Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео

Инновации и сотрудничество человека и робота определяют будущее промышленности в условиях нехватки рабочей силы. В Китае началось производство промышленных роботов-гуманоидов Walker S1 - это один из первых индустриальных человекоподобных роботов, разработанных для выполнения различных задач в производственной среде. С его помощью планируется повысить автоматизацию и эффективность производственных процессов, а также облегчить выполнение рутинных операций.

Старт производства

Китайская компания UBTech объявила о начале производства индустриальных человекоподобных роботов под названием Walker S1. В середине октября 2024 г. пишет South China Morning Post (SCMP). Эта разработка может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в обрабатывающей промышленности Китая.

В настоящее время UBTech получила более 500 заказов от автопроизводителей на своих человекоподобных роботов. Роботы-гуманоиды начала проходить обучение на заводах ряда компаний, в том числе на предприятии крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD.

На автоматизированных заводах, по оценкам, около 70% рабочей нагрузки выполняется роботизированными системами, тогда как остальную часть берут на себя люди. Производитель роботов-гуманоидов намерен возложить на своих роботов еще 20% задач, оставив лишь 10% для людей. Это поможет избавить сотрудников компаний от утомительных и монотонных операций, а также снизить риск травм, сопряженных с физическими нагрузками.

Youtube - UBTech В Китае началось производство промышленных роботов-гуманоидов

По информации SCMP, роботы Walker S1 работают совместно с другими беспилотными логистическими транспортными средствами и интеллектуальными системами управления производством. Помимо китайского конгломерата BYD, клиентами UBTech в автомобильной отрасли являются Dongfeng Motor, совместное предприятие FAW-Volkswagen и Geely.

Робот Walker S1 может переносить грузы массой до 15 кг. Робот оснащен стереоскопическим зрением, а в ладони интегрирован массив тактильных сенсоров. Машина использует средства искусственного интеллекта (ИИ) для общего планирования действий. Робот-гуманоид может адаптироваться к окружающему пространству, эффективно выполняя задачи на различных предприятиях. Walker S1 способен проводить визуальный контроль качества, переносить изделия разных размеров, использовать электрическую отвертку для затягивания винтов, собирать детали и сортировать компоненты.

Ранее заместитель министра промышленности и информационных технологий (ИТ), а ныне член Постоянного комитета Национального комитета Народной политической консультативной конференции Китая Сюй Сяолань (Xu Xiaolan) считает, что человекоподобных роботов следующей разрушительной силой после компьютеров и смартфонов. В настоящее время новые технологии, представленные человекоподобными роботами и общим ИИ, процветают здесь и готовы стать вершиной глобальных технологических инноваций.

Согласно данным SCMP, роботы-гуманоиды в Китае не ограничатся только базовым трудом. К 2027 г. они возьмут на себя и задачи по сборке. Такие отрасли, как 3C, то есть компьютеры, коммуникации и бытовая электроника, также выиграют от этих достижений. Производственная отрасль 3C в настоящее время является одной из важнейших отраслей промышленности во всем мире. Согласно официальному документу в распоряжении SCMP, эта дорожная карта направлена на масштабирование в стране производства, повышение качества, контроль затрат и повышение операционной эффективности для более широкого применения.

Робот Walker S1

Рыночные данные рисуют многообещающую картину для китайской индустрии гуманоидных роботов, доходы которой только в этом году достигнут $2,9 млрд, а к 2031 г. вырастут до $46,31 млрд, что означает монументальный рост с среднегодовыми темпами в 48,6%.

Планы по развитию

В Китае разработаны планы по значительному продвижению инноваций в области человекоподобных роботов. Министерство промышленности и информационных технологий стремится к 2025 г. создать предварительные инновационные системы для гуманоидных роботов, а к 2027 г. обеспечить надежную индустрию и цепочку поставок, тесно связав роботов и сопутствующие товары с реальной экономикой.

Нынешний министр промышленности и информационных технологий КНР Цзинь Чжуанлун (Jin Zhuanglong) объявил о планах по продвижению исследовательских проектов, созданию инкубаторов и поддержке локальной разработки диверсифицированных приложений. Такие усилия, по его мнению, повысят конкурентоспособность будущих отраслей робототехники и ИИ.

Китайские робототехнические компании делают ставку на сочетание благоприятных условий: времени, местоположения и талантов. Как утверждает генеральный директор Пекинского инновационного центра робототехники с воплощенным интеллектом (внедрение ИИ-технологий в физических агентах) Рик Сьонг (Rick Xiong), его точка зрения отражает динамику современного рынка, противопоставляя концентрированные преимущества, которыми пользуются западные гиганты, множеству малых и средних предприятий Китая, борющихся с конкурентами. Традиционно роботизированные системы были ограничены своими программами и с трудом расшифровывали человеческие инструкции. Однако с привнесением передового ИИ роботы теперь могут эффективно интерпретировать и реагировать на человеческий язык, предвещая подъем того, что многие называют «воплощенным интеллектом».

Генеральный директор и основатель компании Unitree Robotics Ван Синьсин (Wang Xingxing) с надеждой смотрит на то, что ждет отрасль в ближайшие пять лет. По его мнению, в этот период роботы-гуманоиды могут стать обычным явлением в различных отраслях, ознаменовав собой потенциальный «момент iPhone» т.е. переломный момент, когда эти роботы станут неотъемлемой частью производственной деятельности. Хотя в настоящее время возможности роботов могут казаться ограниченными, быстрые темпы инноваций в Китае позволяют предположить, что эти границы будут расширяться. Синьсин даже намекнул, что к концу этого года могут появиться ИИ-модели общего назначения, что может означать рассвет новой эры робототехники.

Гуманоидные роботы - это не просто футуристические фантазии; они имеют большие перспективы и готовы к взрывному росту в течение следующего десятилетия, подстегиваемые последними достижениями в области ИИ. Это мнение разделяет Чэнь Цзя (Chen Jia), который проводит исследования в Международном валютном институте при Ренминском университете Китая. Президент Международной федерации робототехники Марина Билл (Marina Bill) обратила внимание на тот факт, что в Китае число промышленных роботов резко возросло с 60 тыс. единиц десять лет назад до 290 тыс. в настоящее время, что делает его самым быстрорастущим рынком роботов во всем мире. С каждым годом инвестиции и развитие Китая отражают его статус крупнейшего рынка операционных роботов, демонстрируя рост, особенно учитывая темпы автоматизации.