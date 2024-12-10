В России вакханалия «покупателей-экстремистов», от которой страдают продавцы электроники и торговые сети. Полиция бездействует

Самарская область стала «меккой» для потребителей-экстремистов, злоупотребляющих законом о защите прав потребителей. Проблема общероссийская, но именно в Самарской области чаще всего фиксируются случая бездействия правоохранительных органов, отказывающих в возбуждении дел, связанных с потребительским экстремизмом.

Экстремисты из Поволжья

Маркетплейсы и ритейлеры столкнулись с массовыми отказами со стороны правоохранительных органов в возбуждении уголовных дел по случаям потребительского экстремизма. Как пишут «Ведомости», на первое место по числу подобных отказов вырвалась Самарская область.

Под потребительским экстремизмом подразумевается злонамеренная эксплуатация покупателями закона «О защите прав потребителей». Они манипулируют им в своих корыстных целях – для получения выгоды или дохода. Не нарушая закон, они, тем самым, остаются в плюсе, но продавцы от их действий сильно страдают. Например, используя положения закона, они возвращают товар после некоторого периода эксплуатации подвидом бракованного и требуют возврата денег. Очень часто так поступают с инструментами и мобильными устройствами.

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По информации «Ведомостей», Самарская область – абсолютный рекордсмен по количеству случаев потребительского экстремизма с возвратом якобы бракованных смартфонов. Около 80% подобных случаев происходят именно в этом регионе.

Проблема, о которой говорят

На происходящее в Самарской области уже в открытую говорят представители ритейлеров. На проблему с отказом силовиков региона открывать уголовные дела по потребительскому экстремизму указал вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин. Он заявил об этом в начале декабря 2024 г. на заседании комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП) по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и Совета ТПП по развитию потребительского рынка. Калимуллин обвинил силовиков Самарской области в бездействии.

По информации издания, с подобным сталкивались и другие ритейлеры. В их числе – Restore, DNS, а также операторы связи, развивающие свою розницу – «Мегафон», МТС, «Билайн».

Юристы в сговоре

Потребители не в одиночку эксплуатируют закон «О защите прав потребителей». Помогают им в этом те, кто лучше других разбираются в законах, правах и обязанностях граждан.

Другими словами, в потребительском экстремизме замешаны юристы. «Ведомости» пишут, что в России уже давно создан бизнес на «судебных спорах с розничными компаниями». Юристы направляют в суды экспертизы о производственном браке, на что получают апелляцию от продавцов, но затем упоминают положения закона «О защите прав потребителей» и все же добиваются компенсаций от ритейлеров.

Тагир Калимуллин утверждает, что ежегодное число исков к крупным продавцам цифровой техники в Самарской области исчисляется тысячами, ущерб от них исчисляется миллиардами рублей. Это в 10 раз больше, нежели в Москве и Московской области.

Дошло до дистрибьюторов

С проблемой потребительского экстремизма сталкиваются уже не только ритейлеры и продавцы на маркетплейсах, но и те, кто поставляет им товар, не контактируя напрямую с конечными покупателями. Речь о дистрибьюторах.

«Ведомости» приводят в пример ИТ-дистрибьютора «Марвел-дистрибуция» – компания тоже жалуется на недобросовестных потребителей, особенно в Самаре и Казани.

Подобное поведение потребителей указывает на то, что это очень выгодно. Издание пишет, что через суд можно получить компенсацию за фиктивный заводской брак, которая будет кратно выше стоимости устройства. При этом товар остается у покупателя, создавая двойную выгоду.

По данным МТС, размер компенсации, указанный в исках – это, как правило, несколько сотен тысяч рублей, хотя средняя стоимость якобы бракованной техники составляет в пределах 50 тыс. руб.

Подвижки есть

Ритейлеры пытаются бороться с проблемой, тоже привлекая закон. Например, летом 2024 г. «М.Видео-Эльдорадо» подала заявления о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества в территориальные отделы МВД, прокуратуры и Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

«По тем фактам, которые мы обнаруживаем, мы обращаемся в правоохранительные органы, которые, к сожалению, до недавних пор отказывали в возбуждении уголовных дел, считая, что это обычные потребительские споры с розничными компаниями», – сказал Тагир Калимуллин (цитата по «Ведомостям».

В России также есть профессиональные юристы и адвокаты по вопросам потребительского экстремизма, к которым ритейлеры и обращаются за помощью. «Наши последние обращения в федеральные и региональные структуры, а также администрацию Самарской области в настоящее время находятся на особом контроле», – сказал Калимуллин, подчеркнув, что в России уже есть случаи «обвинительных приговоров по аналогичным делам в других регионах».

По информации «М.Видео-Эльдорадо», в мае 2024 г. в Саратовской области был вынесен обвинительный приговор группе лиц, которые совершили 52 эпизода мошеннических действий. Поначалу им присудили условные сроки, но в августе 2024 г. они были заменены на реальные.