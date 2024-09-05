В России хотят ввести электронную идентификацию для продавцов в интернете

В России предложили ввести подтвержденную электронную идентификацию для продавцов в интернете. Данную сферу требуется урегулировать, чтобы решить проблемы с ценами, некачественными услугами и откровенным мошенничеством.

Необходимость системных мер

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести для продавцов в интернете подтвержденную электронную идентификацию. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет издание ТАСС.

Генеральный прокурор России указал на множество действующих в сети сомнительных организаций и физических лиц, которые предлагают россиянам услуги без каких-либо законных гарантий. Торговлей, как правило, занимаются мигранты или скрывающие свои доходы граждане. Данную сферу, по его словам, требуется урегулировать, чтобы решить проблемы с ценами, некачественными услугами и — зачастую — откровенным мошенничеством. Краснов предложил, что таким инструментом могла бы стать подтвержденная электронная идентификация для продавцов с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности.

Игорь Краснов подчеркнул, что системные меры по созданию и развитию благоприятной деловой среды, отказ от проверок и наказаний не должны касаться деятельности псевдокоммерсантов, которая вызывает раздражение у граждан, дискредитирует социально ответственный бизнес. Краснов напомнил, что именно об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании итоговой коллегии Генпрокуратуры России в марте 2024 г., отметив, что наряду с ослаблением административного давления нужно обязательно думать и об обеспечении интересов потребителей товаров и услуг.

Китайский опыт

Летом 2024 г. план Китая по внедрению общенациональной системы цифровой идентификации был встречен критикой за превышение полномочий правительства в стране, которая и так уже тщательно контролирует и цензурирует речь.

Некоторые эксперты в области права и пользователи крупнейшего в мире интернет-рынка открыто усомнились в заявленной цели защиты частной жизни после того, как власти опубликовали это предложение. Китайский интернет-регулятор и полиция заявили, что пользователи могут отказаться от использования таких цифровых идентификаторов, которые позволят им подтверждать свою личность в интернете, не сообщая лишних личных данных интернет-провайдерам.

Китайское правительство уже требует от интернет-пользователей использовать свои настоящие личности для регистрации в цифровых сервисах и имеет обширный доступ к их поведению и общению в сети. Но новая централизованная система цифровых идентификаторов может дать властям более прямое и полное представление о жизни людей в сети.

Старший научный сотрудник Китайского центра им. Пола Цая при Йельской школе права Джереми Даум (Jeremy Daum) считает, что китайцы могут отнестись к подобным ИТ-системам с большей настороженностью после использования «кодов здоровья» - системы онлайн-идентификации, которую Китай использовал во время пандемии для учета и контроля передвижения граждан в целях сдерживания вируса. Однако, по его словам, регулирование, по-видимому, направлено на обеспечение конфиденциальности, а не на содержание. По словам Даума, в Китае регулирование частной жизни обычно направлено на защиту частной жизни от других граждан и корпораций, а не от правительства.

Предложение Администрации киберпространства Китая и Министерства общественной безопасности направлено на создание единой ИТ-системы проверки личности, которая ограничит возможности интернет-компаний по сбору данных. Пользователи смогут добровольно запрашивать уникальный идентификатор, состоящий из букв и цифр, и цифровой сертификат для подтверждения своей личности. Согласно предложению, интернет-платформы не должны запрашивать другую личную информацию после аутентификации пользователя.

Пекин уже не раз обрушивался на компании-платформы за сбор чрезмерных данных: в 2021 г. служба по контролю за интернетом назвала 105 приложений нарушителями, включая Douyin от компании ByteDance и LinkedIn от компании Microsoft. В 2023 г. более 50 популярных приложений, включая приложения от компаний Tencent Holdings, Alibaba и ByteDance, уже протестировали предложенную ИТ-систему аутентификации.

Летом 2023 г. бюро общественной безопасности города Чэндэ в китайской провинции Хэбэй наложило штраф на местного программиста в размере более 1 млн юаней (примерно 12,5 млн руб.) за использование VPN. Это одно из самых суровых персональных денежных взысканий за попытку обхода «Великого китайского файервола». В официальном уведомлении властей говорится, что разработчик по фамилии Ма (Ma) использовал несанкционированные каналы для подключения к международным сетям в связи со своей трудовой деятельностью в турецкой компании. Правоохранительные органы наложили арест на финансовые активы ИТ-разработчика в сумме 1,058 млн юаней, которые он заработал в период с сентября 2019 г. по ноябрь 2022 г. на должности архитектор программного обеспечения (ПО), квалифицировав эти средства в качестве незаконного дохода.