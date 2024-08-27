Власти кардинально упростили правила аккредитации ИТ-компаний

Минцифры упростило правила аккредитации ИТ-компаний. Наличие у фирмы такого статуса открывает ей доступ к многочисленным льготам, включая ИТ-ипотеку для сотрудников, отсрочку от армии и налоговые послабления.

Аккредитация для всех

Минцифры сообщило CNews об утверждении новых правил аккредитации ИТ-компаний. Проект изменений готовился минимум с весны 2024 г., и теперь его утвердило российское Правительство.

Наличие у организации статуса аккредитованной ИТ-компании означает, помимо прочего, что ее сотрудникам доступна отсрочка от армии. Также они могут рассчитывать на льготную ИТ-ипотеку, условия которой, впрочем, в июне 2024 заметно ухудшились. А весной 2024 г. власти предлагали и вовсе не продлевать программу ИТ-ипотеки, которая должна завершиться 31 декабря 2024 г.

Помимо этого, компаниям открывается доступ к налоговым послаблениям, в том числе к нулевому налогу на прибыль, который, правда, станет 5-процентным с 1 января 2024 г.

Что изменилось

В первую очередь новые правила полностью отменяют критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности для всех малых технологических компаний, которые были основаны менее трех лет назад. Также послабления затронули ИТ-компании из новых регионов России – отныне они могут получить аккредитацию Минцифры вне зависимости от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Но если мера для молодых стартапов сроков действия не имеет, то новое правило для ИТ-фирм из новых регионов будет работать лишь до 1 июля 2025 г.

Если ИТ-компания получила аккредитацию в год своего создания, то теперь в течение этого года она может не проходить плановую процедуру подтверждения аккредитации. К слову, и сама процедура подтверждения была упрощена – теперь проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов, а не в отношении пяти, как было раньше.

Но не обошлось и без усложнений. Компаниям оставили лишь одну возможность подать заявление на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации – подать такое заявление они вправе исключительно в электронном виде и исключительно через «Госуслуги».

Зачем это ИТ-компаниям

По словам представителей Минцифры, благодаря новым правилам «еще больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс ее подтверждения станет удобнее».

В число плюсов от получения статуса аккредитованной ИТ-компании Минцифры относит отсрочку от армии, льготную ипотеку, а также возможность принимать на работу иностранных ИТ-специалистов в упрощенном порядке.

Также в Минцифры подчеркнули, что получение аккредитации и прохождение ежегодной процедуры ее подтверждения позволяет «получить освобождение от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок».

Аккредитованных компаний не станет больше?

На фоне всевозможных льгот и послаблений для ИТ-компаний, активная поддержка которых со стороны государства началась в 2020 г. с приходом в Россию пандемии коронавируса, привлекла внимание организаций, к ИТ как к отрасли отношения не имеющих. Они начали оперативно и массово регистрировать ИТ-«дочек», чтобы добраться до льгот.

Как результат, количество аккредитованных ИТ-компаний стало стремительно расти. Среди них появились предприятия, относящиеся к РЖД, «Газпром-Нефти», Sollers и другим компаниям, основная сфера деятельности которых лежит далеко за пределами ИТ.

В ответ на это власти начали проводить нерегулярные, но при этом довольно масштабные чистки реестра аккредитованных ИТ-компаний. Первая «ревизия» состоялась в начале августа 2022 г. – на тот момент аккредитации лишились более 400 организаций, среди которых оказались бюджетные учреждения, банки, страховые и иные компании, для которых деятельность в ИТ-сфере не является основной.

Спустя почти два года, в последних числах июля 2024 г., ситуация повторилась, но только на этот раз из реестра пропали не 400 компаний, а сразу 2000. CNews писал, что Минцифры лишило ИТ-аккредитации организаций, не подтвердивших соответствие необходимым требованиям. Среди них – АНО «Цифровая экономика», структуры «Ростеха» и «Ростелекома», «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (первый в России технопарк, построенный в Татарстане) и издательство «Аргументы и факты».

Александр Хачиян, основатель ИТ-интегратора AWG и маркетплейса ИТ-аутстаффинга SkillStaff сказал CNews: Упрощение порога входа для аккредитации. Безусловно, повлияет на количество ИТ-компаний. С учетом количества льгот, компании хотят получить аккредитацию. Несмотря на то, что некоторые «плюшки» перестали действовать в Москве и Санкт-Петербурга, на всей территории России они продолжают работать. У нас есть множество ИТ кластеров: Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Калининград и др. Льготная ипотека в этих регионах осталась. Для новых регионов упрощение сможет стать дополнительным драйвером развития отрасли, как для местных компаний, так и для федеральных, которые готовы открыть там свои представительства».

«Кроме ИТ-ипотеки есть достаточно много преимуществ для аккредитованных ИТ-компаний, например значимые налоговые льготы на фонд оплаты труда, – добавил Александр Хачиян. – Учитывая высокие зарплаты, экономия получается заметная и позволяет даже небольшим компаниям из среднего и малого бизнеса давать конкурентную зарплату».