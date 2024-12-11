В России введен сбор за интернет-рекламу

Госдума ввела 3% сбор с доходов от интернет-рекламы. Он должен быть направлен на поддержку отечественных разработчиков ПО и создателей информационных ресурсов. Кроме того Дума увеличила отчисления телекоммуникационных операторов в Резерв универсального обслуживания с 1,2% до 2%.

3% сбор на интернет-рекламу

Государственная Дума приняла во втором чтении пакет поправок, направленных на введение сбора с интернет-рекламы и увеличения сборов с телекоммуникационных компаний.

Первая версия законопроекта была направлена лишь на регулирование вопросов размещения рекламы финансовых услуг, но ко второму чтению был внесен ряд поправок, существенно расширяющих сферу деятельности законопроекта.

Так, согласно поправкам в Закон «О рекламе», рекламораспространители и операторы рекламных систем в сети интернет, размещающие ориентированную на жителей России рекламу, должны отчислять 3% от сумма дохода, полученного от реализации услуг в интернете, в федеральный бюджет.

Госдума Госдума ввела 3% сбор с доходов от интернет-рекламы

Базой для расчета является доход рекламораспространителей и операторов рекламных систем за квартал. Соответствующая обязанность также ложится на лиц, действующих по поручению рекламодателей и рекламораспространителей (рекламных агентств). Эта норма вступит в силу с 1 апреля 2025 г.

Рекламодатели из числа российских физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещающие рекламу на иностранных площадках, но привлекающие внимание жителей России, сами должны будут выплачивать 3% от средств, потраченных на такую рекламу. Они также должны проинформировать иностранные площадки о такого рода перечислениях.

Правительство установит критерии отнесени информации в сети интернет к рекламе и особенности взимания данного сбора. Собранные средства пойдут на поддержку разработчиков ПО, включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и обеспечения функционирования и развития информационных ресурсов, определенных Правительством. Осуществление отчислений в бюджет, а также мониторинг за их полнотой и своевременностью, будет заниматься Роскомнадзор.

С 2021 г. Роскомнадзор уже является регулятором интернет-рекламы, Он выступает оператором Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), в который собираются данные от рекламодателей, рекламораспространиетелей и операторов рекламных систем через специально уполномоченные организации - операторов рекламных данных (ОРД). За организационные и технические меры по контролю над интернет-рекламой отвечает подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный спектр (ГРЧЦ). Он же будет выполнять соответствующие функции и в части взимания сборов с интернет-рекламы.

Кого не коснется новый сбор

Сбор с интернет-рекламы не будет относиться к сайтам вещателей теле- и радиоканалов и информационных агентств, а также к телеканалам, вошедшим в первый и вторй мультиплекс цифрового телевидения. Также исключения делаются для сайтов зарегистрированных СМИ, удовлетворяющих одному из следующих критериев: они учреждены органами государственной или муниципальной власти или компаниями с госучастием; в течение года получали госсубсидии; тираж соответствующего печатного СМИ составил 15 млн экземпляров (для изданий с периодичностью два и более раза в неделю), 2,5 млн экземпляров (для изданий периодичностью один раз в одну, две или три недели). 700 тыс. экземпляров (для изданный с периодичностью один раз в один месяц или два месяца) или 300 тыс. экземпляров (для изданий с периодичностью один раз в квартал или реже).

Обязательное размещение социальной рекламы на маркетплейсах и классифайдах

Кроме того, расширяются нормы об обязательном размещении социальной рекламы в интернете, введение в Законе «О рекламы» в 2021 г. Тогда же Правительство назначило Институт развития интернета оператором социальной рекламы в интернете.

Рекламораспространители должны размещать социальную рекламу в пределах 5% от годового объема распространяемой ими рекламы. В нынешней редакции закона отдельно прописывается, что владельцы сервисов размещения объявлений (классифайдов) должны будут размещать социальную рекламу в пределах 5% от годового объема рекламы или 5% от суммарного количества пользователей сети интернет, находящихся на территории России и осуществляющих доступ к соответствующему сервису размещения объявлений в сутки. Из двух значений выбирается наибольшее.

Аналогичное требование вводится и в отношении маркетплейсов (агрегатов информации о товарах и услугах). Кроме того, они должны будут установить одну из одобренный Роскомнадзором программ для определения количества посетителей сайтов. Роскомнадзор должен будет разработать методику определения суточной посещаемости сайтов и по запросам Института развития интернета определять количество пользователей информационного ресурса в сутки.

Увеличение сборов с операторов связи

Другое нововведение заключается в поправках в Закон «О связи» относительно универсальных услуг связи. Данный механизм заработал в России в 2004 г. Все операторы связи должны перечислять 1,2% от своей выручки в Резерв универсального обслуживания, из которого будут компенсироваться убытки от оказания услуг операторов универсальной связи.

В настоящее время к универсальным услугам связи относятся таксофоны (они должны быть установлены в каждом населенному пункте) и проект Устранения цифрового неравенства (УЦН), УЦН предполагает проведение магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населенные пункты с числом жителей от 100 до 500 человек, а также установка в них точек доступа в интернет (Wi-Fi) и базовых станций сотовой связи. Единым оператором универсальных услуг связи является «Ростелеком». Также из Резерва универсального обслуживания финансирует База данных перенесенных номеров сотовой связи (БДПН).

Теперь указанный перечень населенных пунктов расширяется до тех, число жителей в которых составляет от 100 до 1 тыс. человек. Кроме того, правительство может установить отдельный перечень населенных пунктов, где также должны быть установлены точки доступа в интернет и базовые станции сотовой связи. Также в законе будет прописано, что Резерв универсального обслуживания, помимо оказания универсальных услуг связи и БДПН, будет также расходоваться на организацию ВОЛС в населенных пунктах, определенных Правительством, и на содействие разработкам, развития и внедрения перспективных технологий, в том числе содержание и развитие материально-технической базы, необходимой для достижения указанной цели.

Также размер отчисления операторов связи в Резерв универсального обслуживания увеличивается до 2%. Как пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев, теперь средства Резерва универсального обслуживания будут расходоваться не только на подключение малых населенных пунктов, но и на строительство больших магистральных ВОЛС, так как национальная программа «Экономика данных» соответствующих ассигнования не предусматривает.

Плата за подключение к информационным системам госуслуг

Другое нововведение относится к поправкам в Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Правительство должно будет установить порядок и особенности присоединения информационных систем иных (негосударственных) организаций к информационным системам, используемым для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также порядок взимания платы за такого рода доступ.

Плата будет поступать в федеральный бюджет и направляться на финансирование инфраструктуры соответствующих информационных систем. Но если использование информационных систем является обязательным, плата за доступ к ним не должна взиматься.