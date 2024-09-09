Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno

Китайский холдинг Transsion, в который входят популярные в России бренды Infinix, Itel и Tecno оказался втянут в расследование. Финансовый директор холдинга попал под арест, все сведения о причинах его задержания засекречены. Пока нет точных данных о дальнейшей судьбе брендов из состава холдинга. В России и Infinix, и Tecno демонстрируют бешеные темпы роста продаж.

Transsion почти «обезглавлен»

Финансовый директор китайского холдинга Transsion Сяо Юнхуэй (Xiao Yonghui) задержан правоохранительными органами в связи с начавшимся расследованием, пишет South China Morning Post. Причины задержания топ-менеджера столь крупного холдинга, а также цели расследования к моменту выпуска материала не раскрывались.

По информации издания, Transsion концентрируется на выпуске недорогих смартфонов для развивающихся стран, в том числе для государств Африки. CNews писал, что несколько лет назад, в период пандемии коронавируса, в его устройствах было обнаружено встроенное в прошивку вредоносное ПО.

Transsion очень широко представлен на российском рынке – в его состав входят популярные среди россиян бренды техники Infinix, Tecno, Itel и ряд других. В России первые два известны в первую очередь своими смартфонами, а также ноутбуками. За Infinix и вовсе стоит в прошлом очень популярная в России компания Sagem – она основала Infinix в 2013 г. вместе с Transsion.

x.com Финансовый директор Transsion Сяо Юнхуэй

Популярность Infinix и Tecno в России зашкаливает. Обе компании очень близки к тому, чтобы свергнуть лидеров рынка – Samsung, Apple, Xiaomi со своей «дочкой» Redmi и Realme из холдинга ВВК, в который также входят Vivo, Oppo и OnePlus.

Как сообщал CNews, во II квартале 2024 г. Infinix и Tecno стали лидерами по росту продаж. Отгрузки Infinix выросли в два раза год к году, а Tecno – на 69%, согласно статистике «Авито». Но в топ-5 они пока не входят – на первом месте Apple с 63% рынка по объемам продаж на «Авито», за ней идет Samsung с 12%, на третьем месте Xiaomi с 11%, а закрывают топ-5 Honor и Realme с долями 3% и 2% соответственно.

Никто ничего не знает

Расследование, в рамках которого был задержан финдиректор Transsion, инициировал окружной надзорный комитет Даньдуна, города на северо-востоке китайской провинции Ляонин. Об этом говорится в официальном заявлении холдинга.

Также в нем сказано, что Transsion тоже ничего не знает о причинах ареста или открытия судебного дела. «На дату публикации (официального заявления – прим. CNews) компания не знает о ходе или завершении расследования», — говорится в заявлении Transsion на Шанхайской фондовой бирже.

Tecno В России смартфоны принадлежащего Transsion бренда Tecno демонстрируют взрывной рост популярности и спроса

Совет директоров Transsion поспешил заверить всех, и покупателей, и акционеров, что холдинг располагает комплексной структурой управления и внутреннего контроля, и что инцидент с арестом финдиректора не окажет существенного влияния на его деятельность.

Тем не менее, влияние уже было оказано, хотя и действительно пока незначительное. После известия об аресте финансового директора Transsion акции холдинга на Шанхайской фондовой бирже упали на 1,3%.

Есть, что терять

Бизнес Transsion растет не только в России. Как пишет South China Morning Post, холдинг является одним из крупнейших китайских поставщиков смартфонов, ориентированных на развивающиеся страны. Холдинг совсем скоро отметит свое 20-летие – он был основан в 2006 г., когда смартфоны в современном их понимании еще не существовали, и когда до анонса самого первого iPhone оставалось около года.

К 2024 г. география распространения продукции входящих в состав Transsion достигла 70 стран мира. Некоторые из ее крупнейших рынков включают Нигерию, Кению, Танзанию, Эфиопию, Индию, Пакистан, Бангладеш, Колумбию и Бразилию.

Эксперты издания полагают, что концентрация Transsion на выпуске недорогих смартфонов позволила ему сохранить устойчивый рост, несмотря на спад на мировом мобильном рынке.

По данным исследовательской компании IDC, поставки мобильных телефонов Transsion в 2023 г. выросли на 30,8% год к году и составили 94,9 млн единиц. Это сделало холдинг пятым по величине вендором смартфонов в мире с долей рынка в размере 8,3%.

По прогнозам консалтинговой компании Omdia, в 2024 г. продажи Transsion достигнут 100 млн устройств. Ее статистика гласит, что во II квартале 2024 г. (1 апреля – 30 июля) Transsion отгрузил 25,5 млн устройств, уступив лишь Samsung, Apple, Xiaomi и Vivo.