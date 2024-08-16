«Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco

«Аквариус» нанял иностранного советника. Им стал Джонатан Спэрроу, до этого проработавший почти 10 лет главой российского представительства американской Cisco, и покинувший ее в начале 2023 г. в результате перестановок и увольнений в компании, свернувшей свою деятельность в России.



У «Аквариуса» появился иностранный советник

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» привлек к управлению компанией иностранного специалиста Джонатана Спарроу (Jonathan Sparrow), пишет издание «Ведомости».

«Джонатан Спарроу — советник акционеров холдинговой компании "Ай кью холдинг", куда в том числе входит и группа компаний "Аквариус". Это новая должность в холдинге, выход на работу Спарроу никак не влияет ни на структуру, ни на штат холдинга и входящих в него компаний», — сказал изданию представитель компании.

Джонатан Спарроу с 2014 г. по 2023 г. руководил бизнесом американского производителя сетевого оборудования Cisco в России и СНГ.

Соцсеть LinkedIn Джонатан Спэрроу будет консультировать акционеров «Аквариуса»

«Аквариус» — один из ведущих российских разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, имеющее два современных производственных комплекса в Шуе (Ивановская область) и Твери, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств. В 2024 г. компания отмечает 35 лет со дня основания.

Чем советник может помочь

Что будет входить в обязанности Спарроу, представитель «Аквариуса» изданию не рассказал, но заметил, что у холдинга долгосрочные планы по развитию в передовых направлениях: вычислительной технике, телекоме, робототехнике и т.д.

Генеральный директор Linx (провайдер облачных услуг и ЦОД) Михаил Ветров считает, что опыт Спарроу может помочь «Аквариусу» в части разработки и вывода на рынок решений для крупного корпоративного сегмента и построения сервисно-ориентированной организации. «Привлечение знаний иностранных специалистов в условиях дефицита кадров, ограниченности доступа к иностранным технологиям и с учетом масштабных задач по импортозамещению выглядит крайне актуально», — сказал он.

Офис акционеров определяет общую стратегию движения и дает советы при исполнении стратегии генеральному директору, пояснил генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев: «Привлечение экспертизы менеджеров высшего уровня всегда полезно вне зависимости от их национальности, и то, что "Аквариус" привлекает такого специалиста, говорит об их амбициях и финансовых возможностях».

Работа Спарроу в России

Из Cisco Спарроу ушел в 2023 г., после того, как компания покинула Россию и уволила почти весь персонал. Остались пять человек — рядовые сотрудники и руководство. Спарроу ранее возглавлял два российских юрлица Ciscо — «Сиско системс» и «Сиско солюшенс». В январе 2023 г. его сменила Наталья Горюшина.

Спарроу работает в России с 90-х годов. В 1994 — 1995 гг. он руководил развитием бизнеса в московском отделении компании PepsiCo Inc, в 1995 — 1998 гг. занимал должность директора по продажам и маркетингу в компаниях Millicom и Deutsche Telekom, работая с операторами мобильной связи в России, а с 1998 г. возглавлял отдел коммуникаций и высоких технологий московского отделения Accenture. С 2003 г. по 2007 г. — генеральный директор Nokia Networks в России. С апреля 2007 г. — руководитель департамента по работе с «МегаФоном» компании Nokia Siemens Networks.

Согласно профилю Спарроу в LinkedIn, до Cisco — с 2011 г. по 2014 г. — он занимал топ-должности в OOO Patriot Consulting и в телекоммуникационной компании Qualcomm. В 1985-1990 гг. Спарроу изучал Россию, Центральную и Восточную Европу в Ратгерском университете (штат Нью-Джерси, США). А до этого — японский язык и литературу в университете в Блумингтоне (штат Индиана, США).