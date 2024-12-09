Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить

Признанное банкротом российское представительство Google выиграло два судебных разбирательства с рекламными агентствами Mgcom и «Лайон Коммньюникешнз» от взыскании задолженности на общую сумму 2,5 млрд руб. Ответчики не оспаривали основную сумму долга, но не были согласны с необходимостью выплаты неустойки, так как после прекращения коммерческих операций Google в России в 2022 г. его сотрудники сами просили указанные компании отсрочить платежи.

Судебные разбирательства между обанкротившихся российским Google и рекламными агентствами

Девятый арбитражный апелляционный суд (9ААЛ) изменил решение Арбитражного суда Москвы по иску признаннгоо банкротом российского представительства Google ООО «Гугл» к рекламному агентству «Лайон Коммьюникейшнз».

В иске требовалось погасить задолженность по размещению рекламы на площадке Google, и апелляционная инстанция полностью встала на сторону истца. Параллельно 9ААЛ утвердил решение Арбитражного суда Москвы по схожему иску, поданному «Гугл» к другому рекламному агентству - «Эмджиком» (Mgcom).

Как Google предлагал рекламным агентствам отложить платежи

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, российское представительство «Гугл» прекратило работу. Также Google прекратил показ рекламы для россиян.

Kai Wenzel/Unsplash Российское представительство Google взыскало в арбитраже 2,5 млрд рублей задолженностей, хотя в 2022 году его сотрудники просили эти платежи отсрочить

У российских рекламных агентств, работавших с Google, осталась задолженность перед корпорацией. Менеджеры, закрепленные за соответствующими рекламными агентствами, попросил их приостановить оплату. «У меня просьба - пока не платите, пожалуйста», - сообщила сотрудница «Гугл» Алина Бабий в письме в Mgcom.

В случае с «Лайон Коммньюникейшнз» сотрудница агентства рассчитывала на получение премией за сотрудничество с Google, в связи с чем сотрудница «Гугл» Любовь Клепова предложила вместо оплаты осуществить зачет требований.

В конце 2022 г. ООО «Гугл» было признано банкротом, управляющим несостоятельности Арбитражный суд Москвы назначил Валерия Таляровского. Сумма признанной задолженности ООО «Гугл» составляет 19 млрд руб.

Судебные разбирательства с «Лайон Коммьюникейшенз»

В случае с «Лайон Коммньюникейшнз» Таляровский обнаружил задолженность перед структурой Google Advertising Service Agreement на сумму 1,6 млрд руб., относящиеся к 271 аккаунту.

В то же время «Лайон Коммньюникейшнз» в рамках процедуры банкротства ООО «Гугл» пытается взыскать с компании 376 млн руб. В связи с этим компания погасила на 1,29 млрд руб., а в части оставшейся задолженности произвести зачет требований.

Таляровский от лица ООО «Гугл» подал иск к «Лайон Коммьюникейшенз» о взыскании задолженности на сумму 376 млн руб. и пеней на сумму 266 млн руб., а также последующему начислению пеней до момента погашения задолженности. В качестве обеспечительных мер Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета «Лайон Коммньюникейшнз» на сумму 643 млн руб.

Ответчик произвел платеж на депозит суда на сумму 643 млн руб., после чего арест с его счетов был снят. Также «Лайон Коммньюникешнз» возражал против рассмотрения иска по существу, так как между сторонами существует арбитражная оговорка о рассмотрении споров в Международном коммерческом арбитражной суде при Торгово-промышленной палате России (МКАС ТПП).

Но, по правилам МКАС ТПП, для подачи иска необходима выплатить пошлину в размере 900 тыс. руб. без возможности предоставления рассрочки. Однако ООО «Гугл», будучи банкротом, не в состоянии осуществлять платежи, поэтому компания обратилась в суд, который предоставил ей возможность подать иск с отсрочкой оплаты госпошлины.

Поскольку «Лайон Коммньюникейшенз» осуществила платеж на депозит суда, то, мнению самого суда, он признал его компетенции и согласился с рассмотрению иска в данной инстанции.

Ссылку на переписку с сотрудником «Гугл» (в котором предлагался вариант взаимозачета) суд также не посчитал достаточным основанием для непогашения задолженности, так как осенью 2022 г. в отношении ООО «Гугл» была введена процедура наблюдения, что не дает возможности осуществлять взаимозачеты.

Спор о неучтенных аккаунтах Google

В отношении основной суммы исковых требований 376 млн руб. «Лайон Коммньюникейшенз» был согласен в претензиях на сумму 302 млн руб. Относительно же 73 млн руб. ответчик указывал недоказанность предъявленных претензий. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иску «Гугл» и обязал ответчика выплатить задолженность на сумму 302 млн руб., пени на сумму 198 млн руб. (по состоянию на 4 апреля 2024 г.) и начислять пени за каждый последующий день просрочки в размере ставки Центробанка плюс 2%.

И истец, и ответчик попытались оспорить данное решение. Как указал Таляровский, когда «Лайон Коммьюникешенз» осуществлял платеж в пользу ООО «Гугл» на сумму 1,29 млрд руб., часть из соответствующих платежей была привязана по сумме к задолженности по конкретным аккаунтам, а часть было невозможно было распределить по конкретным аккаунтам. Данной оплатой ответчик погасил задолженность по 14 аккаунтам на сумму 48 млн руб., по которым у Таляровского не было документации, а значит, лишил себя возможности оспаривать претензии в указанной части.

В итоге апелляционная инстанция встала на сторону истца, и, изменив решение первой инстанции, постановила взыскать в пользу «Гугл» 376 млн руб. плюс пени на сумму 300 млн руб. (на 10 сентября 2024 г.) и пени за каждый последующий день просрочки в размере ставки Центробанка плюс 2%.

Судебные разбирательства с Mgcom

В случае с Mgcom сумма задолженности составляла 3 млрд руб. Также с рекламного агентства потребовали выплаты процентов на сумму 526 млн руб. с последующим начислением процентов вплоть до даты погашения. В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на денежные средства компании на сумму 3,5 млрд руб.

Ответчик погасил задолженность на сумму 2,225 млн руб., а также внес на депозит суда 1,3 млрд руб., после чего обеспечительные меры были сняты. После этого истец уточнил свои исковые требования - это взыскание долга в размере 776 млн руб,. неустойки в размере 769 млн руб. (по состоянию на 11 июня 2024 г.) с последующим начислением процентов по ставке рефинансирование Центробанка плюс 2% до момента погашения задолженности.

Mgcom был согласен с необходимостью выплаты основной суммы долга, но не был согласен с необходимостью начисления неустойки за период с 8 июня 2022 г. до 11 июня 2024 г., так как сотрудники российского представительства Google сами просили не осуществлять платежи. Сам размер неустойки ответчик посчитал несоразмерной.

Суд первой инстанции посчитал, что переписка с менеджером российского представительства Google не является достаточным основанием для непогашения задолженности.

Суд постановил взыскать с ответчика долг в размере 776 млн руб., неустойку в размере 700 млн руб. и продолжать начислять неустойку в размере ставки ключевой ставки Центробанка плюс 2% за каждый день просрочки. С этим решением не согласились обе стороны и попытались его обжаловать, но апелляционная инстанция не внесла в решение значительных изменений.

Таким образом, ООО «Гугл» выиграло суды о взыскании с рекламных агентств Mgcmm и «Лайон Коммьюникешнз» задолженности на общую сумму 2,5 млрд руб. плюс проценты.