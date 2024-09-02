Оздоровление Linux застопорилось. Бежал ключевой разработчик Rust for Linux: кругом «чушь» и «бесполезная болтовня»

Инженер Microsoft, ключевой участник проекта Rust for Linux, сложил свои полномочия. Он заявил, что устал от «бесполезной нетехнической ерунды» и дискуссий не по теме, преобладающих в сообществе. Это инженер стоял у истоков проекта, призванного сделать Linux лучше – переписать его на Rust и избавить его от багов, возникших из-за использования других языков программирования.

«Оздоровление» Linux застопорилось

Ключевой участник проекта Rust for Linux и по совместительству софтверный инженер Microsoft с огромным стажем Ведсон Алмейда Фильо (Wedson Almeida Filho) сложил свои полномочия и ушел из проекта. Свое решение он объяснил тем, сообщество свернуло не туда, и что в нем стали вестись второстепенные дискуссии, которые не имели ничего общего с проектом, а также стала накапливаться «не относящаяся к делу чушь» (nontechnical nonsense).

Основная цель проекта Rust for Linux – это внедрение языка программирования в ядро Linux, а еще лучше – полное его переписывание на этом языке (большая часть кода ядра Linux написана С, а также на ассемблере). Многие участники проекта, а также не числящиеся в нем разработчики Linux уверены, что в своем нынешнем виде ядро Linux слишком «дырявое» и сделать его менее похожим на швейцарский сыр можно лишь при помощи Rust. Такого мнения, как сообщал CNews, придерживается и программист Кис Кук (Kees Cook) из команды Google Security Team, принимающий непосредственное участие в развитии Linux.

lwn.net Ведсон Алмейда Фильо

«Я ухожу из проекта, – заявил Фильо. – После почти четырех лет я обнаружил, что мне не хватает энергии и энтузиазма отвечать на некоторые нетехнические бесполезности, поэтому лучше оставить эту работу тем, у кого они еще есть». Он добавил, что участники проекта – талантливые специалисты и пожелал им самому проекту всяческих успехов. В конце он заявил, что, по его мнению, будущее ядра Linux – за языками, безопасными для памяти, в число которых входит Rust, и к которым не относятся языки серии С.

У истоков проекта

Проект Rust for Linux стартовал в 2020 г. Исходя из слов Фильо о том, что он работал над ним почти четыре года, можно предположить, что он стоял у его истоков.

Сам Фильо является софтверным инженером в Microsoft. Работе в этой корпорации он посвятил больше 10 лет своей жизни, если верить информации на его странице в принадлежащей Microsoft и заблокированной в России соцсети LinkedIn. В штате корпорации он оказался в январе 2003 г. а в апреле 2011 г. то есть спустя более восьми лет, он ненадолго, на два с половиной года, перешел в запрещенную в России компанию миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) на ту же должность. Далее у Фильо был довольно продолжительный опыт работы разработчиком ПО в Google – здесь он трудился с сентября 2013 г. по август 2022 г., то есть ровно девять лет. Затем Фильо вновь вернулся в Microsoft, где к моменту выхода материала числился софтверным инженером.

Rust любят все

Rust – это один из самых молодых языков программирования. Его история началась в сообществе Mozilla в 2006 г. а до версии 1.0 он дорос лишь к 2015 г. Для примера, С++ вышел в 1983 г., 41 год назад.

Несмотря на свой незначительный возраст, Rust очень полюбился сообществу программистов. Его популярность растет очень стремительно – согласно рейтингу языков программирования Tiobe, в августе 2024 г. он находился на 14 строчке против 19 годом ранее. Он немного откатился – в июле 2024 г. Rust был на 13 месте, что является лучшим показателем за все время его участия в рейтинге (с 2011 г). По темпам роста популярности Rust опережают лишь Kotlin (с 27 места на 18) и Delphi на пару с Object Pascal (с 23 на 12 место).

К Rust питают особую слабость программисты, пишущие вредоносное ПО, потому что с его помощью они создают хитрые контейнеры для настолько надежного сокрытия вредоносов внутри другого софта, что современные антивирусные системы очень нечасто обнаруживают их.

В августе 2023 г. CNews писал, что обычные программисты, не связанные с миром хакеров, тоже распробовали Rust. А к апрелю 2024 г. стало очевидно, что пишущие на Rust специалисты демонстрируют вдвое более высокие эффективность и продуктивность по сравнению с коллегами, отдающими предпочтение C++. В этом на собственном опыте убедился интернет-гигант Google.

Тем не менее, в упомянутом рейтинге Tiobe C++ входит в тройку самых популярных языков программирования, опережая С, Java, JavaScript, SQL и др. Впереди него только лишь Python – он удерживает первое место с октября 2021 г.