Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD

Китайские бренды SSD набирают популярность

Вендоры из КНР усиливают свои позиции на глобальном розничном рынке твердотельных накопителей (SSD).

Согласно данным TrendForce, в десятку крупнейших поставщиков SSD-модулей, в которых задействована флеш-память сторонних производителей, по итогам 2023 г. вошли сразу пять китайских брендов. На их долю пришлось около 34% от общего количества отгруженных устройств.

В рейтинге TrendForce представлены как сравнительно малоизвестные за пределами КНР бренды вроде Kimtigo, Biwin, так и их более именитые конкуренты в лице Teclast, Colorful и Lexar. Бренд Lexar, первоначально американский, в 2017 г. перешел от Micron китайской Longsys, которая специализируется на разработке и производстве устройств хранения данных.

FreePik Китайские бренды SSD набирают популярность

Успех Kimtigo и Biwin в значительной степени обусловлен ростом спроса на родном для этих компаний внутреннем китайском рынке. Biwin, дебютировавшая в топ-10 по версии TrendForce, сразу же заняла пятую строчку с рыночной долей в 7%. Kimtigo застолбила за собой четвертую позицию с показателем в 9%.

Teclast по-прежнему остается достаточно конкурентоспособным игроком на мировом розничном рынке SSD. Компания, также выпускающая портативные компьютеры и планшеты, укрепила свои позиции по сравнению с 2022 г., что позволило её подняться на одну строчку рейтинга вверх – восьмое место и 2%.

Colorful, также известная как производитель потребительских видеокарт, начала применять новый SSD-контроллер собственной разработки, что позволило ей снизить себестоимость продукции и поднять продажи, в результате доведя свою долю до 5%, отмечает TrendForce. Lexar продемонстрировала высокие результаты на рынке SSD (11%), особенно отличившись в КНР.

Китайцы «голосуют кошельком» за отечественное

В 2023 г. из числа десяти крупнейших вендоров SSD выпала компания Netac из КНР, которая еще в 2022 г. замыкала первую пятерку с 6-процентной долей. Таким образом, общее количество поставщиков из континентального Китая за год уменьшилось.

Однако, как отмечают в TrendForce, попавшие в актуальную версию рейтинга вендоры SSD оущитмо сократили технологическое отставание от конкурентов из западных стран и соседнего Тайваня, за счет государственной поддержки. Им, в частности, удалось перейти с использования шины PCIe 4 на PCIe 5 – технологию, применение которой может быть сопряжено с определенными трудностями. Модернизацию проходят и поставщики компонентов для SSD, в частности, главный китайский производитель флеш-памяти NAND YMTC, который вынужден действовать в условиях санкционных ограничений со стороны США.

Также производителям SSD из КНР сыграла на руку «мода на китайское» – тенденция, усиление которой фиксируют эксперты TrendForce. Китайский потребитель все чаще «голосует кошельком», поддерживая отечественного производителя и тем самым позволяя локальным брендам сохранять способность конкурировать с глобальными игроками.

Позиции Kingston непоколебимы

Несмотря на определенные успехи китайских вендоров, никто из них пока не может потеснить бренд Kingston (США), который по в 2023 г. удерживал пальму первенства с долей в 34%.

Тайваньская Adata продемонстрировала сопоставимый с Lexar результат – компании поделили между собой вторую и третьи строчки (по 11%).

Оставшиеся позиции – за тайваньскими брендами Gigabyte (2% и седьмая строчка), PNY (1% и 9 строчка), а также Transcend (1% и 10 место).

Эксперты TrendForce констатируют, что бренды SSD, доминировавшие на рынке ранее, в 2023 г. только усилили свои позиции, причем весьма существенно. Если по итогам 2022 г. первая пятерка лидеров совокупно отгрузила 59% всех оказавшихся на рынке устройств, то к концу 2023 г. этот показатель достиг уже 72%.

Крупнейшие игроки розничного рынка SSD не стесняются использовать свое господствующее положения для извлечения экономической выгоды, например, добиваясь более выгодных цен на необходимую для SSD флеш-память от лидеров в сфере производства NAND Flash – Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia.

Драйверы роста розничных поставок SSD

По данным TrendForce, всего в 2023 г. на розничных рынок было поставлено 118 млн SSD, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост спроса на данный тип накопителей подошедшим сроком модернизации или замены компьютеров, приобретенных в период пандемии коронавируса.

Кроме того, большая часть ПК и ноутбуков в сборе поставляются с накопителями емкостью 256 и 512 ГБ, которой оказывается уже недостаточно, особенно для любителей интерактивных развлечений и создателей контента. Такие SSD подлежат замене на более вместительные модели – емкостью от 2 ТБ, что также двигает продажи вверх.

Наконец, следует принять во внимание и тот факт, что во второй половине 2023 г. поставщики флеш-памяти NAND целенаправленно сократили производство, чтобы создать на рынке искусственный дефицит и добиться повышения цены на свою продукцию. Дополнительные расходы на комплектующие производители SSD в конечном счете переложили на плечи потребителей, которые не следили за рыночными тенденциями и не поспешили приобрести новый накопитель заранее по более доступным ценам. Те же, кто все же проявил предусмотрительность, косвенно способствовали увеличению объема поставок SSD на розничный рынок в 2023 г.