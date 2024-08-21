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Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео

Дочь вице-президента Cloudflare менее, чем за час создала полноценного чат-бота, проделав работу, на которую у многих опытных программистов могут уходить часы и даже дни. При этом нее совершенно нет опыта в программировании и, к тому же, ей всего восемь лет. Успехом ее начинание завершилось благодаря искусственному интеллекту.

Из ученицы начальных классов – в программисты

В современных реалиях даже 8-летние девочки, то есть по российским меркам второклассницы, могут писать программы быстрее и лучше, чем опытные взрослые программисты обоих полов. Доказательством этого факта стал пример дочери вице-президента американской компании Cloudflare Ричарда Робинетта (Richard Robinett).

Дочь Робинетта всего за 45 минут создала полноценного чат-бота, который вполне осмысленно отвечал на ее запросы. При этом у нее, по заверениям самого Ричарда, совершенно нет опыта в написании кода – добиться столь выдающегося результата она смогла буквально на втором занятии по программированию в своей жизни.

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Пример дочери Робинетта наглядно демонстрирует, что современные технологии позволяют не тратить годы жизни на изучение языков программирования и обретение навыков в написании программ. Юная создательница чат-бота вовсю использовала эти алгоритмы, которые с самого начала создавались для помощи программистам.

Искусственный интеллект поможет

Ричард Робинетт рассказал о достижениях своей дочери в собственном микроблоге в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter). Там же он выложил укороченное видео процесса создания чат-бота, и там же он раскрыл, к помощи каких технологий прибегала юная программистка.

Одна из наработок принадлежит самой компании Cloudflare, которая занимается, в числе прочего, услугами доставки контента (CDN), защитой от DDoS-атак, обеспечением безопасного доступа к ресурсам и пр. Также в ее распоряжении есть платформа для разработки ПО Workers AI, в которой и работала дочь Робинетта.

Но одной среды разработки недостаточно, чтобы написать рабочий код, особенно если опыта в программировании нет совсем. Поэтому на помощь восьмилетней создательнице чат-бота пришел сервис под названием Cursor, представляющий собой редактор кода со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта. Этот ассистент помогает при написании ПО, предлагая различные варианты кода.

Процесс создания чат-бота

Также Cursor способен на контекстно-зависимую генерацию кода, то есть он может создавать готовый код ПО по запросу. Более того, с его помощью даже можно редактировать ранее сгенерированный или написанный код, совершенно не представляя, как он работает, отдавая сервису команды на естественном языке.

Автоматизированно и безопасно

Дочь Робинетта продемонстрировала, что искусственный интеллект может сделать программиста даже из ученика начальной школы, который раньше никогда не создавал программы. Но сгенерировать код – это одна задача, а сделать его безопасным – совсем другая, которая, впрочем, тоже решается при помощи искусственного интеллекта, хотя и совсем другого.

В конце августа 2024 г. у Microsoft появился новый ИИ-ассистент программиста Copilot Assist, который ищет уязвимости в программном коде и помогает их исправить либо автоматически, либо при помощи подсказок. Пользоваться им можно бесплатно и вне зависимости от возраста – он является частью помощника Copilot, встроенного в сервис GitHub.

А для тех детей, кто хочет именно писать программный код, а не генерировать его, существуют отдельные сервисы, обучающие этому непростому занятию самых маленьких пользователей. Один из таких, как сообщал CNews, с апреля 2023 г. развивает сообщество Raspberry Pi Foundation, больше известное своими одноименными одноплатными компьютерами.

На момент начала своей работы сервис помогал детям (и взрослым, впрочем, тоже), погрузиться в программирование, начав с изучения азов Python – одного из самых простых в освоении языков программирования. Эта особенность сделала его самым популярным в мире.

Геннадий Ефремов

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