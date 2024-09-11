Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою

Крупный бизнес в России начал отказываться от облаков в сторону собственной ИТ-инфраструктуры. Корпорации стали строить собственные ЦОДы, полагая, что в них проще защищать информацию от хакеров. Также выяснилось, что отказ от своей аппаратуры в пользу чужого облака вовсе не приводит к экономии средств, несмотря на все заверения владельцев облаков.

От чужого к своему

Российский крупный бизнес развернулся на 180 градусов. Он годами отказывался от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу сторонних облачных сервисов, а теперь внезапно начал строить собственные центры обработки данных. Как пишут «Ведомости», одна из причин таких изменений – крупные корпорации столкнулись с нехваткой вычислительных мощностей на рынке.

На тенденцию к возврату крупного бизнеса к собственной ИТ-инфраструктуре указывают и участники рынка. В частности, об этом говорит Дмитрий Желтков, директор коммерческого департамента управления по рынку «ИТ-решения» Systeme Electric (поставщик инженерных решений), пишет издание.

vecstock / FreePik Все больше российских компаний теряют интерес к коммерческим облакам и строят свою ИТ-инфраструктуру

По его словам, с 2012 г. в России в самых разных сегментах «неуклонно снижалось» количество строящихся корпоративных дата-центров. «Это был совершенно четкий однонаправленный тренд, который не менялся в течение многих лет. А в этом году (в 2024 г. – прим. CNews) мы увидели обратную картину: корпоративные заказчики вдруг начинают строить свои центры – большие, средние, а также задумываются о модернизации существующих площадок», – сказал «Ведомостям» Желтков, не раскрыв ни название компаний, ни конкретные результаты.

А как у других

Цифры изданию не привел и ведущий консультант компании iKS-Consulting Станислав Мирин, сославшись на то, что рынок корпоративных ЦОДов закрыт. Что касается коммерческих ЦОДов, то тут все гораздо прозрачнее – этот рынок в России по итогам 2023 г. показал почти 21-процентный рост год к году и составил около 70,4 тыс. стоек. В 2024 г. ожидается рост на 17,2% до 82,4 тыс. стоек, добавил Мирин.

Но крупный бизнес действительно все чаще отдает предпочтение собственной инфраструктуре и при этом не стесняется спрашивать совета у «конкурентов». «Довольно часто коллеги из крупных корпораций приезжают на экскурсии на наши площадки и просят поделиться опытом эксплуатации различных инженерных систем, с тем чтобы посоветоваться о выборе тех или иных инфраструктурных решений», – сказал «Ведомостям» руководитель филиала компании «Атомдата» (дата-центры концерна «Росэнергоатом») в Санкт-Петербурге Илья Рогов.

Нужно больше мощностей

Одна из причин, по которым крупный бизнес все чаще возвращается к собственной инфраструктуре – нехватка мощностей в коммерческих ЦОДах. На это изданию указали представители Wildberries. «Wildberries провела комплексный анализ рынка коммерческих ЦОДов и обнаружила, что текущего объема мощностей, предлагаемых на рынке, недостаточно для удовлетворения потребностей нашего постоянно растущего бизнеса», – сообщили CNews в маркетплейсе.

К моменту выпуска материала в распоряжении Wildberries имелся собственный дата-центр, расположенный в Электростали. В компании подчеркнули, что это суперсовременный проект с продвинутой системой охлаждения серверов на основе так называемого «прямого фрикулинга», при котором охлаждение осуществляется за счет притока более холодного наружного воздуха. Маркетплейс готовится к вводу еще двух ЦОДов – один строится в Дубне и заработает, по плану, в апреле 2025 г., а второй начнет работу осенью 2025 г. (более точной даты пока нет) и будет дислоцироваться в Наро-Фоминске.

Деньги – главное

В Wildberries отметили также, что в вопросе выбора в пользу собственных дата-центров большую роль играет финансовая составляющая. «Строительство собственных ЦОДов оказалось экономически более эффективным, чем аренда, стоимость которой из-за дефицита мощностей постоянно растет. Также важно помнить о том, что серверная инфраструктура – стратегически важный элемент для любой компании, поэтому мы стремимся полностью контролировать ее в контуре собственных ЦОДов», – сказали CNews представители Wildberries.

В сентябре 2024 г. CNews писал, что маркетинговые уловки коммерческих дата-центров о том, что их услуги на долгой дистанции стоят дешевле, нежели строительство и обслуживание собственной инфраструктуры, перестали работать во многих странах мира, не только в России. Связано это с тем, что крупнейшие игроки облачного рынка стали быстро повышать цены на свой сервис, и руководители ИТ-отделов теперь все чаще склоняются к идее о возвращении к инфраструктурной независимости от сторонних коммерческих ЦОДов.

Не зависеть от коммерческих ЦОДов стремится и «Газпром» – корпорация в принципе не пользуется их услугами и собирается построить гигантский дата-центр на 5000 стоек, пишет издание.

Собственный крупный ЦОД в обозримом будущем появится и у «Северстали». Его строительство ведется на площадке Череповецкого металлургического комбината. Уже имеющиеся у «Северстали» дата-центры пройдут через процедуру модернизации до 2030 г.

В банковской сфере акцент тоже делается на использование собственной ИТ-инфраструктуры, но здесь даже крупнейшие игроки пока не могут избавиться от зависимости от сторонних облаков. Например, Сбербанк лишь на 80% полагается на свои дата-центры – оставшиеся 20% требуемых мощностей ему поставляют коммерческие облачные сервисы.

Свое безопаснее

Опрошенные изданием эксперты полагают, что крупный бизнес, отказываясь от сторонних облаков в пользу собственных решений, руководствуются, в том числе, вопросами кибербезопасности. Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор облачного провайдера Linx Михаил Ветров, компании «свои площадки из-за ожидания больших объемов данных для хранения и угроз террористического характера, в том числе киберугроз».

Другая причина – в необходимости учитывать требования регуляторов о наличии «единой точки контроля критичных данных и обеспечении единого уровня безопасности», сказал изданию главный инженер ИT-проектов «Уралэнерготела» Владимир Маторин. По его словам, реализовать такую точку контроля «проще, чем в разрозненной сети филиалов».