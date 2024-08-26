Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей

Росфинмониторинг получит до 2030 г. 10,61 млрд руб. на развитие цифровой платформы в сфере борьбы с отмыванием денежных средств. Одной из ее функций является мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающая деанонимазцию владельцев биткойн-кошельков.

Затраты на цифровизацию Росфинмониторинга

Федеральный бюджет потратит в 2021-2030 гг. 10,61 млрд руб на финансирование мероприятий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Основой для данного мероприятия станет создание и развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников Национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

К указанной цифровой платформе должно быть подключено пять федеральных органов исполнительной власти, а ЕИС Росфинмониторинга должна обеспечить предоставление сервисов координации и поддержки. Кроме того, запланировано функционирования сервиса мониторинга анализа криптовалютных транзакции.

Фото: ededchechine на Freepik Росфинмониторинг получит до 2030 г. 10,61 млрд руб. на развитие цифровой платформы в сфере борьбы с отмыванием денежных средств

Пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Рязанова сообщила CNews, что ведомство, являясь координатором национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, на постоянной основе осуществляется развитие информационных технологий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов противоправной деятельности. В соответствие с федпроектом ЦГУ, были разработаны интеллектуальная цифровая технологическая платформа ПОД/ФТ/ФРОМУ и сервис мониторинга и анализа криптовалтных транзакции.

Как развивалась Единая информационная система Росфинмониторинга

ЕИС Росфинмониторинга стала создаваться с 2001 г. с момента появления самой службы. Задачей являлось создание «эффективного» инструмента, обеспечивающего информационную поддержку деятельности Росфинмониторинга и национальной системы ПОД/ФТ и соответствующего требования FATF (межправительственная организация, занимающая выработкой рекомендаций в сфере противодействия отмыванию денег). Как рассказывал в публикации в журнале «Финансовый контроль» начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Росфинмониторинга Михаил Федоров, на первом этапе (с 2011 по 2014 гг.) происходило накопление данных и наработка нормативно-правовой и методической базы.

При помощи зарубежных партнеров создавалась базовая вычислительная и коммуникационная инфраструктура и производилась разработка базовых учетных и аналитических подсистем. В то время служба в среднем получала 40 тыс. сообщений в сутки.

Во время второго этапа развития ЕИС Росфинмониторинга - 2014-18 гг. - перед службой были поставлены новые задачи в рамках исполнения функций Национального центра по оценке угроз и рисков национальной безопасности, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В их числе: контроль за расходованием бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа, контроль за финансовыми операциями стратегического характера и противодействие возросшей деятельности международной террористической организации ИГИЛ.

В связи с появлением новых задач было принято решение о создании ЕИС-3. На данном этапе внедрялся риск-ориентированный подход (он лег в основу создания Центра оценки рисков), создавалась система взаимодействия с подотчетными организациями через личные кабинеты, развивались ЦОД и ИТ-инфраструктура (было построено хранилище данных, информация в котором организована в виде опорных реестров информационных объектов, а также внедрена подсистема их автоматической классификации).

Также был реализован практический отказ от бумажных носителей при взаимодействии с подотчетными организациями, получили развитие аналитические инструменты на основе отечественной платформы iRule и разработан механизм обработки неструктурированных данных.

Основным нововведением ЕИС-3 стала возможность автоматически выявлять, идентифицировать и классифицировать информационные объекты из любых ресурсов, поступающих в Росфинмониторинг. «Аналитик в своей деятельности использует уже размеченные данные и применяет инструменты макростатистического, визуального и предикативного анализа, - объясняет Федоров. - Благодаря этому способность системы обрабатывать поступающую информацию увеличилась в разы сегодня мы принимаем в 15 раз больше сообщений в сутки (600 тыс.), включая новый вид сведений - сообщения о подозрительной деятельности».

