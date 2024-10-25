Глава Microsoft умолял урезать его зарплату, но ее бесцеремонно повысили сразу на 63%

СЕО Microsoft Сатья Наделла получил 63-процентную прибавку к зарплате. Он просил об обратном, умоляя, чтобы ее, наоборот, сократили после гигантской киберкатастрофы с участием Microsoft. Но его мольбам не вняли – в итоге за год он получил свыше $79 млн. Подобное происходит не первый раз – не так давно зарплата Наделлы резко выросла сразу после увольнения 10 тыс. человек.

Ослушались генерального директора

Генеральный директор софтверной корпорации Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) получил внушительную прибавку к зарплате. Как пишет CNBC, по итогам года она выросла на 63% и перевалила за $79 млн.

Это больше на $30 млн, нежели годом ранее. При этом сам Наделла просил совершенно о противоположном – он хотел, чтобы его зарплату, напротив, урезали в качестве наказания за массовый взлом аккаунтов Microsoft, затронувший, в том числе, высокопоставленных американских чиновников.

По итогам финансового 2024 года, завершившегося для Microsoft 30 июня 2024 г., Наделла получил зарплату в размере $79,1. Годом ранее эта сумма составляла $48,5 млн. Большая часть зарплаты гендиректора софтверного гиганта выплачивается Наделле в виде акций. CNBC не уточняет, чьих именно акций, но, скорее всего, речь про акции Microsoft.

Чем руководствовался Наделла

Наделла подал прошение о сокращении заработной платы сразу того, как в апреле 2024 г. Министерство внутренней безопасности США опубликовало отчет о расследовании взлома Китаем учетных записей электронной почты чиновников правительства США в облаке Microsoft. Как сообщал CNews, об этом стало известно в июле 2023 г.

Microsoft Без денег Сатья Наделла точно не остался

Поначалу Microsoft не могла понять, что послужило причиной ее оглушительного фиаско. Но в начале сентября 2023 г. все встало на свои места – как оказалось, всему виной стала безалаберность одного из инженеров корпорации. Злоумышленники из китайской хакерской группировки Storm-055 извлекли MSA-ключ, позволивший взломать почтовые учетные записи американских чиновников, из аварийного дампа Windows, установленной на корпоративном сервере, к которому получили доступ через скомпрометированный аккаунт инженера компании. Системы безопасности Microsoft присутствие столь важной информации в снимке содержимого памяти ОС не зафиксировали и потому не стали бить тревогу.

Но этим все не ограничилось. В январе 2024 г. Microsoft фактически призналась в еще одном инциденте безопасности, заявив, что российская разведка якобы получила доступ к аккаунтам электронной почты некоторых руководителей корпорации.

Все по закону, нарушений нет

После публикации отчета Министерства внутренней безопасности США Microsoft заверила, что введет дополнительный контроль за обеспечением мер кибербезопасности, и что контроль этот будут осуществлять непосредственно гендиректор и совет директоров. В июне 2024 г. Microsoft поменяла принцип расчета компенсационного пакета сотрудников – отныне на его размер влияют еще и их усилия по укреплению безопасности продуктов корпорации.

На зарплату СЕО Microsoft тоже влияют различные факторы, в том числе и показатели выручки и прибыли, вследствие чего и произошел 63-процентный рост его зарплаты. С одной стороны, это полностью противоположно тому, о чем он просил, с другой, на самом деле его просьба была удовлетворена.

По результатам деятельности корпорации компенсационный пакет Сатьи Наделлы должен был составить $10,66, но его урезали до $5,2. Таким образом, все в выигрыше – и просьба гендиректора выполнена, и сам Наделла получил наказание за инцидент кибербезопасности, и денег у него при этом меньше не стало.

Себя обижать нельзя

Это уже второй инцидент с ростом зарплаты главы Microsoft на фоне не самых приятных событий в истории корпорации. В январе 2023 г. CNews писал, что руководители высшего звена Microsoft получили солидную прибавку к годовой зарплате – у генерального директора она и вовсе стала на 10% выше. Тогда же выяснилось, что они регулярно организовывают себе эксклюзивные концерты всемирно известных звезд.

И все бы ничего, ведь компания зарабатывает деньги, платит налоги, развивает самую популярную в мире ОС. Вот только топ-менеджеры Microsoft получили прибавку сразу после того, как корпорация уволила 10 тыс. человек в стремлении сократить операционные расходы.