Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю наркотиками и отказ сотрудничать с полицией

Павел Дуров задержан полицией во Франции. Его обвиняют в том, что в Telegram нет модерации, и что разработчики мессенджера не сотрудничают с правоохранительными органами, а также приписывают терроризм, распространение наркотиков, детского порно и множество других преступлений. Дальнейшая судьба самого Дурова, в 2006 г. создавшего самую популярную российскую соцсеть «ВКонтакте», пока неясна. Также нет данных, что теперь будет с его нынешним детищем – Telegram.

Наручники вместо багета

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан полицией Франции в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа. Его схватили сразу после того, как приземлился его частный самолет, прилетевший из Азербайджана.

По информации французского телеканала TF1, создателя Telegram арестовали на основании ордера, выданного по требованию Национального управления судебной полиции Франции (OFMI). 39-летний Дуров помещен под стражу. Столь внезапный арест создателя одного из самых популярных мессенджеров в России и мире моментально отразился на криптовалюте TON, запущенной в Telegram и неразрывно с ним связанной – она стремительно дешевеет. На момент выпуска материала падение превысило 12%.

О задержании Дурова стало известно приблизительно в 23.30 24 августа 2024 г. по Москве.

Личная страница Павла Дурова во "ВКонтакте" Павел Дуров под арестом. Никто не знает, что дальше будет с Telegram

Ордер на арест Дурова был выписан буквально за несколько минут до того, как его самолет приземлился в аэропорту Le Bourget, сообщил французский телеканал BFMTV. Что именно вынудило Дурова прибыть в страну, где его гарантированно ждало задержание, остается загадкой.

Причина ареста

К моменту выхода материала власти Франции не делали официальных заявлений по поводу задержания Дурова. Его представители тоже хранят молчание – свет на происходящее пролил лишь телеканал TF1.

Согласно предоставленной информации, во Франции Павла Дурова обвиняют в недостаточном сотрудничестве с властями и правоохранительными органами. Также ему вменяют внедрение в Telegram ряда функций, которые не понравились французской полиции – это, в числе прочего, возможность пересылать криптовалюту непосредственно в мессенджере. TF1 сообщает, Дурова также считают пособником мошенничества, оборота наркотиков, отмывания денег, распространении детского порно и даже терроризма.

По информации из открытых источников, у Дурова есть гражданство Франции.

Кто будет спасать

Дуров уехал из России в 2014 г. и переместился в ОАЭ. В 2021 г. получил гражданство этой страны. Также него есть гражданства Франции и Сент-Китса и Невиса – небольшого государства в восточной части Карибского моря, которое состоит из Сент-Китса и Невиса. Эти острова относятся к Малым Антильским островам.

К моменту выхода материала официальные представители перечисленных стран не комментировали произошедшее с Дуровым. Россия, напротив, отреагировала незамедлительно: как пишет агентство РИА «Новости», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение лично Сергею Лаврову, в котором призвал добиться освобождения основателя «ВКонтакте» и Telegram.

«Его (Павла Дурова – прим. CNews) арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя», – гласит публикация в официальном Telegram-канале Даванкова.

Хитрый план, которого может и не быть

Как пишет Telegram-канал «Москва – новостная», у Telegram есть некий специальный план действий на случай ареста Павла Дурова. На это указывают близкие к нему источники.

В чем конкретно заключается этот план, не сообщается, кто в нем задействован – тоже, а также нет данных, зачем в принципе Telegram потребовался такой план. Сообщается лишь, что он был утвержден. Приближенные к Дурову источники отметили также, что пока что компания Telegram LLC, ответственная за развитие одноименного мессенджера, пока продолжит работать.