Искусственный интеллект в борьбе с обмыванием денег

В то же время прошедшие в 2019 г. оценочные мероприятия FATF и опыт эксплуатации ЕИС высветил ряд проблемных вопросов, признает Федоров. Повышение уровня цифровизации и доступности сети интернет, появление новых каналов и способов проведения финансовых операций и информационных технологий (криптовалюты, блокчейн, искусственный интеллект) требуют непрерывности и опережающего обновления среды ПОД/ФТ. «В этих условиях стоящие на вооружении инструменты и ресурсы зачастую не соответствуют уровню цифровой экономики», - говорит Федоров.

В результате в 2020 г. стартовал новый этап жизненного цикла ЕИС Росфинмониторинга - этап цифровой трансформации, в которую должны быть включены все участники системы ПОД/ФТ, имеющие различные центры развития. Базовым элементом трансформации является создание Интеллектуальной цифровой технологической платформы (ИЦТП), основой для которой служит специализированная информационно-технологическая платформа (СИТП) и аналитическая платформа iRule.

Интеллектуальную составляющую ИЦТП обеспечит изменение парадигмы деятельности функциональных подразделений, предусматривающее переход от работы с данными к оперированию знаниями, говорит Михаил Федоров. В этих целях предполагается создание и регулярное наполнение базы знаний, основанной на онтологии предметной области, учитывающей ролевые модели объектов и контекстные зоны. Развитие аналитического инструментария ориентируется на последовательный переход от анализа операций к анализу финансовых схем и потоков.

Отдельным направлением станет внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят получать и применять новые знания для выявления рисков ПОД/ФТ и для выработки мер по их минимизации и оценки эффективности принятых мер. Главной задачей на этом направлении является автоматическая классификация и кластеризация объектов финансового мониторинга. В том числе внедряется механизм банка данных схем, которые обеспечат коллективное использование результатов анализа в виде схем финансовых операций. Дополнительно это позволит учесть результаты ежедневного первичного анализа сообщений об операциях и проведения финансовых расследований. Использование этого инструмента создаст необходимые условия для внедрения технологий машинного обучения с целью анализа операций и их участников за счет формирования слоя достоверно размещенных данных, а также повысит уровень информационной безопасности при использовании компонента визуального анализа ФАСТ.

Также, по словам Федорова, в обновленном ЕИС Росфинмониторинга должен измениться подход к работе аналитика: его основной задачей станет не выполнение рутинных операций по обработке данных, а извлечение новых знаний из данных и доведение этих знаний до лиц, принимающих решения.

Блокчейн и отмывание денег

Согласно данным анкеты по вопросам цифровой трансформации FATF, наибольший потенциал в развитии системы ПОД/ФТ с точки зрения повышения эффективности возможен при интеграции ИИ и его составляющих, а также использовании интерфейсов прикладного программирования (API) и инструментов для надлежащей проверки клиентов. Однако в условиях возрастающих угроз развития теневого сектора экономики, связанного с незаконным оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и осуществлением противоправной деятельности, особенно актуальным становится организация деятельности подразделения финансовой разведки (ПФР) в условиях функционирования блокчейна, говорится в статье в журнале «Финансовый контроль» специалиста отдела надзора деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному округу Кристины Кочетовой.

Новый инструмент контроля за транзакциями в сфере ЦФА стала система «Прозрачный блокчейн». Ее функционал направлен на достижение централизованного контроля деанонимизации бенефициаров, осуществляющих операции по ПОТ/ФТ.

Внутренняя структура сервиса позволяет подразделять операции на кластеры и, таким образом, проводить более эффективный анализ движения визуальных активов с целью выявлению и пресечения незаконной деятельности, объясняет Кочетова. Первоначально «Прозрачный блокчейн» был направлен на работу с биткойном, сейчас система поддерживает и другие криптовалюты.

Недавно в законодательство были внесены изменения, легализующие майнинг цифровой валюты. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентфикаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть осуществлены в целя легализации доходов, полученных преступным путем. Также Росфинмониторинг сможет запрашивать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о совершаемых ими операциях с цифровой валютой, полученной в результате майнинг.