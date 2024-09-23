Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Мессенджер Telegram, руководство которого пошло на сотрудничество с силовыми структурами Франции после задержания Павла Дурова, начал отвечать на запросы других стран в рамках расследований киберпреступлений. Одно из государств Евросоюза уже смогло получить ответ на запросы по группе в Telegram, которая заказала сотни убийств.

Сотрудничество со спецслужбами

После согласия мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции другие страны тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступлений. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

По информации издания, основатель мессенджера Павел Дуров согласился убрать функцию «Люди рядом», ужесточить модерацию обмена контентом на платформе и раскрыть анонимные данные некоторых пользователей. Саму функцию использовало менее 0,1% пользователей. Как отмечается в материале, эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований.

Павел Дуров имеет французское гражданство с 2021 г., но избегал поездок в европейскую страну и в целом старался не посещать страны, где Telegram находится под наблюдением. Чаще всего основатель мессенджера летал в страны бывшего СССР, Южной Америки и в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Telegram Gредприниматель в сфере ИТ Павел Дуров

Le Figaro утверждает, что сотрудничество Telegram с французскими спецслужбами приносит пользу всем европейским странам, состоящим в Европейском агентстве по сотрудничеству органов юстиций (Евроюст). Так, сейчас некоторые дела из Южной Кореи регистрируются во Франции. Le Figaro также упоминает о запросах от США и Бельгии.

Во Франции Telegram, по данным Liberation, отреагировал на запросы отдела по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции, а также на запросы жандармерии и предоставил информацию, которая позволит идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей.

Весной этого года OFMIN уведомил отдел киберпреступности Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью о стремительном и неконтролируемом распространении в мессенджере преступлений против несовершеннолетних. Некоторые следователи и судьи считают, что Telegram стал «супермаркетом преступности», через который также проходят торговля оружием, наркотиками, людьми и заказные убийства.

Готовность Telegram нормализовать свои отношения с правосудием в целом должна позволить продвинуть множество национальных и международных расследований, отмечает Le Figaro. В ближайшие месяцы, как пишет газета, к делу могут быть привлечены и другие люди, помимо Павла Дурова.

Дурова задержали

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвинили в шести правонарушениях, в том числе ему вменили администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

После задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова мессенджер начал отвечать на запросы французских властей, затем они также начали поступать от других зарубежных стран, сообщает Le Figaro.

По данным издания, такие запросы, в частности, поступали от США, Южной Кореи и Бельгии. По данным источника Le Figaro, это сотрудничество уже принесло пользу всем европейским странам, входящим в Евроюст. Дуров «пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований», утверждает Le Figaro.

Основатель Telegram был взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию. В середине сентября Liberation написала, что Telegram начал сотрудничать с правоохранителями республики.

Politico рассказывало, что расследование в отношении Дурова началось после того, как руководство Telegram не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей.

Законы ЕС

В Telegram заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а позицию, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, назвали абсурдной. Сам Дуров признал, что Telegram не идеален, но подчеркнул, что мессенджер не является своего рода анархическим раем.

Источники французских СМИ утверждают, что задержание Дурова позволит «разворошить улей, произвести впечатление и отпугнуть преступников, который сейчас свободно координируются в Telegram», а главной претензией властей Евросоюза к Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере. Утверждается, что Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции. Предварительно, он знал свой статус, однако его частный самолет был вынужден совершить там посадку для дозаправки.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу Министерство иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова добиваться освобождения Дурова. По мнению Даванкова, задержание основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.

Член Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя задержание Дурова, написал, что французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова».