Россия сменит подход к управлению цифровой трансформацией. Госпроекты будут оценивать и финансировать по результатам

С 2025 г. Правительство изменит подход к управлению цифровизацией. Расходование средств на цифровые проекты, бюджеты которых уже пришлось урезать, привяжут к результатам. Их будут регулярно мониторить и пересчитывать по измеримым показателям.



Подход к цифровизации меняется

Заместитель Председателя Правительства и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко заявил о смене подхода к цифровизации государственного управления. Минцифры разрабатывает соответствующий документ, говорится в сообщении на официальном сайте Правительства России.

В частности, с 2025 года будет внедрена новая система управления цифровой трансформацией.

По словам зампреда, новый подход будет основываться «прозрачных показателях и понятных критериях оценки». Вопрос обсуждался на совещании Григоренко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

Расходы привяжут к результатам

Изменения предусматривают наличие у каждой задачи измеримых показателей, а также регулярный мониторинг и анализ результатов работы в режиме онлайн. От этого анализа будут зависеть государственные расходы на проекты.

«Со следующего года мы внедряем новый подход к цифровизации госуправления. Он основывается на прозрачных показателях и понятных критериях оценки. Таким образом, мы создаем систему, при которой расходы на цифровые проекты всегда привязаны к конкретным результатам», — сказал Григоренко.

Мониторинг расходов в сфере информатизации будет находиться на особом контроле. Все крупные цифровые проекты с госфинансированием, включая государственные и ведомственные информационные системы, будут в обязательном порядке рассматриваться на подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации для оценки эффективности и целесообразности их реализации, говорится в сообщении Правительства.

Финансирование цифровых проектов

В сентябре 2024 г. из выступления на Восточном экономическом форуме Григоренко стало известно что на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» будет потрачено 2,3 трлн руб., тогда как ранее озвучивалась сумма в 1,5 трлн руб. Из федерального бюджета на реализацию проекта поступят 996,5 млрд руб., и еще 1,3 трлн руб. планируется найти во внебюджетных источниках.

Из положений проекта федерального бюджета на 2025–2027 гг., который Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы в конце сентября 2024 г., следует, что на дофинансирование национальных проектов могут быть направлены деньги, полученные от введения дополнительных сборов с бизнеса. На реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», могут пойти средства, собранные в случае введения нового сбора за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете, а также, если будет увеличена ставка обязательного неналогового платежа операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что согласно новой редакции федерального проекта «Цифровые технологии» (часть завершающейся программы «Цифровая экономика», на смену которой придет «Экономика данных»), общие затраты на его реализацию за период 2019-2025 гг. составят 165,6 млрд руб. Тогда как первоначальная версия, утвержденная в мае 2019 г. предусматривала объем расходов за 2019-2024 гг. в размере 458 млрд, руб. Наиболее масштабному сокращению — более чем в пять раз — подверглось сокращению финансирование мероприятия по обеспечению льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере ИТ — с 28,8 млрд руб. до 5,3 млрд руб. (мероприятие финансируется полностью из федерального бюджета)..