, лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова», г. Москва.

В апреле 2024 г. CNews писал о победе студентов факультета компьютерных наук, основанного совместно «Яндексом» и НИУ ВШЭ на 47 финале всемирного чемпионата по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. Россияне получили также золотые медали в 46 финале. Последние этапы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал, соответственно) проходили в египетском городе Луксор с 14 по 19 апреля 2024 г.

Анна Любавина

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