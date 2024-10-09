CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Власти хотят запретить заказывать сварку и высотные работы через интернет

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложил запретить организацию работ повышенной опасности через ИТ-платформы. К ним относятся услуги сварщиков, работы на высоте и в замкнутых пространствах. Для выполнения работ повышенной опасности сформирована нормативно-правовая база (НПБ), на основании которой работодатель обязан обеспечить охрану труда. Ведомство разработало соответствующий законопроект.

Новый законопроект

Минтруд России вышел с инициативой запретить организацию работ повышенной опасности через ИТ-платформы. Об этом в начале октября 2024 г. пишет издание РБК со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Законопроект перечисляет условия, при которых оператор ИТ-платформы или пользователь в лице заказчика не признаются работодателями, следовательно, к их отношениям не применяется трудовое законодательство. Это формирует правовую неопределенность, поэтому такую практику необходимо запретить, указали в ведомстве.

Работы повышенной опасности - это работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов. К ним предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами (НПА), содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

По оценке Минтруда России, есть риски в привлечении самозанятого к выполнению работ повышенной опасности. Сейчас нормами Трудового кодекса (ТК) установлены принципы безопасности труда, которые работодатель обязан обеспечить (на самозанятых эти нормы не распространяются, поскольку их с ИТ-платформой и ее клиентами связывают отношения гражданско-правового характера (ГПХ)). К ним относятся предупреждение и профилактика опасностей, а также минимизация повреждения здоровья работников. Минтруд ссылается на приказ «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда», в котором перечислены работы повышенной опасности. К ним относятся, например, работы на высоте, в ограниченных пространствах, электросварочные и газосварочные работы и др.

scre34enshot_2.jpg
Mintrud.gov
В России предлагают запретить организацию работ повышенной опасности через ИТ-платформы

В ведомстве напомнили, что для выполнения работ повышенной опасности сформирована НПБ, на основании которой работодатель обязан обеспечить охрану труда. Ряд должностей категории повышенной опасности в настоящее время обязана проходить обучение и стажировку на рабочем месте. Эти правила распространяются только на работников, заключивших трудовой договор с работодателем.

Законопроект Министерства экономического развития (Минэкономразвития) России, который есть у РБК, и его подлинность подтвердил знакомый с содержанием источник. Законопроект призван определить правовые основы платформенной экономики в России и отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсами, сервисами доставки еды и предоставления различных услуг, агрегаторами такси) и их партнерами - продавцами товаров или исполнителями работ, услуг, а также потребителями. Как ранее уже сообщалось в СМИ, законопроект уже подвергся критике Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Будет ли решена проблема безопасности

В настоящее время услуги, которые оказываются с применением ИТ-платформ и которые можно отнести к опасным, в основном относятся к сектору пользователь-пользователю (C2C), говорит глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. Чаще всего исполнители зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП), указывает он.

Например, на ИТ-платформах легко найти сварщика: они востребованы дачниками для выполнения различных работ на участках. При этом качество услуг и соблюдение таким сварщиком норм безопасности находится на его совести, и тут может быть много нюансов, отмечает Котов. Если же в процессе выполнения работ он не применяет меры предосторожности и необходимые средства защиты, подвергая опасности себя и заказчика, как это нужно регулировать? При этом статистики несчастных случаев при проведении опасных работ физическими лицами нет: такие данные существуют только по предприятиям, и даже там есть много разночтений в зависимости от источника данных.

Запрет, предлагаемый Минтрудом России, проблему безопасности не решит, уверен Котов. Он прогнозирует, что сама необходимость в опасных работах никуда не уйдет - они просто перейдут в нелегальное поле. В первую очередь необходимо менять культуру отношения к безопасности в целом, резюмирует эксперт.

Все, что связано с категорией «опасность», относится к другому разделу российского законодательства, заявили РБК в Ассоциации цифровых платформ. Это законодательство о техническом регулировании и связанные с ним технические регламенты, обязательные стандарты, которые утверждаются постановлениями Правительства России.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: