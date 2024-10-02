Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2

Корпорация Microsoft прекратила производство гарнитуры HoloLens 2. Некогда устройство было доминантом на рынке корпоративных хэдсетов, однако компания по каким-то неведомым причинам перестала его обновлять. С течением времени и конкуренты сместили гарнитуру HoloLens 2 с пьедестала.

Снятие с производства

Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры дополненной реальности (AR) HoloLens 2, которая поступила в продажу в 2019 г. Об этом в начале октября 2024 г. сообщило издание The Verge. Компания продолжит выпускать обновления для своих гарнитур до 31 декабря 2027 г., но после этого поддержка устройства закончится.

Американская публичная транснациональная корпорация Microsoft прекращает производство гарнитуры дополненной реальности HoloLens 2 и призывает заинтересованных клиентов покупать ее уже сейчас, пока еще есть запасы. Также по информации The Verge, Microsoft прекратит поддержку оригинальной HoloLens, которая впервые была запущена в 2016 г. Предыдущее поколение гарнитуры прекратит получать обновления систему уже в декабре 2024 г.

Microsoft выпустила HoloLens 2 в 2019 г. и на тот момент гарнитура получила немало значительных улучшений по сравнению с предыдущим поколением. В частности более широкое поле зрения, высокое разрешение, отслеживание глаз и тому подобное. Однако в последние годы на рынке появилось немало новых устройств в результате чего гарнитура HoloLens стала не конкурентно способной.

Youtube - Microsoft Microsoft сняла с производства свой шлем смешанной реальности HoloLens 2

Отныне Microsoft не намерена самостоятельно создавать аппаратную часть устройств и выпускать новые версии гарнитуры. Вместо этого компания будет сотрудничать с Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) и распространять свое программное обеспечение (ПО) на операционную систему (ОС) Quest - Horizon OS. Разработчики из Microsoft уже смогли портировать туда Xbox Cloud Gaming и веб-приложения Office, а вскоре также планирует добавить автоматическое расширение на ноутбуки с Windows 11 через обычный взгляд на них. Скоро пользователи гарнитур Quest смогут использовать их для расширения рабочего пространства ноутбуков с Windows 11, просто глядя на них, при этом специфическое ПО устанавливать не потребуется. Ранее руководство компании Meta заявляли о том, что это станет возможным лишь благодаря сотрудничеству с Microsoft, а само взаимодействие будет осуществляться через существующую функцию удаленного рабочего стола Windows 11.

В дополнение к этому, компания Microsoft все еще имеет военный контракт с США на разработку интегрированной визуальной системы дополненной реальности (IVAS) на основе HoloLens. Представители корпорации Microsoft в своем комментарии заверили, что компания-разработчик остается «полностью преданной» милитаризованной гарнитуре IVAS. По словам разработчиков, испытания системы IVAS стартуют в начале 2025 г., а полномасштабное производство начнется к концу 2025 г.

Перспективы AR/VR-гарнитур

Согласно новым данным International Data Corporation (IDC) по ежеквартальным мировым трекерам гарнитур AR и виртуальной реальности (VR), в первом квартале 2024 г. объем поставок гарнитур AR/VR-гарнитур сократился на 67,4% в годовом исчислении. Снижение поставок было ожидаемым, поскольку рынок переходит к новым категориям, таким как смешанная реальность (MR) и расширенная реальность (ER). Несмотря на снижение, средняя цена продажи (ASP) выросла до более чем $1 тыс., поскольку Apple вышла на рынок, а такие игроки, как Meta, сосредоточились на гарнитурах премиум-класса, таких как Quest 3.

Недавно IDC пересмотрела свою таксономию, включив в нее две новые категории. MR-технология, которая закрывает зрение пользователя, но дает возможность видеть реальный мир с помощью камер, направленных наружу. ER-технология, которая использует прозрачный дисплей, но отражает контент с другого устройства или предлагает упрощенный head-up дисплей (система, предназначенная для отображения информации на лобовом стекле без ограничения обзора летчика или водителя).

Youtube - Microsoft HoloLens 2

В I квартале 2024 г. компания Meta вновь возглавила рынок по доле, а недавний выход на рынок компании Apple позволил ей занять вторую позицию. ByteDance, Xreal и HTC завершают пятерку лидеров. Как Quest 3, так и Vision Pro помогли просветить пользователей и привлечь разработчиков к созданию MR-контента, объединяющего цифровой и физический миры. К сожалению, пользователям это обошлось недешево.

«В условиях развития MR ожидается, что в ближайшие годы VR-гарнитуры будут исчезать, поскольку бренды и разработчики создают новое оборудование и опыт, чтобы помочь пользователям в конечном итоге перейти к AR. Между тем, ER-дисплеи будут привлекать внимание потребителей, поскольку они предлагают большой экран уже сегодня, а в ближайшем будущем в них будут встроены искусственный интеллект (ИИ) и дисплеи head-up», - говорит руководитель исследования в IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani).

Хотя цены на ASP для всего рынка превысили отметку в $1 тыс., это не относится ко всем продуктам. Цены на AR-гарнитуры почти всегда были выше этой отметки, но цены на гарнитуры VR, MR и ER обычно были ниже. Vision Pro от Apple повысил цены на MR-гарнитуры, но появление более дешевых устройств от Meta и HTC не позволило этим гарнитурам сильно вырасти. Тем временем появилось множество устройств для VR и ER по цене ниже $500. Заглядывая в будущее, аналитики IDC ожидают снижения ASP по всем продуктам. Поскольку общий рынок все еще находится на ранних стадиях, и на нем присутствуют более дорогие устройства первого и второго поколения, цены будут высокими даже по мере того, как их будут покупать первые последователи. Для того чтобы выйти на массовый рынок, производители должны будут снизить цены на более поздние и новые устройства.

По прогнозам IDC, поставки гарнитур вернутся к росту в конце года, а в 2025 г. их объем вырастет на 7,5%. Новые гарнитуры и более низкие цены помогут переломить ситуацию, которая ожидается в конце этого года. После этого ожидается, что в период с 2025 по 2028 гг. объем поставок гарнитур будет расти на 43,9% в годовом исчислении.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).