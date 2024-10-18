Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Российские хостеры подняли цены на свои услуги – некоторые сразу на 30%. Так поступили пока только самые крупные игроки рынка – не исключено, что небольшие хостеры последуют их примеру. Причины более чем очевидные – инфляция, ключевая ставка и рост цен в стране на все подряд, включая серверы и программное обеспечение.

Цены выше – хостинг дороже

В России резко подорожали услуги компаний по предоставлению хостинга и всех сопутствующих сервисов. Как пишет Forbes, пример подали крупнейшие игроки этого рынка – «Мастерхост», Ru-Center и Timeweb, причем у первого цены выросли сразу на 20%. Но это не предел – у Timeweb новые расценки выше в среднем на 30%, и они действуют с июня 2024 г. Ru-Center с 12 ноября 2024 г. повысит цены для обычных пользователей, то есть для физлиц, тогда как «расценки для юрлиц значительно не меняются», пишет Forbes.

Но все перечисленные компании не являются лидерами рынка, хотя и занимают в совокупности значительную его часть. У Timeweb – 5,16%, у Masterhost.ru – 8,93%, у Ru-Center – 8,04%, согласно статистике Hostings.info (подсчет доли ведется по количеству клиентов).

Лидер рынка – это «Рег.ру», который, как и Ru-Center, входит в группу «Рунити». У него 33,4% рынка, и ранее в 2024 г. он тоже поднял цены приблизительно на 20%, хотя и пока что только на одной из линеек своих тарифов, пишет Forbes со ссылкой на руководителя департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру» Сергея Рыжкова.

Чиновники способствуют росту расходов

По словам Сергея Рыжкова, нынешние повышения цен – это потенциально еще предел. «Сдерживать более массовое повышение нам удается и еще будет удаваться за счет того, что инвестиции в информационную безопасность и защиту инфраструктуры были для Reg.ru обязательным процессом каждый год, и новые расходы покрывались за счет нашего привычного бюджетного планирования лимитов. Правда, временами приходилось из-за этого сдвигать на более поздний срок какие-то новые запуски», – сказал он Forbes.

freepik Для удорожания услуг хостеров нашлось с десяток причин

Рыжков отдельно подчеркнул, что «Рег.ру» столкнулся с дополнительными расходами на почве внедрения реестра хостинга, о котором в подробностях писал CNews. Компании пришлось вложить очень большую сумму, чтобы соответствовать его нынешним требованиям, и то же были вынуждены сделать и другие игроки рынка, желающие продолжать работать в этой сфере.

«Для бизнеса нашего объема это затраты около 100 млн руб., для небольших хостеров – 10-20 млн руб.», – сказал он изданию.

Хлеба и зрелищ, софта и «железа»

Отдельно Рыжков прошелся и по ценам на оборудование. По его словам, расценки на «железо» растут «чуть ли не каждый месяц». Он подсчитал, что за год оборудование дорожает на 20-30%.

Аналогичная ситуация в стране и с ценами на программное обеспечение, подчеркнул Сергей Рыжков. «Поставщики разово поднимали цены раза в полтора-два раза на фоне ухода конкурентов, особенно в сфере информационной безопасности, и сейчас на бюджетировании предстоящего года и запросе цен мы видим рост в среднем на 20-30%, – сказал он Forbes. – Также проводится необходимая актуализация инфраструктуры под покрытие ИБ-рисков, растет ключевая ставка, дорожает персонал – все это влияет на наши затраты на сам продукт. Покрывать рост этих затрат за счет маржинальности вечно не получается».

Расхождения во мнениях нет

Другие хостинг-провайдеры называют те же причины удорожания своих услуг, что привел Сергей Рыжков. Например, представители «Мастерхоста» привели изданию в качестве примера рост ключевой ставки, повышение цен на комплектующие, более высокую стоимость ПО и необходимость инвестиций в «железо» и софт, чтобы не отставать от конкурентов и обеспечивать безопасность услуг.

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин пополнил список причин слабостью рубля на фоне доллара и проблемами с логистикой на фон антироссийских санкций, что в совокупности повлекло за собой рост цен на серверное оборудование. «Цифры немалые: в зависимости от видов накопителей и поколений процессоров в среднем в долларах цена выросла почти на 20%, в рублях средний рост составил до 30%», – сказал он Forbes.

Также Цаплин упомянул повышение налогов и привел в пример рост НДС с 5% до 7% для компаний, выбравших упрощенную схему налогообложения. «Это приведет к подорожанию услуг, если не самих хостеров, то их контрагентов», – подытожил он.

И старшим, и младшим

Собеседники Forbes уверены, что повышение цен ощутят на себе клиенты не только крупных, но и небольших хостеров, поскольку «никто не хочет работать себе в убыток». Некоторые обвиняют в удорожании услуг хостеров непосредственно их кадровый персонал, которому нужно обеспечивать высокую и постоянно растущую заработную плату. «В ИT-сфере зарплаты растут довольно быстро, с ними увеличиваются и расходы на фонд оплаты труда сотрудников», – сказал Forbes ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

К слову, частично переложить вину за резкое подорожание своего ПО на желающих получать много денег программистов в середине октября 2024 г. попыталась компания «1С».