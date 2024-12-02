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Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

CNews приглашает 4 декабря принять участие в конференции «Российские программно-аппаратные комплексы 2024».

Регистрация на конференцию «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» по ссылке.

ПАК на российском ИТ-рынке

  • Какова роль ПАК в развитии российского рынка ИТ?
  • Какой ПАК можно считать отечественным?
  • Как меняется спрос на отечественные программно-аппаратные комплексы?
  • Как ПАК помогают решить задачу импортозамещения?
  • Какие решения западных вендоров могут заменить российские ПАК?
  • Как появление ПАК меняет традиционную схему продажи оборудования?

Программно-аппаратные комплексы

  • Главные достоинства ПАК.
  • Как организовать кооперацию для создания ПАК?
  • Можно ли самостоятельно создать ПАК?
  • Платформенный и модульный подход к созданию ПАК.
  • Кто несет ответственность за работоспособность ПАК.

ПАК для решения специфических задач

Приглашены к участию:

Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, ПАО «АК «Алроса»;
Андрей Пакош, советник ЗГД по ИТ и ИБ по искусственному интеллекту, «Аэрофлот»;
Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора – руководитель инновационного направления, «Аэрофлот»;
Александр Зуев, заместитель генерального директора по внедрению стратегических ИТ и систем управления, «Велком»;
Антон Думин, директор дирекции ИТАТ «Газпром нефть»;
Дмитрий Ильин, заместитель Генерального директора АО «Почта России»;
Наталья Рютина, директор по ИТ «РЖД Логистика»;
Кирилл Алифанов, CIO Шереметьево;
Максим Строгий, директор по ИТ, «Ашан тех»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий.

Спикеры:

Вадим Яценко, генеральный директор, «Тантор Лабс»;
Антон Карасёв, технический директор, «Скала^р»;
Сергей Члек, управляющий директор, «Росплатформа»;
Дмтрий Завалишин, генеральный директор, основатель, ГК DZ Systems;
Максим Скида, ведущий менеджер по продуктам, «Гравитон»;
Николай Железнов, директор правовой практики, «ЦИС «Сколково»;
Артем Евсеев, руководитель практики интеллектуальной собственности, ИТ и защиты информации, Savina Legal.

Регистрация на конференцию «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» по ссылке.

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