Павла Дурова освободили под залог и подписку о невыезде из Франции

Французские власти предъявили Павлу Дурову обвинения и запретили покидать Францию на время следствия. Ему грозит 10-летний тюремный срок.

Слушание в суде

Павел Дуров, арестованный в Париже 24 августа, был освобожден из-под стражи, сообщил французский телеканал BFMTV.

Вечером в среду, 28 августа, Дурова привезли в суд для проведения допроса. В ходе слушания в суде ему предъявили обвинения, по которым будет вестись расследование. По одному из самых серьезных из вменяемых основателю Telegram преступлений ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. евро.

На время разбирательства Дуров будет находится на свободе, если внесет залог в 5 млн евро. Он не может уехать из Франции и должен отмечаться в полиции два раза в неделю.

Предъявленные обвинения

Французские СМИ опубликовали пресс-релиз прокуратуры Парижа, в котором перечислены обвинения, предъявленные Дурову.

Личная страница Павла Дурова во "ВКонтакте" Срок содержания Дурова под стражей завершился

Его обвинили в соучастие в администрировании онлайн-платформы, которая используется для осуществления незаконных транзакций и отказе предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания (прочтения данных).

В обвинение включено также «предоставление программ» для DDoS-атак; распространение детского порно; групповое мошенничество; незаконный оборот наркотиков; «оказание криптографических услуг», не обеспечивающих функции аутентификации.

В пресс-релизе указано, что предварительное расследование началось в феврале 2024 г. Продолжать его суд поручил C3 (кибернетическое подразделение Национальной жандармерии) и ONAF (Национальное таможенное управление по борьбе с мошенничество)

Арест в Le Bourget

О задержании Дурова стало известно приблизительно в 23.30 24 августа 2024 г. по Москве. Его арестовали на основании ордера, выданного по требованию Национального управления судебной полиции Франции (OFMI). Ордер на арест Дурова был выписан буквально за несколько минут до того, как его самолет приземлился в аэропорту Le Bourget.

28 августа издание Politico сообщило о выдаче ордера на арест брата Павла Дурова Николая Дурова.