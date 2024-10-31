Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году

В «дорожную карту» по развитию российских САПР до 2030 г. Минпромторг включил план разработки в 2030-2032 гг. такого ПО для проектирования процессоров 16 нм. В России сейчас массово производятся процессоры с топологией 90 нм и выше.



28 нм и ниже

В «дорожную карту» Минпромторга по развитию российских систем автоматизированного проектирования электроники и микроэлектроники (САПР) до 2030 г. включен план разработки в 2030-2032 гг. системы автоматизированного проектирования (САПР) для проектирования процессоров с топологией 16 нм, которая еще не освоена в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление директора департамента цифровых технологий министерства Владимира Дождева.

Первоочередная задача «дорожной карты» — освоение инструментов проектирования для технологических процессов, освоенных в Российской Федерации, однако «базовые инструменты, которые будут разработаны на первых этапах выполнения "дорожной карты", возможно будет адаптировать для работы со средствами проектирования не только существующих отечественных производств, но также и других фабрик с техпроцессами ниже 28 нм», — сказали изданию в Минпромторге.

Дождев представил «дорожную карту» по развитию российских САПР в конце сентября 2024 г., как писал CNews. Тогда заявлялось, что в 2030 г. должна начаться разработка отечественного софта для проектирования микросхем по топологии 28 нм.

Реалистичность планов на 16 нм

Гендиректор «Байкал Электроникс» (разработчик процессоров «Байкал») Андрей Евдокимов заявил, что их компания заинтересована в разработке ПО для проектирования процессоров 16 нм: «Подобное ПО в теории может быть востребовано в дружественных странах, где делают ставку на альтернативное западному программное и аппаратное обеспечение».

FreePik С 2030 г. в России должна начаться разработка отечественных САПР для проектирования процессоров 16 нм

Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович считает планы Минпромторга по разработке САПР на 16 нм за два года (2030-2032) нереалистичными, так как на проектировку подобного софта нужно минимум пять лет.

Для проектирования САПР для процессоров необходим физический доступ на фабрики с соответствующей топологией как для тестирования софта, так и получения необходимых параметров техпроцессов, подчеркнул заместитель гендиректора по научной работе АО «СиСофт девелопмент» Михаил Бочаров. В России, на заводе «Микрон», сейчас есть производство процессоров с топологией 180 нм и 90 нм. Запуск серийного производства полупроводников по топологии 65 нм есть в плане по развитию отечественной электроники и микроэлектроники до 2030 г., утвержденном летом 2024 г.

«Это история с открытым финалом. На успех будет влиять множество факторов, поэтому дать однозначный прогноз невозможно. Но дорогу осилит идущий. Государство поставило цель, и необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы ее достигнуть», — сказал CNews Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». Он отметил, что российский софт сейчас активно развиваются, функциональность постепенно адаптируется ко всем потребностям пользователей.

«Дорожная карта» развития САПР

В «дорожной карте» по развитию российских САПР до 2030 г. указано, что к 2030 г. планируется продать 2,6 тыс. единиц ПО. Совокупная выручка от реализации 12 поднаправлений САПР должна достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. выручка за программы для разработки микросхем.

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по «дорожной карте» составят 54,6 млрд руб. до 2030 г. Проекты по созданию САПР будут поддерживаться субсидиями в рамках постановления правительства №2136 (о порядке выделения субсидий на НИОКР) и №529 (о порядке выделения субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для высокотехнологичной промышленной продукции).

Сейчас российские дизайн-центры в основном используют софт от американских Synopsys и Cadence. Они присоединились к антироссийским санкциям, прекратили продажи и техподдержку.