Зарплата курьеров в России стала выше, чем у программистов. Разносить пиццу и бургеры теперь выгоднее, чем писать код

Разносить еду или разрабатывать ПО? Для первого не нужны ни знания, ни многолетний опыт, и даже диплом об окончании вуза не нужен. А получают курьеры в России отныне ничуть не меньше ИТ-специалистов, а часто – даже больше. Доставка еды вполне может приносить более 100 тыс. руб. в месяц, а это даже с учетом официальной 7-процентной инфляции очень хороший ежемесячный доход в большинстве регионов России.

Курьером быть выгодно

В России курьеры стали получать ничуть не меньше и зачастую даже больше многих ИТ-специалистов, пишет Forbes. Так, максимальная зарплата доставщиков товаров и еды в стране достигла 155 тыс. руб., а это даже больше, чем получают даже многие программисты.

Для сравнения, в мае 2024 г. CNews писал, что PHP-программисты резко обеднели – по итогам 2023 г. в стране зафиксирована официальная инфляция на уровне 7%, а рост их зарплат даже не перекрыл ее. Меньше всего в городах-миллионниках таким специалистам платят в Волгограде – здесь зарплата начинающих PHP-программистов составляет от 70 тыс. руб. и может увеличиться до 130 тыс. руб. Зарплата специалиста более высокого уровня, мидла, начитается с отметки в 130 тыс. руб. Сеньоров и лидов курьеры пока не обогнали.

При этом даже к мидлу в данном случае предъявляется огромный перечень требований. У него должны быть знания методов защиты информации в сетевых приложениях, навыки работы в среде Linux/Unix, опыт работы с системами контроля версий, а также опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений, а вместе с перечисленным – еще и опыт работы программистом PHP от одного года.

Нейросеть "Кандинский" Доставлять еду и товары а разы проще, чем создавать программы, а платят за это нередко даже больше

Также важно понимать, что для написания программ на любом языке, даже на Python, который считается одним из самых простых в освоении, нужно иметь хотя бы небольшой запас знаний и высокий уровень компьютерной грамотности. Многие тратят годы жизни на освоение той или иной ИТ-профессии, тогда как для работы курьером зачастую нужны лишь самые базовые – умение ходить и ориентироваться в пространстве.

Кому сколько платят

Производственные рабочие в России, пишет Forbes, тоже запросто могут получать больше, чем многочисленные представители отечественной ИТ-отрасли. В 2024 г. их максимальная зарплата показала сразу 40-процентный рост год к году и достигла 147 тыс. руб. Это уровень мидла, пишущего на PHP и проживающего, например, в Нижнем Новгороде или Новосибирске.

Издание приводит статистику платформы «Мигрант Сервис», в которой приведены самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России. Курьер в этом рейтинге уверенно удерживает первое место: к 30 июня 2024 г. они стали получать до 155 тыс. руб., хотя в январе их потолком была сумма в размере 148 тыс. руб.

Упомянутые производственные рабочие заняли второе место по размеру предельной зарплаты, но не по темпам ее роста – 147 тыс. руб. к середине 2024 г., что на 40% выше показателей начала 2024 г. Это рекордный показатель темпов роста в рейтинге «Мигрант Сервиса». При этом их зарплатная медиана выросла с 90 тыс. руб. в январе 2024 г. до 130 тыс. руб. в конце июня 2024 г.

Если же российский ИТ-специалист хочет резко сменить сферу деятельности без потери в размере зарплаты (а то и вовсе с его ростом), но не желает работать на заводе или разносить еду, то он вполне может переквалифицироваться в водителя. Forbes пишет, что эта профессия заняла третье место в рейтинге «Мигрант-сервиса»: максимальная предлагаемая зарплата водителя достигла 136 тыс. руб., показав 29,5-процентный рост с начала 2024 г. Медианная зарплата в вакансиях водителя выросла с 80 до 110 тыс. руб.

Также российские ИТ-шники вполне могут пойти осваивать складское дело, получая очень хорошие по меркам подавляющего большинства регионов страны деньги. Складской работник к середине 2024 г. стал получать до 120 тыс. руб. – с начала 2024 г. его максимальная зарплата выросла на 33%, а медианная – на 16,4%, до 99 тыс. руб.

Когда аналитики сходятся во мнении

На то, что курьеры в России стали получать намного больше, чем даже годом ранее, указывают различные аналитики. В частности, эксперты сервиса «Авито Работа» сообщили CNews, что к концу лета 2024 г. средняя предлагаемая зарплата в сфере курьерской доставки для новых сотрудников подскочила на 40% год к году. В среднем специалистам предлагали около 123,9 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Значительнее всего средние зарплатные предложения выросли для новых курьеров — на 50% в сравнении с летом с 2023 г. (приблизительно 119,3 тыс. руб.).

Что происходит в стране

ИТ-отрасль, которая еще со времен пандемии коронавируса в 2020 г. была лидером как по размеру зарплат, так и по темпам роста, теперь начинает стремительно уступать отраслям, где от сотрудников не требуется даже наличие высшего образования, не только профильного, но и в принципе любого. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов так объяснил CNews рост зарплат курьеров: «Сегмент курьерской доставки развивается с каждым годом за счет активной популяризации e-commerce. Современные потребители все больше привыкают к быстрому и доступному сервису, что и стало катализатором повышенного спроса на специалистов, способных обеспечить необходимый уровень оказываемых услуг».

У директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова есть свое, хотя и очень схожее, мнение на этот счет. «За последние три года практически все ключевые системообразующие, экономикообразующие индустрии в России претерпели существенные изменения как в уровне экспорта и импорта, так и в объеме выручки и бизнеса, – сказал он Forbes. – Произошло перераспределение рабочей силы и изменение зарплат в ряде отраслей. Бурно развивающиеся экосистемы доставок и маркетплейсов перетащили на себя значительную часть рабочей силы за счет возможности предлагать большие зарплаты».

Отметим также, что очень многие россияне не понимают, почему программисты и прочие ИТ-специалисты получают так много. В июне 2024 г. CNews писал, что жители страны в целом считают программистов чрезмерно переоцененными, притом даже больше, чем чиновников. Но при этом ИТ-шники лишь на втором месте в этом антирейтинге – депутаты и политики опережают их с огромным отрывом.