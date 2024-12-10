Американские ИТ-компании лишат контрактов с Пентагоном за сотрудничество с Huawei

В торговой войне, которую ведут США против Китая, в ход пошли карательные меры для своих же производителей полупроводников. Уже готов законопроект, лишающий американский компании, сотрудничающие с китайской Huawei, многомиллиардных контрактов Пентагона.



Еще одна мера торговой войны с Китаем

Американские законодатели подготовили законопроект, запрещающий Пентагону вести бизнес с компаниями, которые продают компьютерные чипы, оборудование для их производства или инструменты для проектирования китайской Huawei или ее дочерним компаниям, пишет Bloomberg.

Проект закона о национальной обороне, содержащий такие положения, уже обнародован и вступит в силу через 270 дней после подписания Президентом США. Документ, правда, предполагает отказ от ограничений, если министр обороны определит, что контракт необходим для национальной безопасности, а других поставщиков нет.

Цена вопроса

Компании, поддерживающие деловые связи с Huawei, могут потерять доступ к контрактам, на которые Министерство обороны тратит сотни миллиардов долларов. По данным Счетной палаты правительства США, в 2023 финансовом году их сумма составила почти $460 млрд.

Только один договор, подписанный на ближайшие три года, как писали РИА «Новости» в октябре 2024 г., финансирующий исследования и разработки в рамках информационно-аналитического центра Пентагона, стоит более $33 млрд.

DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force, Википедия Пентагон не сможет заключать контракты с компаниями, которые сотрудничают с китайской Huawei

В марта 2024 г. CNews писал, что власти США готовы выделить Intel $3,5 млрд на создание производственной линии, которая размещается на территории одного из уже существующих предприятий чипмейкера и представляет собой режимный объект, выпускающий передовые чипы для Пентагона.

До мая 2024 г. у Intel (а также у Qualcomm) была лицензия, позволявшая поставлять интегральные микросхемы Huawei.

Санкции против Huawei

В 2019 г. Huawei по инициативе тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) была включена в список компаний, в отношении которых введены торговые ограничения — «черный список» Минторга. В связи с этим поставки Huawei высокотехнологичной продукции американского происхождения на законных основаниях без получения специальной лицензии стали невозможны.

В результате ужесточения правил американского экспортного контроля в мае 2020 г. крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская TSMC — прекратил сотрудничество с Huawei.

В декабре 2024 г. стало известно, что власти США ввели новый — уже третий по счету с начала 2022 г. — пакет технологических санкций в отношении КНР. Перечень мер, одобренных Министерством торговли США, предусматривает дальнейшее ограничение доступа китайского бизнеса к компонентам, необходимым для производства передовых интегральных микросхем и развития технологий искусственного интеллекта,

Прямое следствие санкций США — медленное освоение Huawei новых техпроцессов. При сохранении нынешних темпов развития китайская компания, по прогнозам экспертов. доберется до технологии 7 нм лишь в 2025 г. Для сравнения, американские Apple и Qualcomm располагают чипами с техпроцессом 3 нм с 2023 г., и с того же периода у тайваньской MediaTek есть 4-нанометровые процессоры.