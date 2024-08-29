В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года

Генеральным директором «Мой Офис» стал Вячеслав Закоржевский, почти 20 лет работавший в «Лаборатории Касперского». Он сменил на этом посту Павла Калякина, который возглавлял компанию ровно два года. Официально он ушел по собственному желанию, но основатель «Мой Офис» уверен, что Калякина уволили.

Новый гендиректор

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик российского офисного пакета «Мой Офис» и одноименного облачного сервиса, сообщила CNews о грядущей смене генерального директора. С 1 сентября 2024 г. этот пост будет занимать Вячеслав Закоржевский – его кандидатура уже утверждена.

Закоржевский – это выходец из компании «Лаборатория Касперского», с 2020 г. являющейся крупнейшим акционером НОТ. К моменту выхода материала доля «Лаборатории» в компании составляла 63,8%. Закоржевский работал в «Лаборатории» с 2007 г., начав свой карьерный путь в этой компании с должности вирусного аналитика. В июле 2021 г. он возглавил в ней департамент поддержки продаж и клиентских сервисов.

До Закоржевского компанией НОТ руководил Павел Калякин, бывший исполнительный директор «Ланит Интеграции». Как сообщал CNews, он заступил на этот пост 1 сентября 2022 г., то есть два года назад. Представители НОТ на вопрос редакции CNews об уходе Калякина ответили так: «Павел Калякин, занимавший пост генерального директора "Мой Офис" с 2022 по 2024 гг., принял решение покинуть компанию. "Мой Офис" благодарит его за значимый вклад в развитие компании и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности». Также они добавили, что Калякин «ушел по собственному желанию».

Почему ушел Калякин

Основных потенциальных причин ухода СЕО любой компании, в теории, может быть три – уход по собственному желанию, увольнение или решение совета директоров о непродлении контракта с ним. Напомним, что 2023 г., для НОТ оказался не самым удачным в финансовом плане – ее выручка упала на 43% год к году. В этот период компанией руководил Калякин.

По итогам 2023 г. компания НОТ получила выручку в размере 1,87 млрд руб. против 3,33 млрд руб. в 2022 г. К тому же, если 2022 г. компания завершила с чистой прибылью 386,47 млн руб., то год спустя ее сменил чистый убыток в размере 5,2 млрд руб. – крупнейший в истории компании.

Представители «Мой Офис» уточнили CNews, что Павел Калякин уволился по собственному желанию. Но с этим в корне не согласен основатель компании НОТ и ее бывший гендиректор Дмитрий Комиссаров – он заявил РБК, что Калякин был уволен. «Этот шаг выглядит логичным после тех финансовых результатов, которые компания показала в 2023 г. Весной, узнав об этих результатах, я запустил аудиторскую проверку, гендиректор несколько месяцев препятствовал ее началу. В данный момент проверка продолжается, судить о ее результатах можно будет через несколько месяцев. Итоги проверки покажут, что привело к таким шокирующим финансовым результатам», – заявил собеседник РБК.

Редакция CNews обратилась в НОТ с вопросом, где после ухода из компании будет работать Калякин, и ожидает ответа.

Управленец из ИБ-компании

17 лет своей жизни Вячеслав Закоржевский посвятил работе в компании из сферы информационной безопасности, тогда как НОТ – это разработчик в первую очередь офисного ПО и сервисов. На вопрос CNews о том, какие задачи будут поставлены перед ним на новой для него должности СЕО компании НОТ, представители «Мой Офис» ответили: «Основной задачей Вячеслава будет трансформация продуктового портфеля «Мой Офис» для достижения технологического лидерства в области цифровых рабочих пространств».

Закоржевский в 2010 г. окончил Московский институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, получив степень бакалавра по специальности «Химия». В 2012 г. он получил степень МВА в Swiss Business School по специальности «Международные финансы и банковское дело» и в том же году окончил магистратуру в РАНХиГС по специальности «Банковский и финансовый менеджмент».

Еще на этапе студенчества, в июле 2007 г., Закоржевский устроился в «Лабораторию Касперского» вирусным аналитиком. В августе 2008 г. стал старшим аналитиком по вредоносному ПО, а в апреле 2012 г. – ведущим аналитиком по вредоносному ПО. В январе 2013 г. был назначен на должность руководителя группы исследования уязвимостей, а в октябре 2014 г. – главой отдела антивирусных исследований.

Следующая ступень на его карьерной лестнице – должность руководителя лаборатории антивирусных исследований, которую он получил в мае 2018 г. В декабре 2019 г. Закоржевский стал директором департамента поддержки продуктов и услуг.

С июля 2021 г. и к моменту выхода материала он работал в «Лаборатории Касперского» директором департамента поддержки продаж и клиентских сервисов. В его задачи входило развитие инструментов для обеспечения продаж, разработка и внедрение процессов продаж, операционная поддержка продаж, взаимодействие с дистрибьюторами и партнерами, разработка и внедрение партнерской программы, начисление ребейтов, а также оказание технической поддержки и премиальных сервисов в сегментах B2B и B2C, развитие и продвижение сопутствующих сервисов и пр.

Редакция CNews обратилась к представителям НОТ с вопросом о том, продолжит ли Закоржевский карьеру в «Лаборатории Касперского» с совмещением в «Новых облачных технологиях» или же покинет «Лабораторию», и получила такой ответ: «Нет, совмещать он не будет. Вячеслав ушел из "Лаборатории Касперского" и сконцентрируется на работе в "МойОфис"».

Перестановка за перестановкой

Возглавив «Новые облачные технологии» в сентябре 2022 г., Павел Калякин сменил на посту СЕО Андрея Чеглакова. Калякин должен был заняться операционным управлением компанией и менеджментом ее процессов, а также сфокусироваться на развитии продуктов «Мой Офис», сообщили тогда представители НОТ.

Важно отметить, что Андрей Чеглаков пробыл в должности главы «Мой Офис» еще меньше, чем Калякин – всего лишь около семи месяцев. Занял он этот пост с 10 марта 2022 г. «Изменения в структуре управления позволят развести роли, отвечающие за расширение продуктового портфеля и оптимизацию операционных процессов компании», – сказали тогда CNews представители «Моего офиса».

Чеглаков же сменил в должности СЕО Дмитрия Комиссарова, основателя НОТ, который был гендиректором компании с момента ее основания в марте 2014 г. В 2022 г. Комиссаров покинул НОТ и в 2023 г. основал инвестфонд «Стриго кэпитал» для ИТ-стартапов.

Добавим также, что Закоржевский – уже второй за последние четыре года топ-менеджер «Лаборатории Касперского», перешедший на работу в «Мой Офис». В марте 2021 г. такой переход совершил Сергей Земков, проработавший в «Лаборатории» 18 лет – в НОТ он был назначен на пост коммерческого директора. Спустя всего два месяца, в мае 2021 г., Земков умер от остановки сердца. На момент смерти ему было 47 лет.