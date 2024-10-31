Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным

Российское ПО мешает стабильной работе российских компаний. При переходе на него они массово сталкиваются с проблемами совместимости. Сложности испытывают более половины крупнейших организаций по всей России – они бы рады остаться на иностранном ПО, но вынуждены импортозамещаться из-за санкций и давления государства.

Свое, но не родное

62% крупнейших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения, пишет Forbes со ссылкой на статистику компании Orion Soft. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме.

В ходе исследования Orion Soft были опрошены крупнейшие российские компании с выручкой от 100 млрд руб. из самых разных секторов экономики, работающие в промышленности, ритейле, госсекторе, телекоме, финансах, энергетике, а в нефтегазовой и страховой отраслях. Это означает, что переход на отечественное ПО потенциально может сулить проблемы и трудности компаниям из если не всех, то почти всех сфер деятельности.

Распространенная беда

Импортозамещение в сфере программного обеспечения, начавшееся приблизительно в середине предыдущего десятилетия, резко ускорилось в начале 2022 г., когда изменившейся геополитики десятки иностранных ИТ-компаний, включая крупнейших в мире разработчиков ПО, в течение нескольких месяцев покинули Россию. Как пишет Forbes, на этом фоне 82% крупнейших отечественных компаний начали точечно интегрировать в свою инфраструктуру российское ПО от различных разработчиков. Но, как оказалось, в 33% отечественные утилиты не способны к совместной работе с иностранными программными разработками.

Julia Kadel / Unsplash Переход крупного бизнеса на российское ПО мог бы ускориться, если бы не проблемы совместимости

Казалось бы, решение лежит на поверхности – нужно просто полностью отказаться от зарубежного софта в пользу российского, и тогда проблемы совместимости решатся сами собой. Но, во-первых, не у каждой программы, разработанной за пределами России, есть достойный аналог внутри страны, во-вторых, очень часто российское ПО конфликтует с другим российским ПО. Как пишет Forbes, это происходит в 29% случаев.

Импортозамещение не по своей воле

Исследование Orion Soft показало также, что крупнейшие российские корпорации не очень-то и рады переходить на суверенное программное обеспечение и отказываться от хоть и иностранных, но привычных и давно проверенных решений. Для половины респондентов единственный стимул к импортозамещению – это различные внешние обстоятельства.

Так, 22% утверждают, что переходят на российский софт под давлением регуляторов, а для 30% причиной для такого перехода стало массовое бегство из страны иностранных разработчиков.

Как пишет Forbes, среди участников опроса Orion Soft также нашлись 36% компаний, заявивших, что «модернизировать ИТ-инфраструктуру их мотивирует расширение и технологическое развитие бизнеса, появление новых ИТ-практик».

«Западные вендоры десятки лет формировали партнерскую сеть совместимых решений, функциональность которых дополняла друг друга. От российских продуктов заказчики сегодня ждут того же. Поэтому для вендоров в приоритет выходят технологические коллаборации – они помогают быстрее достичь той планки качества, которую установили иностранные разработчики», – сказал Forbes директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин.

Готовьте ваши денежки

Компании, решившие перейти на российское ПО, вынуждены постоянно увеличивать затраты на его приобретение и продление. Ввиду отсутствия конкуренции со стороны западных разработчиков, отечественные вендоры начали задирать цены на свои решения.

При этом они регулярно находят объяснения этому. К примеру, 1 января 2025 г. в России будет отменен нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний – его повысят до 5%. Об этом стало известно еще в конце весны 2024 г., и разработчики ПО решили заранее подготовиться к этому, задрав цены в июне 2024 г.

Слишком дорогое российское ПО становится действительно большой проблемой – настолько большой, что оно уже попало во внимание российских властей. В сентябре 2024 г. CNews писал, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России открыто высказалась по поводу сложившейся в стране ситуации с ценами на отечественное программное обеспечение.

Представители ФСТЭК назвали расценки на суверенное ПО избыточно высокими. Также они добавили, что оно менее качественное на фоне зарубежных аналогов.