«Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору

ПАО «Софтлайн» объявило о продаже около 30 млн своих акций институциональному инвестору, чье название не разглашается. Вырученные средства будут потрачены в том числе на новые приобретения в рамках активной M&A-стратегии.



Продана доля в 9%

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ПАО «Софтлайн» объявило о сделке по продаже около 30 млн акций крупному институциональному инвестору, чье название пока не раскрывается. Проданная доля составляет 9,27% от уставного капитала компании, сообщили CNews представители компании.

Акции ранее принадлежали дочерней компании группы — ООО «Софтлайн Проекты». Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего ее подписанию.

По словам СЕО ПАО «Софтлайн» Владимира Лаврова, вхождение очередного институционального инвестора в структуру акционерного капитала компании говорит о высокой оценке перспектив бизнеса ПАО «Софтлайн» рынком, а «большая диверсифицированность структуры акционерного капитала ПАО "Софтлайн" позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках группы компаний».

Средства, полученные компанией в рамках сделки с инвестором, будут направлены на финансирование перспективных проектов, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе — финансирование новых приобретений, говорится в сообщении.

Таинственные инвесторы

Название нового инвестора в сообщении не упоминается. В декабре 2023 г. CNews писал о покупке тоже неназванным институциональным инвестором до 20 млн акций «Софтлайн». Сумма покупки могла составить 2,8 млрд руб.

Тогда «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. Всего розничным инвесторам было продано 4 млн акций (1,3%) от общего числа по цене 140 руб. за одну акцию. В ходе размещения были проданы акции, тоже принадлежавщие «дочке» «Софтлайн Проекты», получила в качестве займа от основного акционера «Софтлайна» — компания «Аталайя».

В этот раз стоимость покупки чуть более 30 млн акций «Софтлайна», исходя из стоимости акций на Мосбирже в августе 2024 г., могла составить около 4,5 млрд руб., а таинственным инвестором, по данным источника РБК, могли стать структуры Газпромбанка. В сообщении «Софтлайна» указано, что цель сделки — укрепление позиций в направлении формирования индустриального кластера программных продуктов и решений для промышленных предприятий.

Раздел бизнеса Softline

Компания «Софтлайн» была основана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на международных рынках под брендом Softline. В 2021 г. было проведено IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской биржах.

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, у которой не был приостановлен листинг на зарубежных фондовых площадках. Причиной стало наличие у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

Однако из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) объем торгов акциями Softline на LSE был небольшой. Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделе бизнеса на российский и международный. Российская часть — ООО «Софтлайн-Трейд» была продана Боровикову за символический $1. Глобальная Softline была переименована в Noventiq

Оборот российской «Софтлайна» за первое полугодие 2024 г. как пишет РБК, составил 42,8 млрд руб., показатель EBITDA — 3,4 млрд руб. По итогам всего года компания ожидает, что эти показатели вырастут до 110–135 млрд и 6–10 млрд руб. соответственно.

«Софтлайн» заявляла, что не будет отказываться от международной экспансии, в частности на рынки дружественных стран. В России же «Софтлайн» осуществляет активную M&A-стратегию. В марте 2024 г. она предложила всем желающим ИТ-компаниям заполнить анкету и, пройдя отбор, стать частью группы. За последние два года, как сказал тогда Лавров, компания осуществила 13 сделок M&A.