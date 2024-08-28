ИТ-гигант годами заставлял тысячи молодых инженеров проходить неоплачиваемую стажировку, но так и не взял никого на работу

«Застрявшие в лимбе» новобранцы infosys

Индийскую Infosys, занимающуюся разработкой ПО на заказ, обвинили в «эксплуатации» недавних выпускников вузов по инженерным специальностям. ИТ-компания якобы пообещала трудоустроить несколько тысяч молодых специалистов, однако некоторые из них по прошествии двух лет так и не приступили к исполнению своих должностных обязанностей, пишет Ars Technica.

Более 2 тыс. выпускников инженерных специальностей стали заложниками ситуации и по-прежнему ожидают решения со стороны Infosys после получения оффера, следует из документов, направленных ИТ-профсоюзом NITES (Nascent Information Technology Employees Senate) в Министерство труда и занятости Индии.

Как рассказал изданию представитель NITES, несколько тысяч выпускников колледжей было отобрано Infosys для трудоустройства на должности системного и цифрового инженера в ходе рекрутинговой кампании 2022/2023 гг. Свыше 2 тыс. писем с предложением о трудоустройстве, направленных компанией, датированы апрелем 2022 г. Однако они до сих пор не стали полноправными сотрудниками компании.

Вместо этого новоиспеченным инженерам, которые уже приняли предложение Infosys, было предложено пройти несколько этапов так называемой предварительной подготовки (“pre-training”) и серию аттестаций – как через интернет, так с личной явкой в офис. Одна из таких обучающих сессий продолжалась почти календарный месяц.

При этом деньги за выполнение заданий в ходе «подготовки» молодым специалистам не выплачивались. Отказ от прохождения такой своеобразной стажировки вел к прекращению взаимоотношений между находящимся в непонятном статусе специалистом и работодателем.

В своем интервью индийской газете Press Trust of India генеральный директор Infosys Салил Парекх (Salil Parekh), комментируя обращение NITES, заявил, что оказавшиеся в неординарной ситуации молодые ИТ-специалисты в конченом счете все-таки приступят к выполнению своих обязанностей, однако сроки урегулирования ситуации не обозначил и причины, по которым встраивание новых сотрудников в бизнес-процессы компании занимает столь продолжительное время, не уточнил.

Infosys нуждается в кадрах

Согласно планам Infosys, обнародованным финансовым директором Джайешем Сангхраджкой (Jayesh Sanghrajka) в июле 2024 г., в компании рассчитывают принять 15-20 тыс. новичков до конца года. Топ-менеджер не уточнил, входит ли в их число более чем 2 тыс. кандидатов, ранее получивших оффер и до сих пор пребывающих в подвешенном состоянии.

Штат сотрудников индийского ИТ-гиганта по состоянию на конец I квартала 2024 г. насчитывал 315 тыс. человек – численность его персонала в отчетный период сократилась впервые с 2001 г. Уровень текучести кадров был оценен компанией в 12,7%, эффективность сотрудников – в 85,3%.

Удар по индийской экономике

По мнению представителей NITES, своими действиями Infosys способствует снижению потенциала экономического роста Индии.

«Эти молодые выпускники инженерных вузов являются неотъемлемой частью будущего ИТ-индустрии нашей страны, которая играет ключевую роль в нашей экономике. Тормозя их карьеру, подвергая многократной аттестации и заставляя выполнять неоплачиваемую работу, Infosys не только тратит их драгоценное время, но и подрывает тот вклад, который они могли бы внести в [экономический] рост Индии», – говорится в письме организации.

В Infosys не уточняют, по каким именно причинам процесс онбординга (постепенного встраивания сотрудника в процессы внутри компании) молодых специалистов занимает дольше, чем ожидалось ранее. В период пандемии covid-19, оказавшейся серьезным испытанием для Индии, Infosys также демонстрировала промедление с трудоустройством кандидатов.

Индия, являющаяся одним из крупнейших поставщиков технических специалистов на мировой рынок труда, сама испытывает значительный кадровый голод в сфере ИТ. По оценке Национальной ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг (NASSCOM) дефицит специалистов в области технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейн и кибербезопасности в индийской экономике составляет около 600 тыс. человек.

Чем занимается Infosys

Infosys специализируется на разработке заказного ПО для электронной коммерции и телекома. Также компания предоставляет консультационные услуги по вопросам информационных технологий и программного обеспечения.

Компания со штаб-квартирой в Бангалоре (Индия) основана в 1981 г. Среди клиентов Infosys – Bank of America, Johnson&Johnson, Accenture, Deutsche Bank, корпорация здравоохранения и больниц Нью-Йорка, HP.

В апреле 2022 г. Infosys объявила об уходе из России на фоне СВО и конфликта интересов, в котором обвинили тогдашнего министра финансов Великобритании Риши Сунака (Rishi Sunak), в распоряжении жены которого находилась доля в Infosys на сумму в $1 млрд. В московском офисе компании работало менее 100 человек. Генеральный директор Infosys тогда пообещал помочь российским сотрудникам с переездом и трудоустройством в других ее представительствах.